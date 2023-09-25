Тряс кулаками и ругался матом. Месси жёстко ответил на провокацию фанатов

Лионель Месси, в отличие от своего извечного противника Криштиану Роналду, славится скромностью характера. Однако бывают моменты, когда даже аргентинец не может больше сдерживать эмоции.

В одном из матчей фанаты довели Лео до такой степени, что он начал ругаться самыми грязными словами. Великого футболиста взбесило отношение болельщиков к партнёру.

Эмоциональный выезд

В сезон-2016/2017 «Барселона» заходила в статусе чемпиона Испании. Чемпионат команда Луиса Энрике начала с мощнейшей победы над «Бетисом» со счётом 6:2, а затем одолела на выезде кусачий «Атлетик» (1:0). Однако уже в 3-м туре болельщиков ждало разочарование: каталонцы неожиданно уступили скромному «Алавесу», причем на своём поле (1:2).

Getty Images

К 9-му туру «Барса» подошла с двумя осечками и ничьей с «Атлетико» Мадрид, которую, впрочем, можно было считать нормальным результатом. Однако четвёртое место вряд ли могло устраивать действующих чемпионов. На выезд в Валенсию каталонцы направлялись с максимальным настроем. Тем более что соперник начал сезон не слишком удачно, из-за чего мог сработать эффект раненого зверя.

В ФИФА наплевали на Месси. На заслуги аргентинца просто закрыли глаза

В первые минуты у каталонцев не получалось конструктива в атаке. Однако на 22-й минуте встречи веское слово сказал Месси. Аргентинец в штрафной площади здорово откликнулся на передачу Ракитича и открыл счёт в матче.

После этого «Барса» оживилась и создала ещё несколько опасных подходов к воротам соперника. До перерыва увеличить преимущество тем не менее не удалось. Это сыграло с гостями злую шутку. Разозлённая и отдохнувшая «Валенсия» вышла на второй тайм с совсем другим настроем и буквально за три минуты сумела забить дважды. Команде Энрике пришлось срочно включаться: на 62-й минуте Суарес сравнял счёт.

Постепенно игра докатилась до компенсированного времени. В одной из атак Суарес упал в чужой штрафной после контакта с защитником Айменом Абденнуром. Судья решил назначить пенальти. Тут-то всё и началось…

Getty Images

Бутылкой по голове

К мячу подошел Месси. Разумеется, аргентинец уверенно реализовал пенальти. Однако фанатам «Валенсии» подобное развитие событий откровенно не понравилось. Они начали бурно выражать своё недовольство. В звезд каталонского клуба с трибун полетели различные предметы. Неймару попали бутылкой по голове, а Суаресу прилетело так, что он даже рухнул на газон.

Увидев, что партнёров обижают, Месси рассвирепел. Он стал активно праздновать забитый мяч прямо перед трибуной фанатов соперника. Лео потрясал кулаками в воздухе и громко ругался матом в адрес болельщиков. По счастью, в инциденте никто не пострадал.

«Не хочу никого судить, кто бы что на поле ни кидал. Уверен, большинству фанатов «Валенсии» такое поведение тоже не понравилось. Мы праздновали так, как всегда празднуют голы на последних минутах», — сказал после матча Луис Энрике, его слова приводит Marca.

Getty Images

Произошедшее на последних минутах не появилось из ниоткуда. На протяжении всего матча болельщики «Валенсии» распевали оскорбительные кричалки в адрес соперников. Ла Лига сразу после игры выпустила официальное заявление, в котором осудила поведение болельщиков «летучих мышей» и оштрафовала клуб на 1,5 тысячи евро.

Через некоторое время фанат, бросивший в Неймара бутылку, объявился в эфире местного радио и признался в содеянном. Мужчина рассказал, как было дело, и извинился за свой поступок.

Месси красиво поставил на место сборную США. В восторге были даже американцы!

«Как я бросил эту бутылку, сразу осознал серьёзность своего проступка. Очень сожалею об этом происшествии: оно не характеризует меня как человека, и по нему нельзя судить обо всех фанатах «Валенсии». Когда Месси забил, я почувствовал опустошение. При этом я увидел, что Неймар провоцировал наших болельщиков. Увидев на полу бутылку с водой, я поддался импульсу и швырнул её в игроков», — рассказал мужчина «Радио Валенсия».

«Барселона» в том сезоне не сумела защитить титул, уступив его «Реалу». Энрике ушёл из клуба, распалось и великое трио МСН. Для каталонцев наступили непростые времена.