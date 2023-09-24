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«Локомотив» переехал «Зенит». Глушенков разрывал, а Тикнизян устроил массовую драку

Команда Сергея Семака упустила шанс единолично возглавить таблицу.
«Локомотив» переехал «Зенит». Глушенков разрывал, а Тикнизян устроил массовую драку
24 сентября 2023 18:47
автор: Владимир Лазарев
автор фото: ФК "Локомотив"

Второй матч воскресенья в Российской премьер-лиге, в рамках которого «Зенит» принимал «Локомотив», таил в себе сразу несколько интриг. Во-первых, команда Сергея Семака в случае успеха единолично поднималась на первую строчку в турнирной таблице. Да, лидеру по потерянным очкам - «Краснодару» - свою игру против «Урала» только предстояло провести. Но сам факт отсутствия сине-бело-голубых на вершине по меркам последних сезонов — явление довольно неординарное. И болельщики петербуржцев ждали победы, чтобы наконец-то вздохнуть чуть легче.

К тому же, очередная встреча «Зенита» и железнодорожников в этот раз была ещё и противостоянием «бывших». И если экс-звезду клуба из Санкт-Петербурга с действующими чемпионами страны сейчас связывает разве что желание поразить их ворота, то с Вильсоном Изидором ситуация принципиально иная.

ФК "Зенит"

Французский форвард перебрался на берега Невы на правах аренды. Нередко клубы, которым принадлежат права на игрока, в таких ситуациях вносят в соглашение пункт о невозможности его выхода на поле в ближайшей очной встрече. Но «Локомотив» не стал чинить препятствий Изидору — и Вильсон появился на поле в стартовом составе.

Игра началась с осторожной разведки. Команды не форсировали события, явно присматриваясь друг к другу. Во многом спонтанно возник и гол в ворота Ильи Лантратова. Перепасовка зенитовцев на фланге закончилась тем, что мяч получил Вячеслав Караваев и подал точно на голову Матео Кассьерре. Колумбиец, ставший в этом сезоне главной ударной силой, практически без помех переиграл голкипера «Локомотива».

Железнодорожники активизировались и упустили несколько возможностей для того, чтобы сравнять счёт ещё до перерыва. Сначала Дзюба заработал штрафной в опасной близости от владений Михаила Кержакова, но Антон Миранчук перебросил не только стенку, но и ворота. После этого одиннадцатый номер железнодорожников настолько активно требовал назначения углового, что едва не нарвался на красную карточку. Владимир Москалёв решил ограничиться предупреждением.

Так или иначе, на перерыв «Локомотив» отправился, уступая в счёте. Михаил Галактионов не стал торопиться с заменами, сделав первую перестановку только ближе к истечению часа игры. И она сработала меньше, чем через пять минут. Наир Тикнизян в чужой штрафной нашёл пасом свежего Максима Глушенкова, который своим ударом не оставил шансов Кержакову.

РИА Новости

Первая строчка в таблице начала постепенно ускользать от чемпиона. «Зенит» прибавил в скорости и создал несколько неплохих моментов у ворот Лантратова. Но голкипер и защитники «Локомотива» действовали безошибочно. К тому же москвичи несколько раз попытались убежать в контратаку, что заставило хозяев поля действовать чуть осторожнее. Проиграть в этой встрече явно не выходило в планы команды Сергея Семака.

Тем не менее, давление на ворота гостей продолжалось до самого финального свистка. Но игроков «Зенита», вдобавок ко всему начавших спешить, подводила точность в завершающей стадии. И в самой концовке «Локомотив» наказал соперника за растранжиреннные моменты. На этот раз Глушенков выступил в роли ассистента, а Тикнизян, родившийся в Санкт-Петербурге, вывел «Локомотив» вперёд. Сказать, что фанаты «Зенита» были шокированы, значит не сказать ничего.

ФК "Локомотив"

Финальный штурм у «Зенита» толком не получился — на последних минутах эмоций в действиях команд было больше, чем рациональности. Главный герой матча в итоге не доиграл до финального свистка, получив вторую жёлтую карточку. Он на ровном месте по-хамски обошёлся с Венделом, чем спровоцировал массовую потасовку. Особенно на Наира обиделся Сергеев, которого еле оттащил от партнёра по команде Глушенков. Но всё это вряд ли омрачило радость Тикнизяна от волевой победы красно-зелёных. А вот выяснения отношений продолжились и после финального свистка. Но результат уже был зафиксирован - «Зенит» уступил и упустил шанс возглавить таблицу.

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