Новая звезда в Африке. Карпина зовут в сборную Нигерии

Сейчас сборная России не является объектом массового обсуждения. Матчи национальной команды носят скорее символичный характер и не вызывают особо интереса. Однако наставник команды Валерий Карпин все также остаётся в топе новостных заголовков.

После последних матчей россиян с командами Катара и Египта пошли разговоры о том, что Валерий Георгиевич может покинуть своё уже довольно насиженное место у руля сборной. Дровишек в огонь подкинуло и его интервью «Это футбол, брат!», где Карпин открыто сказал, что может покинуть национальную команду.

Видимо, озаботившись происходящим бывший подопечный тренера Эммануэль Эменике решил поддержать специалиста. В разговоре с «СЭ» он назвал Валерия Георгиевича очень качественным специалистом, способным работать в любой стране и лиге мира. Также он добавил, что надеется однажды увидеть наставника во главе сборной Нигерии.

РИА Новости

Сам Карпин оказался не в восторге от такой перспективы. Главный тренер сборной России рассмеялся, когда узнал о словах Эменике. «Эменике так сказал? Очень забавно. Прям таки смешно. Не вижу себя тренером сборной Нигерии. Советую всем просто посмеяться над этим», - приводит слова Карпина «Советский спорт».

Пожалуй, можно ещё долго рассуждать о будущем Валерия Георгиевича, уйдёт он из сборной России или нет, однако несмотря на свои высказывания Карпин не спешит на выход. Скорее всего, мы так и не увидим в роли наставника национальной команды кого-то другого, пока Карпиным не потерпит серьёзный провал на международном уровне. А исходя из нынешнего положения сборной, подобное произойдёт ещё очень нескоро.