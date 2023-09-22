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Абаскаль назвал Промеса лучшим футболистом в России. Статистика с этим поспорит

В этом сезоне у звёздного голландца всего два гола в чемпионате России.
Абаскаль назвал Промеса лучшим футболистом в России. Статистика с этим поспорит
22 сентября 2023 16:00
автор: Матвей Макаренко
автор фото: РИА Новости

«Спартак» – наиболее обсуждаемая команда России. У клуба, как никак, самая большая фанбаза в России. Команду принято и хвалить, и критиковать. Но самая сладкая похвала для футболиста – это личные награды и общественное признание тренера.

Так вышло и в ситуации с голландским нападающим красно-белых Квинси Промесом. Главный тренер команды Гильермо Абаскаль заявил, что для него этот форвард – лучший футболист в России.

«Промес – лучший игрок в России? Для меня – однозначно да. Но нужно отметить и всю команду, которая ему помогает. В моей карьере это один из лучших футболистов, с кем я работал. Квинси добился этих высот благодаря профессионализму, отношению к делу и качествам. Он спокойно может прибавить. Это действительно хороший игрок», – приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

РИА Новости

Но статистика с этим может поспорить. Начнём с того, что звание «лучший» вряд ли можно достичь за месяц, год или два. Такой эпитет подходит к тем, кто доказывает свою состоятельность годами. Может ли этим похвастаться наш герой? Сейчас разберёмся.

Пришёл Квинси в «Спартак» в далёком 2014 году. Ещё 22-летний парнишка перебрался в чужую страну, не имея никакого опыта игры за рубежом. Но много времени на адаптацию не понадобилось. В первом же сезоне наколотил 13 голов за 28 матчей местного чемпионата. Но тогда «Спартак» сезон провалил, заняв лишь шестое место. Промес был второй в гонке бомбардиров и привлёк к себе особенное внимание не только действиями на поле, но и поцелуями красно-белой футболки. Но уже тогда в чемпионате был более крутой бразилец Халк, а Роман Еремёнко и Соломон Рондон наколотили то же количество мячей, что и голландец.

В следующем сезоне более адаптированный к местным реалиям Промес вновь стал вторым в гонке бомбардиров (18 голов). Пустил вперёд праймового Фёдора Смолова, но обогнал Халка! Радоваться преждевременно. Халк чуть сменил вектор игры и стал командным футболистом. Забил он на один мяч меньше, но отдал на 14 результативных пасов больше. Лучшим вновь признали бразильца. Промес всё больше впадает в сердца красно-белых, но Халку он всё ещё неровня. «Спартак» же в этом сезоне закончил лишь пятым.

РИА Новости

Следующий год – год Массимо Карреры. Но и Квинси обделять не будем. «Спартак» завоевал долгожданное чемпионство, а Промес стал вновь лучшим в команде по результативности. Но в лиге его первым номером назвать опять никак не удаётся. В гонке бомбардиров он лишь третий, хотя именно его клуб – досрочный чемпион.

А вот в бронзовом сезоне «Спартака» Промес действительно был лучшим в лиге. Обогнал всех по системе «гол плюс пас», вдохновляясь слухами про интересы со стороны европейских клубов. Звезда «Спартака» тогда стала главным активом лиги и уехала за 21 миллион евро в последний день трансферного окна в «Севилью». Период в Европе вспоминать не будем. Он ни к чему в обсуждении игры форварда на уровне РПЛ.

РИА Новости

Вернулся Промес в Россию в феврале 2021 года. Но за вторую часть сезона набрал скромные «3+2» и пошли разговоры о глобальном спаде в игре. Следующий сезон стал вовсе самым слабым за всю историю выступлений игрока в России. Он забил лишь шесть голов и отдал только один результативный пас, хотя, естественно, был футболистом старта.

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В предыдущем чемпионате у него 27 матчей, 20 голов и семь результативных пасов. Квинси становится вновь вторым в гонке бомбардиров, уступив снова бразильцу из «Зенита». Теперь это был Малком. Но такая красочная статистка не говорит о невероятном уровне самого футболиста.

Промес – всё тот же, а вот левл чемпионата уже не тот. Таких крутых легионеров больше нет, конкуренция стала слабее. Но даже в нынешних реалиях лучшим его назвать нельзя. За 8 туров текущего сезона у Промеса всего два гола, например. Кассьерра из «Зенита» забил уже все семь.

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Промес – легенда «Спартака», но не чемпионата России. Он, безусловно, всегда был хорош и выделялся на фоне остальных. Но до названия лучшего футболиста сезона за шесть чемпионатов России он добрался всего единожды.

источник: «Советский спорт»
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