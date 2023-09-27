«Нет вариантов попасть в РПЛ». Бывший тренер сборной о назначениях в клубы

Зависть в футбольном тренерском сообществе штука весьма коварная, поглотившая уже не одного доморощенного специалиста. То в прошлом «царь» Александр Мостовой проходится по назначениям руководителей клубов, как бы делая акцент на том, что вот он весь такой красивый и опытный сидит, а его никто в упор не видит. С похожими речами выступают и другие специалисты в России, которые на данный момент не могут похвастать трудоустройством в элитном дивизионе.

Известный в прошлом футболист сборной России Игорь Колыванов высказал мысль, что у нас в стране множество тренеров, которые успешно развиваются в первой и второй лигах, но их в упор не замечают клубы РПЛ. Дескать, либо чья-то влиятельная рука ставит своих на лакомые должности, либо приглашают из-за границы невесть кого, лишь бы галочку поставить. А наши парни сидят в страданиях и не знают, как эту стену непонимания пробить.

«Если их выбирают, значит, считают, что они более достойны. Есть люди, которые доказали и в Первом, и во Втором дивизионе, но по каким-то причинам им не предоставляется шанс в РПЛ. У нас много людей, которые попадают в РПЛ непонятно по каким причинам. Может, хотят что-то новенькое привнести в наш футбол — это их право. Возможно, руководители со своей колокольни видят иначе», — сказал Колыванов в интервью изданию «Чемпионат».

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В реальности же, если брать европейские аналогичные примеры, то не всегда тренеру нужно пробиваться с самого дна, чтобы попасть главным тренером в топ-клуб. Ладно, грандов можно не брать, но уж в середняках уж точно тусуются. Да, хотя бы, тот же Хави - нынче прекрасно обитающий на ответственном посту в «Барселоне». Он когда-то пробивался из низших испанских лиг? Или наше всё - Жозе Моуриньо? Маур потренировал молодёжные команды в Португалии, а потом скаканул в ассистенты главного тренера «Спортинга». Далее, карьера шла по восходящей. И таких примеров масса.

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Вероятно, такова отечественная тренерская ментальность, что обязательно специалисту нужно пройти все круги ада российского футбольного подземелья, чтобы уж после, с помпой, окунуться с головой в достижение целей с условными «Зенитом» или «Спартаком». Но жизнь показывает, что способов много и они разные. И не только в России, но и в мире тоже.

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