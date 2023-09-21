Красный – цвет позора. «МЮ» больше не может считаться грандом

«Манчестер Юнайтед» впервые за 44 года пропустил в трёх матчах подряд по три и более мяча. «Красные дьяволы» впервые с 1989 года проиграл 3 из 5 матчей на старте чемпионата Англии. Манкунианцы показали худший старт сезона за последние 37 лет. В конце концов, они проиграли уже в четырёх матчах из последних пяти. И это мы говорим о возрождающемся гранде, который тратит огромные деньги на новичков чуть ли не каждое межсезонье? Нет, такая команда определённо не заслуживает приставки «топ».

Три гола в ворота «Баварии» вроде бы не намекают на это в открытую, но у «Манчестер Юнайтед» по-прежнему нет сильного нападающего. Команда отдала очень большие деньги за талантливого Рамуса Хёйлунда, но в АПЛ он пока не впечатляет. Он может вырасти в топ-форварда, но что клубу делать сейчас? Вот и приходится затыкать позицию тем же Антони Марсьялем, от которого вроде как манкунианцы собирались избавиться ещё несколько лет назад, но он в итоге до сих пор пригождается. Пусть и не играет на своём уровне, как ожидалось при покупке.

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В середине поля тоже не спокойно. Игравшие в прошлом сезоне довольно много Джейдон Санчо и Антони, кажется, уже сыграли свои последние матчи в красной майке, пусть и по разным причинам. А ведь за эту парочку суммарно заплатили более 160 миллионов евро. Каземиро тоже, кажется, не так полезен и эффективен даже как в прошлом сезоне, не говоря уже о времени, проведённом в «Реале».

Но самая главная проблема всё-таки в обороне. Гарри Магуайер уже давно стал с большим отрывом самым часто встречающемся героем футбольных мемов. Собственно, а как иначе, если он долгое время был самым дорогостоящим защитником в истории, да и сейчас опустился только на вторую строчку? Разумеется, при текущем уровне игры и количестве ошибок в его адрес будут литься тонны шуток и издёвок.

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Другой вопрос, почему вроде бы более-менее надёжные Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан играют просто отвратительно, словно какие-то любители? «Красные дьяволы» категорически не могут останавливать контратаки соперников, позволяют оппонентам очень вольготно чувствовать себя у ворот, обыгрывать себя один в один. И даже верховые дуэли чаще остаются за соперниками. Кажется, нет ни одного аспекта игры в обороне, которые удавались бы манкунианцам.

Ну и вишенка на торте – Андре Онана. За вратаря заплатили большущие деньги, особенно делая поправку на игровую позицию.Однако что мы видим? Из шести официальных матчей за «Манчестер» камерунец надёжно смотрелся только в одном, против «Вулвехэмптона», да и в том привёз в свои ворота пенальти, только судья оказался крайне невнимателен. В остальных встречах он действовал крайне неуверенно, не отражая почти никакие удары по своим воротам. Ну а против «Баварии» пустил совсем уж откровенную бабочку. Самое смешное, что купленный «Интером» ему на замену за копейки Ян Зоммер играет просто здорово.

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Не совсем понятно, почему по-прежнему такая тотальная поддержка у руководства Эрика тенХага. Уже давно пора было бы задать ему определённые вопросы, касающиеся того, как он собирается выправлять ситуацию. Да и трансферная политика в последние годы вызывает очень много вопросов.

Кажется, простыми решениями некогда великий «Юнайтед» на вершину не вернуть. Тут нужно полностью пересматривать подход к покупкам футболистов и более трезво смотреть на слабые стороны. И только тогда со временем удастся вернуться в элиту АПЛ. За примером далеко ходить не придётся – «Арсенал».

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