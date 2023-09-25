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«Зенит» лишился важного преимущества. Проблему вскрыл матч с «Локомотивом»

Питерская команда проиграла на своем поле уже во второй раз в РПЛ за четыре матча.
«Зенит» лишился важного преимущества. Проблему вскрыл матч с «Локомотивом»
25 сентября 2023 11:51
автор: Юрий Усынин
автор фото: ФК "Зенит"

Чемпионат России стартовал не так давно, но действующий чемпион уже успел проиграть на своём поле дважды – «Локомотиву» и «Динамо». Хотя за весь предыдущий сезон в РПЛ «Зенит» на «Газпром Арене» уступил только один раз, да и в целом за чемпионат лишь дважды оставался без набранных очков.

Кто-то справедливо может сказать, что питерцы в обоих случаях пропускали решающие мячи в самом конце, поэтому неудачи были в некоторой степени случайными. Но можно ли так говорить? Если верить статистике ожидаемых голов (xG, здесь и далее данные Understat), то динамовцы превзошли питерцев – 1,93 против 1,44, а «железнодорожники» как минимум не уступили – 0,98 против 0,93. В прошлом сезоне дома «Зенит» просто не заметил сопротивления «Локомотива»: 5:0, а xG – 4,57 против 0,85. С «Динамо» ситуация была похожая: 3:1 с xG – 1,55 и 0,39.

Совершенно очевидно, что с этими двумя соперниками сине-бело-голубые сыграли совершенно по-другому. С другой стороны, можно сказать, что команда потеряла Малкома, который как раз забил дважды динамовцам. А вот в ворота «Локо» нынешний игрок «Аль-Хиляля» не забивал, поэтому списать только на этот факт снижение качества домашних результатов не получится. Да и вообще негоже чемпиону винить во всех бедах отсутствие одного-единственного футболиста.

РИА Новости

Прямо сейчас у «Зенита» в четырёх домашних матчах xGсоставляет 7,1, а голов команда забила больше – 9. С пропущенными ситуация схожая – 3,1, а на деле их 5. В среднем xG получается 1,77 и 0,77. Интересно, что как раз в гостевых встречах текущего розыгрыша РПЛ цифры у клуба куда как хуже: 1,01 и 0,9. Причём количество забитых мячей на выезде у «Зенита» почти в два раза превышает число ожидаемых, по этому показателю команда на первом месте в чемпионате. Так что как раз выходит, что питерцам очень везёт забивать на чужих стадионах в далеко не самых очевидных ситуациях. Получается, что команда берёт больше очков, чем должна бы.

Давайте сравним с тем, что было в прошлом сезоне: xG составлял в среднем 2,36 на своём поле и 1,5 на чужом. По пропускаемым ситуация очень похожая как дома, так и в гостях, поэтому можно говорить о том, что свои трибуны помогают хорошо играть только нападению, а защита от этого куда меньше зависит.

Как мы видим, цифры красноречивы: «Зенит» всегда на своём поле играет более удачно и активно, чем на чужом. Эта тенденция сохраняется даже при небольшой выборке текущего розыгрыша Российской премьер-лиги. Получается, говорить о том, что домашнее поле больше не может считаться преимуществом для «Зенита», слишком поспешно.

ФК "Зенит"

А вот то, что качество демонстрируемого чемпионом футбола просело по сравнению с предыдущим розыгрышем – вот это даже не обсуждается. В связи с этим резонно предположить, что «Зениту» будет труднее выиграть золотые медали. Правда, это заметно уже сейчас, когда после почти трети сезона команда занимает третью строчку, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

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источник: «Советский спорт»
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