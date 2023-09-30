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Школьника из России затравили за «футбольную» причёску. За парня вступился даже Дзюба

Директор требовал забрать ребёнка из учебного заведения.
Школьника из России затравили за «футбольную» причёску. За парня вступился даже Дзюба
30 сентября 2023 10:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: РИА Новости

Требования к школьной форме в России довольно строгие. Устав учебного заведения обычно жёстко регламентирует не только допустимые цвета, но и фасон одежды. Зачастую ограничения касаются и других аспектов внешнего вида: от макияжа и ухода за ногтями до тату и пирсинга. Причём следят за соблюдением учениками дресс-кода очень внимательно: в школьном фойе их проверяют дежурные, затем - учителя.

Неудивительно, что при таком рвении на местах возникают нередко перегибы. Один из самых резонансных инцидентов случился четыре года назад, когда российского школьника затравили… за причёску в стиле Златана Ибрагимовича.

За мальчика вступились даже звёзды отечественного футбола.

Хвостик Златана

История произошла осенью 2019 года в Сосновоборске - небольшом и малопримечательном городке Красноярского края. Ученик местной средней школы №4 Прохор Ильиных активно занимался футболом и, как многие ребята, имел на международной арене собственного кумира - Златана Ибрагимовича. Великий швед в тот момент уже выступал в США, однако парень успел застать его звёздную игру в «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Знаменитый нападающий стал для мальчика примером для подражания, причём не только в футбольном плане. В какой-то момент Прохор захотел себе такую же причёску, и родители, по-видимому, оказались не против. В новом учебном году Ильиных пришёл в школу уже со свежей стрижкой: выбритыми висками и обесцвеченным хвостиком.

В школе, однако, креатив ученика не оценили. Причём затравили Прохора вовсе не другие дети, а взрослые. Педагоги жёстко отчитывали четвероклассника, завуч срывала с него резинку для волос, а директор вскоре и вовсе потребовал от родителей перевести ребёнка на домашнее обучение, если тот продолжит носить «странную» причёску. Меры и угрозы администрация школы объясняла требованиями устава, почему-то усмотрев в хвостике Ильиных стиль и нацистской организации Гитлерюгенд, и сексуальных меньшинств.

Getty Images

«Бредовая ситуация сложилась»

Ситуация изменилась, когда историю предали огласке в социальных сетях, а затем и в крупных СМИ. Вскоре красноярский СК начал доследственную проверку инцидента, заявив о возможном нарушении директором своих должностных полномочий, а местное министерство образования публично осудило политику школы. Ещё через неделю главу учебного заведения и двух её коллег вызвали на ковёр в региональное управление.

Матч ТВ

В то же время новость дошла до элиты российского футбола. Заступиться за парня поспешили многие звёзды: от Валерия Карпина и Юрия Сёмина до Артёма Дзюбы. Российские фанаты пытались добиться реакции и от Ибрагимовича, однако тот на комментарии в соцсетях не откликнулся.

- Я не сторонник экстравагантных причесок и сам люблю подшутить над этим. Но я считаю, что шутки шутками, а гнобить или выгонять - это неприемлемо. У нас свободная страна, пусть каждый носит прически, какие хочет. Какая-то бредовая ситуация сложилась. Думаю, будут приняты какие-то меры, - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Матч ТВ

Представители РФС пошли дальше. Советник президента организации Алексей Смертин, всегда носивший длинные волосы, поддержал парня от имени сборной и пригласил его сразу на три матча, включая решающую игру отбора на чемпионат Европы между Россией и Шотландией. Сотрудники «Матч ТВ» же пригласили Прохора в студию, где тот попробовал себя в роли телеведущего, а также познакомился с некоторыми звёздами футбола.

В школе же по итогам разбирательств мальчику всё же пошли навстречу. Администрация разрешила Прохору носить хвостик, внеся соответствующие изменения в устав.

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