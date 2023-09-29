Судейский скандал в Ростове. Спорные решения судьи привели команду Карпина к ничьей

«Ростов» и «Урал» – команды, которым явно не хватает побед. Оба клуба иного результата в этом матче и не рассматривали. А значит, давление было запредельным.

Болельщики «Ростова» были обрадованы приятной новостью к этому матчу. Наконец-то восстановился их лидер обороны Максим Осипенко. Он отсутствовал в обойме на протяжении двух месяцев. А у «Урала», в свою очередь, в основу вернулся лидер атаки Эрик Бикфалви.

Перед игрой главные тренеры команд Виктор Гончаренко и Валерий Карпин тепло поприветствовали друг друга. Но вот футболисты со столь дружественным настроем на матч не вышли.

В самом начале встревожил местных фанатов Сергей Песьяков. Он неудачно вышел из ворот, чем создал опасный момент для гостей. Последнее время этот голкипер своей игрой особо не впечатляет.

Но спустя несколько минут «Урал» всё-таки открыл счёт. Команде откровенно повезло. Андрей Егорычев наносил удар после подачи углового, но мяч попал в Гильерме Шеттине, а затем уже отскочил в ворота. Первый в истории «Урала» бразилец забил свой первый мяч за клуб.

ФК "Урал"

Спустя 13 минут отличился уже сам Егорычев. Голкипер гостей Илья Помазун вынес точечно на Бикфалви, который скинул на Андрея, а тот уже разобрался мастерски.

Но удивляться тут нечему. «Ростов» в среднем в этом сезоне пропускает по два мяча за одну игру. Это очень много. Но также стоит отметить, что у клуба самая молодая линия обороны в лиге. Наверное, многие проблемы это объясняет.

Хотя более активны и интереснее в атаке были именно ростовчане до второго гола. Даже успели создать два момента, но всё было мимо. Карпин же после пропущенного мяча что-то грозно бубнел себе под нос, но разобрать что конкретно его не устраивает, было невозможно.

На 30-й минуте в ворота «Урала» был поставлен крайне спорный одиннадцатиметровый. Этот эпизод будут обсуждать ещё очень и очень долго. Вопросов к арбитру уже у экспертов и болельщиков много.

Гончаренко призывал к спокойствию своих футболистов. Но игроки были решением арбитра не просто удивлены, а возмущены. Подошёл к точке Осипенко. Помазун угадал угол, но до мяча не дотянулся. Удачное возвращение защитника после травмы.

ФК "Ростов"

После перерыва бойцы Карпина вышли совершенно с новым настроем на матч. И это сразу же привело к голу. На 47-й минуте скоростная атака хозяев привела к первому в РПЛ забитому мячу Ильи Вахании. Удачный месяц для парня – первый вызов в сборную России, первый гол в РПЛ. И это всё в первом сезоне в высшем чемпионате России.

«Ростов» и после гола показывал симпатичный футбол. «Урал», как и в первом тайме, огрызался при помощи контратак.

Но испортил обоюдноатакующую равную игру вновь арбитр. В этот раз он увидел в нарушении Андрея Егорычева «фол последней надежды» и наградил игрока красной карточкой. Такое решение тоже вызывает вопросы.

ФК "Ростов"

Более голов не забили команды. Но а «главным героем» встречи смело можно назвать арбитра Романа Галимова. Это тот самый судья, из-за которого в отставку чуть не ушёл не так давно генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.

Наверняка после матча последуют жалобы в ЭСК от «Урала». Но на количество очков в турнирной таблице они не повлияют. В этот раз команду Карпина спасли сомнительные решения судьи.

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