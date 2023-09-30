Школьника из России затравили за «футбольную» причёску. За парня вступился даже Дзюба

Требования к школьной форме в России довольно строгие. Устав учебного заведения обычно жёстко регламентирует не только допустимые цвета, но и фасон одежды. Зачастую ограничения касаются и других аспектов внешнего вида: от макияжа и ухода за ногтями до тату и пирсинга. Причём следят за соблюдением учениками дресс-кода очень внимательно: в школьном фойе их проверяют дежурные, затем - учителя.

Неудивительно, что при таком рвении на местах возникают нередко перегибы. Один из самых резонансных инцидентов случился четыре года назад, когда российского школьника затравили… за причёску в стиле Златана Ибрагимовича.

За мальчика вступились даже звёзды отечественного футбола.

Хвостик Златана

История произошла осенью 2019 года в Сосновоборске - небольшом и малопримечательном городке Красноярского края. Ученик местной средней школы №4 Прохор Ильиных активно занимался футболом и, как многие ребята, имел на международной арене собственного кумира - Златана Ибрагимовича. Великий швед в тот момент уже выступал в США, однако парень успел застать его звёздную игру в «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Знаменитый нападающий стал для мальчика примером для подражания, причём не только в футбольном плане. В какой-то момент Прохор захотел себе такую же причёску, и родители, по-видимому, оказались не против. В новом учебном году Ильиных пришёл в школу уже со свежей стрижкой: выбритыми висками и обесцвеченным хвостиком.

В школе, однако, креатив ученика не оценили. Причём затравили Прохора вовсе не другие дети, а взрослые. Педагоги жёстко отчитывали четвероклассника, завуч срывала с него резинку для волос, а директор вскоре и вовсе потребовал от родителей перевести ребёнка на домашнее обучение, если тот продолжит носить «странную» причёску. Меры и угрозы администрация школы объясняла требованиями устава, почему-то усмотрев в хвостике Ильиных стиль и нацистской организации Гитлерюгенд, и сексуальных меньшинств.

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«Бредовая ситуация сложилась»

Ситуация изменилась, когда историю предали огласке в социальных сетях, а затем и в крупных СМИ. Вскоре красноярский СК начал доследственную проверку инцидента, заявив о возможном нарушении директором своих должностных полномочий, а местное министерство образования публично осудило политику школы. Ещё через неделю главу учебного заведения и двух её коллег вызвали на ковёр в региональное управление.

Матч ТВ

В то же время новость дошла до элиты российского футбола. Заступиться за парня поспешили многие звёзды: от Валерия Карпина и Юрия Сёмина до Артёма Дзюбы. Российские фанаты пытались добиться реакции и от Ибрагимовича, однако тот на комментарии в соцсетях не откликнулся.

- Я не сторонник экстравагантных причесок и сам люблю подшутить над этим. Но я считаю, что шутки шутками, а гнобить или выгонять - это неприемлемо. У нас свободная страна, пусть каждый носит прически, какие хочет. Какая-то бредовая ситуация сложилась. Думаю, будут приняты какие-то меры, - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Матч ТВ

Представители РФС пошли дальше. Советник президента организации Алексей Смертин, всегда носивший длинные волосы, поддержал парня от имени сборной и пригласил его сразу на три матча, включая решающую игру отбора на чемпионат Европы между Россией и Шотландией. Сотрудники «Матч ТВ» же пригласили Прохора в студию, где тот попробовал себя в роли телеведущего, а также познакомился с некоторыми звёздами футбола.

В школе же по итогам разбирательств мальчику всё же пошли навстречу. Администрация разрешила Прохору носить хвостик, внеся соответствующие изменения в устав.

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