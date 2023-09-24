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Кади и Ленини съели «Урал». «Краснодар» стал единоличным лидером РПЛ

Команда Гончаренко вчистую уступила подопечным Ивича.
Кади и Ленини съели «Урал». «Краснодар» стал единоличным лидером РПЛ
24 сентября 2023 21:05
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

Когда игроки «Краснодара» и «Урала» выходили на футбольное поле, они уже знали, что в Санкт-Петербурге «Зенит» оступился в матче с «Локомотивом». Это факт придавал дополнительную мотивацию участникам встречи, ведь «Краснодар» в случае победы, мог бы вновь вернуться на первое место в турнирной таблице, которое сенсационно занимали самарские «Крылья Советов».

ВЯЗКИЙ СТИЛЬ ИГРЫ

Однако с первых же минут игра в Краснодаре обозначила вязкую борьбу на каждом участке поля. Это означало, что лёгкой жизни у хозяев поля здесь и сейчас быть не могло. Тем более что «Урал» в нынешнем сезоне уже неоднократно показывал зубы в игре с фаворитами.

ФК "Урал"

Ко второй трети первого тайма подопечные Владимира Ивича попытались навязать сопернику свою фирменную игру и провели пару острых атак, которые лишь чудом не закончились забитыми мячами. Сначала Кади в трёх метрах от штрафной нашёл Батчи, который несильным ударом проверил Помазуна, а через минуту Кордоба забрался в штрафную «Урала» и покатил мяч в направлении ближнего угла ворот, но промахнулся на какие-то сантиметры.

ГОЛ НАЗРЕВАЛ, НО НЕ СОЗРЕЛ

После 30-й минуты каждая атака «Краснодара» несла в себе опасность. Не хватало точного завершающего удара. Клуб из Екатеринбурга как-то судорожно оборонялся, но это до поры до времени было надёжным методом нейтрализации атак более быстрого соперника. Особенно старался колумбиец Джон Кордоба, который упускал один голевой момент за другим.

«Краснодар» поймал свою игру, а подопечные Виктора Гончаренко совершенно забыли о контригре, сосредоточившись на защите владений Помазуна. Всё, что удавалось «Уралу» - это вынос мяча куда подальше. Полное ощущение того, что гости не очень были готовы прежде всего функционально сдерживать реактивный футбол «Краснодара». В итоге первый тайм заканчивался при полном преимуществе южан по владению мячом, однако в голах это не выражалось.

КАДИ ДОБЫЛ ГОЛ

И всё-таки так не могло долго продолжаться. Нарастающее давление должно было выразиться в забитом мяче, и на 53-й минуте «Краснодар» это сделал. Кади с правого фланга атаки прошёл по ленточке всю оборону «Урала» и положил под перекладину красивейший мяч, правда, рикошет от ноги защитника Филипенко там тоже был, но гол - чистый креатив бразильского джокера.

РИА Новости

Пытался «Урал» что-то нарыть впереди, иногда даже получалось создать остроту у ворот Матвея Сафонова. Но голкипера «Краснодара» нужно было ещё попытаться пробить, а, например, у вышедшего практически с глазу на глаз белорусского футболиста Владислава Малькевича этого не получилось. Минимальный перевес хозяев к 75-й минуте давал гостям из Екатеринбурга некоторые надежды на спасение игры.

НЕ ЛЕНИВЫЙ ЛЕНИНИ

Гол только-только вышедшего на замену Кевина Ленини снял все вопросы о победителе этого матча, если у кого-то таковые имелись. После точного навеса защитника Сергея Волкова мяч в ворота Помазуна первым же касанием провёл футболист из Кабо-Верде. После второго мяча «Урал» сдулся окончательно.

Концовку встречи команды откровенно доигрывали. Не было ни намёка на интригу. Вопрос оставался один - сможет клуб из Краснодара довести матч до логичного разгрома. К 90-й минуте игроки «Урала» перестали возвращаться в оборону, а хозяева в резвых контратаках делали всё, что хотели. В итоге 2:0 - уверенная победа «Краснодара» и заслуженное единоличное лидерство в РПЛ. Быки продолжают оставаться командой, который ещё ни разу не познала горечь поражения в чемпионате.

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