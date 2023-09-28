Экс-форвард «Спартака» позвал Карпина в сборную Нигерии. Есть повод задуматься

Статус сборной России сейчас уже не столь престижен как раньше. Об этом ни раз заявлял главный тренер национальной команды Валерий Карпин, об этом говорит и список игроков в команде – количество всё новых и новых имён в нём.
Сборная играет посредственные товарищеские матчи, в которых, по возможности, делает максимум замен. Россия готова играть чуть ли ни с кем угодно – главное, чтобы согласились. Тоже самое касается и места встреч национальной команды. Товарищескую игру с Кенией, например, планируют вовсе провести на территории турецкого отеля. Звучит, как анекдот, но ныне это реальность.
В связи с этим громкое заявление сделал бывший нападающий сборной Нигерии Эммануэль Эменике. Он считает, что Карпин пригодился бы африканской национальной команде.
«Когда я его встречу, обязательно об этом скажу. Мне бы очень хотелось это увидеть. Более того, могу это устроить», – сказал Эменике в интервью «Спорт-Экспрессу».
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Но а что тут удивительного? Игр на международном уровне нет, мотивации тоже. Сам Карпин говорит, что за свою должность в России не держится. Риторика главного тренера сборной в разговорах со СМИ гласит о том, что для него – это не честь или невероятная гордость, а лишь работа. Так почему бы не пойти в более мотивационную среду. Такой вопрос и задал Карпину «Советский спорт». На что получил ответ от самого тренера.
«Эменике так сказал? Очень забавно. Прям таки смешно. Не вижу себя тренером сборной Нигерии. Советую всем просто посмеяться над этим», - приводит слова Карпина «Советский спорт».
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Тем не менее, слова об отказе от такого предложения от Карпина не последовали. И ведь был уже предметный интерес со стороны национальной командой Армении. Тогда Валерий Георгиевич долго думал, но выбрал «обязательства перед «Ростовом». А сейчас появился ещё один вариант (хоть и африканский) засветиться на мировой арене.
Да и опыт у нас уже такой. Наверняка помните Валерия Непомнящего, который впервые в истории африканского футбола довёл национальную команду Камеруна до четвертьфинала чемпионата мира. Тогда были повержены аргентинцы с Диего Марадоной и Колумбия с Карлосом Вальдеррамой. А оступился Непомнящий на Англии Гари Линекера, проиграв со счётом 2:3. Валерий Георгиевич, а может повторим?