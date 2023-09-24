Бал новичков в Ростове. Чудо-приобретения ЦСКА спасли игру для армейцев

В прошлом сезоне ЦСКА и «Ростов» до последнего тура вели борьбу за медали Российской премьер-лиги. В результате решать судьбу серебряных наград командам пришлось в очном споре. Команда Владимира Федотова в первом тайме того матча буквально смяла соперника, забив четыре безответных мяча чуть больше, чем за полчаса — и вторая половина встречи превратилась в формальность. В результате места на пьедестале достались ЦСКА и «Спартаку». А южане заняли самую обидную в любом спортивном соревновании четвёртую строчку.

Новый сезон команда Валерия Карпина начала неудачно, одержав за восемь туров всего две победы. Но о том июньском поражении, оставившем их без медалей, ростовчане явно не забыли. И домашний матч девятого тура против армейцев начали с сумасшедшим настроем.

РИА Новости

Первые пятнадцать минут игры очень напоминали начало летней игры на «ВЭБ-Арене». Вот только команды как будто поменялись ролями. ЦСКА выглядел откровенно растерянным, а хозяева поля отчаянно куражились над обороной соперника.

Началось всё с пушечного выстрела Алексея Миронова. Полузащитник южан получил мяч от Мохеби и решился на удар более, чем с тридцати метров. Игорь Акинфеев в этом эпизоде ничем не смог помочь своей команде. Дальше — больше. Уже через пять минут ростовчане увеличили перевес. Егор Голенков оказался на убойной позиции в штрафной армейцев и ударом в упор зажёг на табло цифру «2» рядом с названием его команды.

А уже совсем скоро счёт должен был становиться крупным. Зделар, отдавая пас назад, выложил мяч точно на ногу Байрамяну. Хорен изящным движением убрал со своего пути Акинфеева и бил в пустой угол. Как можно было промахнуться в этой ситуации, полузащитник «Ростова» вряд ли объяснит даже себе сам.

Постепенно ЦСКА начал приходить в себя. Армейцы передвинули игру к воротам Песьякова и смогли сократить отставание. Бразильский новичок столичного клуба, получив мяч от Гайича, вернул команду Владимира Федотова в эту игру. Более того, в концовке тайма красно-синие выглядели заметно лучше соперника. И можно было предположить, что вся вторая половина пройдёт под их диктовку.

Но вскоре по возвращении из раздевалок армейцев вновь ожидал холодный душ. Защита москвичей вновь упустила Голенкова — и Егор оформил дубль, восстановив прежнюю разницу в счёте.

ФК "Ростов"

Казалось, что от этого удара красно-синие уже не оправятся. Но бенефис новичков ЦСКА в этот вечер продолжался. Сначала Келлвен нашёл в чужой штрафной Фёдора Чалова — и один из лучших бомбардиров прошлого сезона вновь подарил своей команде надежду.

А затем настало время другого чудо-приобретения армейцев. Виктор Давила выложил мяч точно на ногу Аббосбеку Файзуллаеву, который мощным ударом под перекладину восстановил равенство на табло.

РИА Новости

В оставшееся время чуть активнее на поле смотрелись ростовчане, у которых из рук уплывала, казалось, уже гарантированная победа. Но больше забитых мячей в этой игре не было. 3:3 — ничья в суперматче, по итогам которого совершенно не хочется говорить об упущенной «Ростовом» победе. Новички ЦСКА наконец-то проявили себя во всём блеске. И следующим соперникам команды Владимира Федотова стоит уделить разбору их игры повышенное внимание.

Разобрались за тайм! ЦСКА обеспечил себе серебро уже к перерыву