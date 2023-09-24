Кошмарная травма футболиста ЦСКА. Перелом спровоцировал смертельную болезнь

Футбол — сфера, где соседствуют красота и уродство. Иногда игроки не щадят друг друга на поле, и история самой популярной игры в мире знает множество эпизодов, когда борьба за мяч заканчивалась кошмарными травмами.

Героем одной из таких трагических историй стал футболист ЦСКА и сборной СССР Эдуард Дубинский. Травма, которую он получил на чемпионате мира, стоила ему жизни.

Поздно созрел

Дубинский — воспитанник харьковского футбола. Начинал он в местном «Локомотиве», а затем в качестве армейской службы выступал за клуб ОДО (Окружных домов офицеров). Сначала поиграл за военных в родном Харькове, затем был переведен в Свердловск. Когда же служба закончилась Дубинскому, хорошо проявившему себя, была открыта прямая дорога в ЦСКА.

Источник фото: megabook.ru

Неуступчивый правый защитник не сразу сумел заиграть на высшем уровне. В сборную СССР парень впервые попал только 1961-м, когда ему было уже 26 лет. Впрочем, не всем расцветать рано. Дубинского, переживавшего вторую молодость, стали называть чуть ли не одним из главных талантов поколения. Полузащитник ЦСКА Аркадий Панов рассказывал, что Эдуарда отличала очень высокая скорость, а также смелость, с которой он шел в стыки. Последнее отчасти сыграло с футболистом злую шутку…

Прыжок Муича

В 1962-м Дубинский поехал со сборной на чемпионат мира в Чили. В первом матче группового этапа команде СССР в соперники досталась Югославия. Отношения между двумя странами к тому моменту уже не были такими натянутыми, как на стыке 40-х и 50-х годов, однако футболисты соперника к советским игрокам никакого пиетета не испытывали. С самого начала матча они действовали очень грубо, а местами попросту по-хамски.

К 81-й минуте счет на табло был 1:0 в пользу сборной Советского Союза благодаря голу Валентина Иванова. Страсти тем временем накалялись. В какой-то момент не выдержал нападающий югославов Мухамед Муич. Со всего разбега он влетел в Дубинского в жесточайшем подкате. Удивительно, но судья совершенно не заметил нарушения и даже не показал Муичу желтую карточку! И это при том, что Дубинский попросту корчился от боли.

Источник фото: FIFA

Разумеется, Эдуарда пришлось менять. Его унесли с поля на носилках. На грубость Муича сборная СССР ответила вторым мячом — его забил Виктор Понедельник. Дубинского же доставили в больницу, где у него выявили двойной перелом берцовой кости.

Попытки вернуться

После матча журналисты обрушились с критикой на судью, организаторов и ФИФА. Международные чиновники даже не извинились за решение арбитра. Зато югославская федерация футбола поступила по справедливости. Муича отстранили на год от игр за национальную команду. Наказание стало для Мухамеда в итоге пожизненным: больше он за сборную не играл.

Дубинскому пришлось перенести несколько непростых операций. Во время восстановления он не скрывал, что намерен вернуться в футбол. Чтобы воплотить планы в реальность, потребовался почти год. Эдуард снова выступал за ЦСКА, вызывался в сборную — казалось, жизнь налаживается. Но старая травма не отпускала…

Источник фото: FIFA

Дубинский по-прежнему испытывал боли, а новые операции не помогали. В итоге защитник завершил карьеру в 33 года. Буквально сразу же после этого он узнал, что смертельно болен. Врачи поставили диагноз: саркома кости. И причиной её, по всей видимости, стал именно злосчастный перелом в матче чемпионата мира.

Рак был уже в поздней стадии, но Дубинский боролся до последнего. Прошел даже курс химиотерапии, но, увы, не помогло. 11 мая 1969 года футболиста не стало. Муич же скончался в 2016 году в возрасте 82 лет. О смерти советского игрока он так ни разу и не высказывался.