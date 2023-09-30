«Они не несут ответственности». Гашек неожиданно встал на защиту российских спортсменов

Разве нужно что-то говорить о том, что из себя представляет Доминик Гашек - один из сильнейших вратарей в истории хоккея. Однако из амплуа хоккеиста чех резко перекочевал в спортивного критика. Свою карьеру атлет решил построить на хейте России и всего, что с ней связано.

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Ни одно решение о допуске или мер по отношению к российскому спорту не обходится без заявления Гашека. Своё мнение чех высказывает регулярно, и в 99,9% случаев оно однозначно не в нашу пользу. Однако экс-вратарь неожиданно для всех… поддержал российских спортсменов.

Резонансный прецедент!

Молодёжь не виновата

Резкое заявление УЕФА о допуске юношеской сборной России до международных соревновании вызвало огромный резонанс. Само решение позволить русским выступать создало неоднозначный прецедент: до этого лишь в единичных случаях нас допускали до командных соревнований.

Источник фото: Александр Любарский / РФС

Безусловно, не все согласились с позицией УЕФА и выразили своё нежелание играть с детьми из России. Среди таких оказались страны Прибалтики, Англия, Норвегия, Польша, и очевидно, что этот список будет пополняться. Определённая часть федераций оказалась не готова принять русских спортсменов, но в противовес принципиальности тамошних чиновников поддержка пришла оттуда, откуда её совсем не ожидали.

Сколько раз чешский вратарь Доминик Гашек высказывался против всего российского, а порой ограничивался не только словами: писал письма с требованиями отстранить россиян в теннисные ассоциации (WTA и ATP), НХЛ и даже пытался распространить свою позицию на российском телевидении. Доставалось не только нашим спортсменам, абсолютно всем, кто хоть как-то связан с Россией. Сразу же вспоминается заявление чеха о том, что легионеров из КХЛ необходимо сажать в тюрьму.

Гашек объявил, что написал письмо в НХЛ, WTA и ATP

Однако в этот раз Гашек пошёл против тех, чью позицию лоббировал долгие месяцы. Чех не стал разбрасываться популистскими тезисами о том, что всех русских нужно отстранить отовсюду, даже если они дети. О том, что юное поколение не должно быть вовлечено в политические игры, осознали сначала в УЕФА, и это решение оказалось настолько справедливым, что даже главный критик российского спорта встал на защиту позиции европейской ассоциации:

- Согласен. Я поддерживаю это решение с определёнными правилами уже давно. Дети не несут ответственности за своих родителей, - заявил чех в социальных сетях.

Источник фото: Александр Любарский / РФС

Но не обошлось и без ложки дёгтя. Было бы слишком наивно ожидать от критика российского спорта безукоризненной поддержки допуска россиян до международной арены. В социальных сетях чех отметил, что команду сопровождения спортсменов можно будет пустить только в случае «определённых политических заявлений». По его словам, в случае отказа не возникнет никаких проблем с тем, чтобы «присмотреть здесь за детьми в краткосрочной перспективе». Страшно даже представить, на что намекает Доминик Гашек.