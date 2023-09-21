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Фингал под глазом и флаг России. Украинского бойца UFC затравили за скандальное фото

Сейчас Никита хочет выступать за нашу страну.
Фингал под глазом и флаг России. Украинского бойца UFC затравили за скандальное фото
21 сентября 2023 08:30
автор: Глеб Томашевский
автор фото: Соцсеть Никиты Крылова

Никита Крылов - один из многих, чья жизнь зависла на стыке России и Украины. Однако во время, когда тесные связи между двумя странами разрываются, ему приходится выбирать. Однажды боец ММА жестко разозлил украинских болельщиков скандальным фото.

А сейчас запустил процедуру перехода под российский флаг.

От карате до UFC

Детство Крылова прошло в Запорожье. Там он начал заниматься дисциплиной под названием кёкусинкай-карате. В секцию Никиту привел отец и, хотя мальчику не сразу понравились тренировки, он продолжал усердно трудиться.

Старания вскоре окупились. Крылов начал побеждать на различных региональных турнирах, выполнил норматив мастера спорта. Была даже возможность поехать на чемпионат мира в Японию, но у спортсмена банально не хватило денег. К слову, в профессиональный спорт Никита вообще попал гораздо позже. Поначалу приходилось даже работать шахтером и учителем физкультуры.

Постепенно у талантливого спортсмена стали появляться контакты в мире ММА. Его стали приглашать на различные турниры, где бились довольно известные бойцы. В 2013 году на Крылова обратил внимание сам Дэйна Уайт — и тогда же уроженец Луганской области дебютировал в UFC. Бывший каратист одержал несколько крутых побед и в данный момент занимает шестое место в рейтинге бойцов полутяжелого веса в промоушене.

Скандал с флагами

Крылов старался быть нейтральным в политических вопросах и всегда отдавал должное как Украине, так и России. Однако его фото в 2020 году породило самый настоящий скандал. После победы над Джонни Уоккером на турнире UFC Fight Night 170 в Бразилии боец показался в социальной сети с флагами обеих стран. Спортсмен с подбитым глазом держал в руках стяги и напряженно смотрел в объектив камеры.

Соцсеть Никиты Крылова

Фанаты подобный жест совершенно не оценили. В адрес Никиты посыпались оскорбления — в основном со стороны украинцев. Многим на тот момент казалось, что таким поведением Крылов окончательно перечеркнул свою связь с Украиной.

При этом ничего удивительного в фотографии по сути не было. Никита последовательно поддерживал земляков с Донбасса, в том числе поддерживая различные спортивные мероприятия на территории ДНР. Впоследствии Крылов попросил руководство UFC не представлять его как украинского спортсмена. На турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне в 2022 году он уже выступал под нейтральным флагом.

«Зачем заставлять людей чувствовать себя негативно? Лучше держать свое мнение при себе. Понятно, что у меня в голове только одна тема, и я не хочу ее озвучивать, но все, что сейчас происходит в средствах массовой информации, всё сводится к этой проблеме. У каждого своё мнение. У меня нет никакого желания привлекать к себе внимание», — объяснил боец свое решение «Матч ТВ».

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Теперь же Никита и вовсе намерен окончательно стать россиянином. Процесс получения гражданства уже запущен.

«Да, у меня украинский паспорт. Так что в протоколах я — украинский боец. При этом я в данный момент не могу выходить с украинским флагом или с каким-то другим. Конечно, желание принять российское гражданство есть. Но с этим существуют определенные заморочки. Я документы подал, процесс запущен. Жду результатов», — сказал Крылов «Спорт-Экспрессу».

Боец также добавил, что однажды приехал потренироваться в Киев, где его тут же захотели изловить местные фанаты. Но боец не переживает. Да, он временно не может посещать столицу Украины, но верит, что «карма свое возьмет».

источник: «Советский спорт»
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