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Россию люблю, но… на расстоянии. Агент Малкома рассказал о желании бразильца вернуться в «Зенит»

Мостовой и Клаудиньо запали в сердце больше, чем Неймар и Милинкович-Савич.
Россию люблю, но… на расстоянии. Агент Малкома рассказал о желании бразильца вернуться в «Зенит»
27 сентября 2023 11:42
автор: Сергей Чиков
автор фото: ФК "Зенит"

Какое бы ни было отношение к Малкому как к футболисту, довольно тяжело оспорить тот факт, что бразилец являлся одним из самых ярких и харизматичных игроков РПЛ последних лет. Пусть экс-игрок «Барселоны» и не стал вторым Халком, но точно запомнился как яркий персонаж.

Кутеж в Санкт-Петербурге сопровождался получением российского паспорта и теперь можно не без доли иронии, но сказать, что наш парень сейчас вовсю штурмует напичканный звездами саудовский футбол. И это без прикрас: русский бразилец наколотил шесть мячей в семи матчах, а также отдал две голевые передачи. Он - лидер «Аль-Хиляля», хотя подобного ожидали от его соотечественника Неймара, который не хочет или не может найти свою игру в новом чемпионате.

Но и помимо Неймара коллектив Малкома включает в себя огромное количество звезд: Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Митрович, Милинкович-Савич… ну и вышеупомянутый Ней. Очень веселая компания, в которой бразилец бы точно не затерялся.

Getty Images

Малком не стал скрывать, что перешёл в «Аль-Хиляль» из-за финансов

Однако, великая и могучая РПЛ своей атмосферой настолько сильно покорила сердце бразильца, что тот уже мечтает обратно в Россию и как в старые добрые времена пройтись вдоль Невского проспекта… Шутка, однако и в этом есть своя доля правды. Несколько недель назад российское футбольное сообщество покорила фотография Малкома, на которой тот смотрит наш чемпионат в Саудовской квартире… немного позабавило, что на белорусском канале, но сама ситуация позволила нам в очередной раз убедиться, что он - наш парень!

И вот теперь о любви Малкома к России нам в очередной раз напомнил агент игрока, Луис Фернандо Гарсия:

«Конечно, Малком скучает по России. Возможно, однажды он вернётся в «Зенит», — приводит слова агента издание «РБ Спорт».

РИА Новости

И если посмотреть на ситуацию со стороны, то может сложиться ощущение, что хитрый бразилец очень красиво стелет себе подушку безопасности. Все слова о любви к России могут оказаться лишь фикцией, а сам футболист может вернуться только ради того, чтобы заработать денег на старость, если в Саудовской Аравии «не попрет». Однако, хочется надеяться на то, что его любовь - чистая и искренняя, тогда нашего парня будет совсем не жалко осчастливить безбедной старостью.

Агент Малкома не исключил возвращение бразильца в РПЛ

К слову, Малком мог остаться в РПЛ. Об этом рассказал другой легионер лиги, Изидор. По словам француза, бразилец мог остаться в команде в случае трансфера Вильсона в Петербург. Он, конечно, произошел, но было уже поздно.

РИА Новости

- Когда я первый раз играл против «Зенита», Малком был на поле и в ­какой-то момент просто заговорил со мной по-французски — ​сказал, что я классный игрок. Мы тогда немного пообщались, а потом я познакомился с одним из его близких друзей, которого зовут Лоран Лопес — он уже связал нас друг с другом. Тогда Малком сказал мне, что я впечатлил его как футболист, позвал меня в «Зенит». Я сказал ему: «Время покажет». А он ответил: «Если ты перейдёшь, я могу остаться». Но, увы, он ушёл до того, как я оказался здесь! Тем не менее, мы продолжаем быть на связи — ​много играем в видеоигры, иногда созваниваемся, - цитирует футболиста официальный сайт ФК «Зенит».

источник: «Советский спорт»
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