«Играют словно при Гвардиоле». Как Кержаков становится главным послом российского футбола в Европе

Своей успешной карьерой в качестве футболиста Александр Кержаков внес огромный вклад в российский футбол. Как минимум, 30 голов в 91 игре за сборную России позволяют ему делить статус главного бомбардира национальной команды вместе с Артемом Дзюбой. Но это лишь «как минимум», а максимум - Александр Анатольевич имеет все шансы стать лучшим и на тренерском поприще.

Специалист не побоялся в сложное для российского футбола и спорта в целом время обратить свой взор в сторону Европы и превратить карьеру в самый настоящий «челлендж».

И пусть Кержаков тренирует «Спартак» из братской Сербии - это никак не отменяет смелости и старательности Александра.

Источник фото: «Спартак»

Из Кипра в Сербию

Тренерское восхождение Кержакова началось в РПЛ - Александру предоставился настоящий шанс проявить себя в «Пари НН», хотя уже до этого он успел побывать в Юношеской сборной России и «Томи». Однако вскоре экс-нападающий решил сменить российский футбол на европейский и отправился искать свое счастье на Кипре.

Не без помощи соотечественником Александру предоставили «теплое местечко» в местном «Кармиотиссе». Не будем вдаваться в подробности, об издевательстве над Кержаковым мы более подробно писали здесь. Описывая этот этап вкратце: тренерство превратилось в самоунижение из-за отвратительного отношения руководства к наставнику. Череда конфликтов и подстав со стороны владельцев вынудили извечно спокойного Александра Анатольевича молча хлопнуть дверью.

Спустя время на специалиста вышли из «Спартака»… сербского, правда, но не менее значимого в местном чемпионате. Кержаков не стал искать легких путей и возвращаться в комфортные условия РПЛ, а отправился на Балканы, чтобы продолжить свой путь там. И точно не прогадал.

Источник фото: «Спартак»

«Гвардиола» в «Спартаке»

В клубе из Суботицы Кержаков попал в совершенно иные условия. Если на Кипре вместо тренерство было сплошное издевательство, то в Сербии уровень Кержакова оценили по достоинству. Примечательный факт! Одним из тех, кто ратовал за приглашение Александра, оказался экс-защитник московского «Динамо» Йосип Танасиевич. Сейчас он консультирует селекционную службу команды.

- Меня не удивил выбор в пользу Кержакова. В клубе консультировались со мной по поводу его возможного назначения. И, естественно, порекомендовал им выбрать Александра. Мне хорошо известен тренерский путь Кержакова: я следил за ним ещё с момента, когда он возглавил юношескую сборную России. И помню, как они неплохо выступили на чемпионате Европы. Всё время он работал в сложных условиях и справлялся. Так что я сказал руководству «Спартака», что будет удачей подписать такого тренера, как Кержаков. Период на Кипре? Мы переписывались с ним, и он по честному рассказал, что там происходило. Полное недоразумение.

Александр Кержаков официально стал главным тренером сербского «Спартака»

Тренерским усилением восхитился и президент «Спартака» Никола Симович, которого восхитила предсезонка под руководством наставника (2 победы и ничья) и победа в первом туре Сербского чемпионата. Руководитель отметил тактические перестановки в команде и даже сравнил нашего Сашу с… Хосепом Гвардиолой. Лесть ли это - вопрос спорный, но согласитесь, такое слышать приятно в абсолютно любом ключе:

- Победа в первом туре – это хороший результат. Благодаря Александру Кержакову в клубе отличная атмосфера. Если говорить об изменениях, которые внес российский специалист, то это не только хорошее настроение игроков, но и тактика. Раньше команда играла по схеме 4-3-3, Александр поменял формацию, и теперь футболисты играют в 3-5-2, как «Манчестер Сити» Гвардиолы.

При этом Кержаков успел провести достойную трансферную кампанию, и пусть состав сейчас не дотягивает до крепкого уровня топ-команды Сербского чемпионата, парочка интересных имеет все-таки присутствует. В числе таких 21-летний сербско-боснийский нападающий Илья Бабич, перешедший на правах свободного агента из «Црвены Звезды», вместе с ним команду пополнили довольно неплохие ветераны: 31-летний Огнен Мудрински, 33-летний Милош Мийич. Это, разумеется, не все кадровые приобретения, но поверьте на слово - для построения бойкой команды, в которой сочетается молодая кровь и опыт, есть абсолютно все.

Источник фото: «Спартак»

После победы в первом туре команда не смогла закрепить успех и проиграла во втором раунде «Раднику». Коллектив реабилитировался в матче с «Железничаром», однако после выдал серию из трех поражений подряд. Но справедливости ради, там в соперниках были «Црвена», крепкий «Напредак» и «Младость». С такой серьезной проверкой столкнулась банда Кержакова в самом начале, и при условии, что команда

находится на этапе перестройки, результат не самый ужасающий. Все ровно наоборот, футболисты стараются демонстрировать комбинационный футбол и реализовывать креативный потенциал. Немного напоминает путь Марцела Лички в «Динамо», оба наставника делают ставку на линию полузащиты.

После проверки «топами» команда обрела уверенность и выдала двухматчевую победную серию, жертвами которой пали «Войводина» и «Вождовац». На данный момент клуб Кержакова занимает четвертое место после восьми игр, имея в активе 12 очков. Розыгрыш еще не закончен и при самом худшем раскладе «Спартак» может опуститься на 7-е место, однако и это уже неплохой старт для клуба-середняка, который не собирается оставаться на этом месте.

И это действительно так, при Кержакове в клубе сложился потрясающий климат, и видимо его приход заставил руководство поверить в то, что с Александром Анатольевичем можно достичь больших результатов.

Источник фото: соцсети Кержакова

К чему же все это сводится? А к тому, что при всей плеяде молодых талантов из России, которые рискнули отправиться в Европу, очень сильно недооценен вклад Кержакова в продвижение нашего спорта за рубежом: перспективный специалист по праву имеет все шансы в скором времени стать самым главным послом российского футбола на международной арене. Осталось лишь набраться опыта, а все остальное - придет само!