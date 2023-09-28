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Месси, сможешь повторить? Роналду установил новый мировой рекорд

Чтобы его побить, другим понадобятся десятилетия.
Месси, сможешь повторить? Роналду установил новый мировой рекорд
28 сентября 2023 11:30
автор: Сергей Чиков
автор фото: ФК "Аль-Наср"

На протяжении последних лет принято считать, что эпоха Лионеля Месси и Криштиану Роналду подошла к концу, и отчасти это может быть справедливым тезисом. Оба игрока близки к завершению своего футбольного века, и по сути, доигрывают в «тёплых краях». Но в корне неверным было бы отрицать огромное величие обоих: даже покинув европейский футбол, аргентинец и португалец радуют нас новыми свершениями, которые могут оказаться непосильными даже для нового поколения игроков.

На этот раз очередным достижением отметился «повелитель рекордов» Криштиану Роналду.

ФК "Аль-Наср"

1000 и 1 победа

На определенном отрезке в «Аль-Насре» Криштиану напоминал лишь бледную тень самого себя, что давало пищу для критиканов, которые то и дело, что обвиняли португальца в лени и неспособности демонстрировать высочайший уровень даже в Саудовском чемпионате.

Но Роналду не обладал бы тем величием, если бы ему не удавалось постоянно выходить победителем: в очередной раз португалец «заткнул рты» своей великолепной игрой. На данный момент на его счету 9 голов в 6 играх, что позволяет ему прочно удерживать лидерство в бомбардирской гонке. И никто не может подобраться к нему: из ближайших преследователей лишь Малком, Мусса Дембеле и Садио Мане, у которых на 3 мяча меньше, чем у Криша.

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Хоть его команда немного «буксует», сам звездный нападающий находится в потрясающей форме. Причем настолько, что снова установил футбольный рекорд. И если отталкиваться от того, что у каждого есть свое призвание, то у португальца явно присутствует дар устанавливать новые достижения, и не важно, в каких обстоятельствах он находится. Криштиану уже принадлежит рекорд по количеству голов, забитых в официальных матчах (853). Теперь же пришло время для нового свершения.

ФК "Аль-Наср"

Теперь официально, Криштиану Роналду - рекордсмен по количеству беспроигрышных матчей. После матча Азиатской ЛЧ против иранского «Персеполиса» (2:0) 38-летний игрок провел свой 1000 матч без поражений. После этого коллектив португальца одолел «Аль-Ахли» (4:3). Теперь у звездного нападающего в активе 1001 встреча, не завершившаяся поражением. Он стал первым, кому удалось этого добиться.

Криштиану Роналду провёл 1000 матчей без поражений

Если посмотреть на цифры, то всего в истории Криштиану 777 побед и 224 ничьи. На этап в «Аль-Насре» пришлось 33 игры, из которых 28 его команда не проиграла. Разумеется, наибольший толчок к рекорду выпал на отрезок, проведенный в «Реале» - 368. Следом идут «Манчестер Юнайтед» (284), Сборная Португалии (168), «Ювентус» (114) и «Спортинг» (21).

Getty Images

И если учитывать тот факт, что за всю свою карьеру португалец провел 1183 игры, становится приятно и одновременно страшно - на какие нечеловеческие свершения все еще способен Криштиану Роналду.

источник: «Советский спорт»
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