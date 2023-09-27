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Фергюсона признали лучшим в истории. Британцы не увидели конкурентов своей легенде

Список ста сильнейших тренеров мирового футбола возглавил бывший наставник «Манчестер Юнайтед».
Фергюсона признали лучшим в истории. Британцы не увидели конкурентов своей легенде
27 сентября 2023 21:00
автор: Юрий Усынин
автор фото: Getty Images

Известный футбольный сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших футбольных тренеров за всю историю игры. На первое место, что не удивительно, британское издание поставило своего соотечественника – Алекса Фергюсона.

За ним расположились голландцы Ринус Михелс и Йохан Кройфф. Из действующих наставников выше всех Пеп Гвардиола – на пятом месте. Любопытно, что первую десятку замкнул Валерий Лобановский, которого составители рейтинга посчитали пионером в развитии футбольной статистики, так как он был одним из первых, кто уделял игровым цифрам очень большое внимание.

Источник фото: Getty Images

Все подобные рейтинги являются чистой воды условностью, так как у каждого болельщика или эксперта могут найтись свои аргументы в пользу того или другого кандидата. Шотландец во главе «Манчестер Юнайтед» в промежуток с 1993 по 2013 годы выиграл 13 титулов Премьер-лиги, четыре Кубка Англии и две Лиги чемпионов. Достижения шикарные, особенно на фоне проблем клуба в последнее десятилетие, но достаточно ли их для звания самого лучшего?

Сэр Алекс Фергюсон признан лучшим тренером в истории мирового футбола

Далеко ходить не будем, возьмём самый свежий пример – Гвардиолу. За 15 лет у него 11 титулов чемпиона Испании, Англии, Германии, по два Кубка каждой из этих стран и три трофея Лиги чемпионов. Плюс именно испанца можно считать основателем самого запоминающегося футбольного стиля XXI веке – тики-таки. Хотите сказать, что этого недостаточно, чтобы считаться более значимым для футбола наставником? Очень спорно.

Теперь давайте вернёмся к «оранжевым» специалистам. Всего лишь на третьей строчке оказался Кройфф, который был абсолютно гениальным футболистом, а потом изменил историю «Барселоны» ещё раз уже в роли главного тренера. До него каталонцы за 89 лет существования команды выиграли 36 трофеев, зато за 32 года после его появления на тренерском мостике, 54 титула, включая все пять кубков Лиги чемпионов.

Источник фото: Getty Images

В каждом из этих успехов была частичка великого голландца, который сделал акцент на технике, а не физической силе, заново выстроил работу в Ла Масии и поставил команде игру, основанную на атаке и владении мячом, которая до сих пор почитается в Каталонии, как настоящая святыня.

Михелс не может похвастать колоссальным количеством выигранных титулов, но он создал абсолютно уникальный стиль игры, о котором знают все футбольные болельщики даже спустя полвека – тотальный футбол. Тех же Кройффа и Гвардиолу можно считать продолжателями его идей, которые развивали их и немного видоизменяли. Так что именно Ринуса можно считать прародителем всех наиболее гениальных футбольных тактик последних десятилетий.

Источник фото: Getty Images

Всё ещё считаете Фергюсона лучшим в истории? Кажется, вы слишком сильно любите «Манчестер Юнайтед», иначе это сложно объяснить.

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источник: «Советский спорт»
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