Еврокубковое чудо. Балканский клуб установил новый рекорд Лиги Конференций

Первый тур еврокубков преподнес нам множество интересных развязок. Ожесточенная борьба до последних минут, и даже забитый гол вратаря. Пока большая часть поклонников футбола традиционно следила за битвой топов в Лиге Чемпионов, или во всяком случае за ЛЕ, главную сенсацию преподнесли середняки из самого малозначимого турнира - Лиги Конференций.

Рядовой матч первого тура ЛК между голландским АЗ и боснийским «Зриньски» не претендовал на сенсационность. Более того, клуб из Нидерландов считался заочным фаворитом, так как команда является более статусной, чем команда из чемпионата Боснии.

Несмотря на то, что грозные голландцы играли в гостях (матч прошел на стадионе Биелы Бриг в городе Мостар), фактор выездной встречи никак не сказался на настрое игроков. Уже на 10-й минуте нападающий Мирон ван Бредероде вывел команду вперед, а за весь первым тайм футболисты «Алкмара» довели счет до разгромного - 3:0.

ФК АЗ

Казалось бы, закономерный итог, однако во втором тайме подопечные Крунослава Рендулича начали творить на поле нечто необъяснимое. Уже на 48-й минуте игрок боснийской команды Звеномир Кожулж «размочил» счет, а спустя ровно 20 минут последовал второй гол, автором которого стал Йосип Чорлука.

И пока футболисты голландского клуба пребывали в растерянности от бойкого характера соперников, через три минуты игрокам «Зриньски» удалось сотворить сенсацию и сделать счет ничейным. Но если вы думаете, что на этом они остановились… нет! Кожулж на 81-й минуте сотворил уже нечто большее, чем «сенсация» и вывел команду вперед.

ФК "Зриньски"

Игроки «АЗ» устремились вперед, но не смогли спастись от поражения. Как итог, боснийский клуб впервые одержал победу в основной стадии Еврокубков. Еще и в каком стиле! Теперь в Лиге Конференции установлен новый рекорд, «Зриньски» стали первой командой, которой удалось победить, уступая со счетом 0:3 по ходу матча.

>>Боснийский «Зриньски» установил рекорд Лиги конференций

За всю историю существования команде из города Мостар ни разу не удавалось добраться до групповой стадии Еврокубков. На данный момент клуб занимает 10-е место в национальном чемпионате, находясь в одной строчке от зоны вылета.

Несмотря на неудачи в местном первенстве, команда уже вошла в историю Еврокубков. Следующим соперником «Зриньски» станет звездная «Астон Вилла». На этот раз боснийцам придется отправиться в Англию, чтобы доказать, что победа в первом раунде - не случайность. Последним соперником по группе «Е» станет польская «Легия».