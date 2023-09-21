Голевое пиршество в Мюнхене. «Бавария» обыграла МЮ в матче с семью забитыми мячами

Перед первой встречей «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» в рамках нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов болельщики со стажем, конечно, вспоминали фантастический финал 1999 года. Тогда мюнхенцы вели со счётом 1:0 и уже готовились праздновать успех. Но два гола манкунианцев в самой концовке второго тайма подарили праздник болельщикам «Юнайтед». Невероятные спасения в компенсированное время с тех стали называть «Ферги-тайм». А сам Алекс Фергюсон впоследствии был удостоен королевой Великобритании рыцарского звания.

С тех пор минуло без малого четверть века. И нынешний «Манчестер Юнайтед» бесконечно далёк от величия девяностых. На старте сезона АПЛ «красные дьяволы проиграли три матча из пяти, что стало худшим результатом для команды с 1989 года. Поэтому шансы английского клуба привезти очки из Мюнхена по итогам игры первого тура специалисты оценивали невысоко.

Тем не менее, первый опасный момент в матче создали именно гости. Мяч в чужой штрафной удачно отскочил к Кристиану Эриксену, и он бил практически в упор. Удар датчанина не без труда отразил Свен Ульрайх. В целом, на первых минутах «Бавария» привычно сделала ставку на контроль мяча, но контратаки «Манчестер Юнайтед» таили в себе опасность. Так что забывать об обороне мюнхенцам не стоило.

Постепенно хозяева поля, которым в этом матче пришлось обходиться без дисквалифицированного Томаса Тухеля, начали сжимать атакующее кольцо у чужих ворот. И на 28-й минуте добились успеха. Лерой Сане получил скидку от Кейна и нанёс удар из-за пределов штрафной. Андре Онана выручить свою команду не смог.

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Не прошло и пяти минут, как «Бавария» удвоила перевес. Джамал Мусиала вывел на убойную позицию Сержа Гнабри — и тот направил мяч в дальний угол ворот манкунианцев. Это был нокдаун, но ещё не нокаут. Почти тут же гости едва не вернули прежнюю разницу в счёте. Но Факундо Пельистри не смог замкнуть опасный прострел Регилона.

В перерыве Жолту Лёву, заменявшему в этот раз Томаса Тухеля, стоило разве что попросить футболистов «Баварии» не останавливаться. А вот от «Манчестер Юнайтед» во втором тайме требовалось совершить маленькое чудо. Отыграть два мяча у поймавших кураж мюнхенцев — задача со многими неизвестными для большинства команд мира.

И вскоре после возвращения команд из раздевалок могло показаться, что всё в этом матче ещё может измениться. Расмус Хёйлунд не без помощи рикошета отправил мяч в ворота Ульрайха и подарил болельщикам «Манчестер Юнайтед» надежду. Вот только «Бавария» не стала медлить с ответом. Мюнхенцы заработали пенальти — за игру рукой в своей штрафной был наказан Кристиан Эриксен. К точке подошёл Кейн и не оставил шансов голкиперу манкунианцев.

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Последние минуты превратились в яркую голевую перестрелку. Гости дважды подбирались к сопернику на дистанцию одного забитого мяча. Но на то, чтобы попытаться организовать финальный штурм, времени «Манчестер Юнайтед» не хватило.

4:3 - «Бавария» стартует в Лиге чемпионов с победы. А Эрику тен Хагу нужно что-то менять в игре своей команды. В противном случае его манчестерская эпопея может закончиться очень скоро.