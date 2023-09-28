Экс-форвард «Спартака» позвал Карпина в сборную Нигерии. Есть повод задуматься

Статус сборной России сейчас уже не столь престижен как раньше. Об этом ни раз заявлял главный тренер национальной команды Валерий Карпин, об этом говорит и список игроков в команде – количество всё новых и новых имён в нём.

Сборная играет посредственные товарищеские матчи, в которых, по возможности, делает максимум замен. Россия готова играть чуть ли ни с кем угодно – главное, чтобы согласились. Тоже самое касается и места встреч национальной команды. Товарищескую игру с Кенией, например, планируют вовсе провести на территории турецкого отеля. Звучит, как анекдот, но ныне это реальность.

В связи с этим громкое заявление сделал бывший нападающий сборной Нигерии Эммануэль Эменике. Он считает, что Карпин пригодился бы африканской национальной команде.

«Когда я его встречу, обязательно об этом скажу. Мне бы очень хотелось это увидеть. Более того, могу это устроить», – сказал Эменике в интервью «Спорт-Экспрессу».

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Но а что тут удивительного? Игр на международном уровне нет, мотивации тоже. Сам Карпин говорит, что за свою должность в России не держится. Риторика главного тренера сборной в разговорах со СМИ гласит о том, что для него – это не честь или невероятная гордость, а лишь работа. Так почему бы не пойти в более мотивационную среду. Такой вопрос и задал Карпину «Советский спорт». На что получил ответ от самого тренера.

автор фото: Михаил Шапаев / РФС

«Эменике так сказал? Очень забавно. Прям таки смешно. Не вижу себя тренером сборной Нигерии. Советую всем просто посмеяться над этим», - приводит слова Карпина «Советский спорт».

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Тем не менее, слова об отказе от такого предложения от Карпина не последовали. И ведь был уже предметный интерес со стороны национальной командой Армении. Тогда Валерий Георгиевич долго думал, но выбрал «обязательства перед «Ростовом». А сейчас появился ещё один вариант (хоть и африканский) засветиться на мировой арене.

Да и опыт у нас уже такой. Наверняка помните Валерия Непомнящего, который впервые в истории африканского футбола довёл национальную команду Камеруна до четвертьфинала чемпионата мира. Тогда были повержены аргентинцы с Диего Марадоной и Колумбия с Карлосом Вальдеррамой. А оступился Непомнящий на Англии Гари Линекера, проиграв со счётом 2:3. Валерий Георгиевич, а может повторим?