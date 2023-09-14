«НХЛ обязана платить миллиарды Украине». Гашек «отчитал» американскую лигу за российских игроков

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в последнее время превратился в одного из самых ярых ораторов в международном хоккее. Практически ни одно событие не проходит мимо чеха… если оно касается России. В очередной раз ветеран не прошел мимо возможности не только высказать свою позицию касательно российский хоккеистов, но и зайти гораздо дальше.

В ответ на слова Овечкина он обязал НХЛ платить Украине.

ГЭРИ БЭТТМЕН, ТЫ ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ!

История взаимоотношений Доминика Гашека и российского хоккея уже давно свернула в сторону обоюдной ненависти. Все началось с острых комментариев чеха касательно России: в своих заявлениях экс-вратарь «Спартака» (в контексте истории стоит уточнить) регулярно критикует все, что прямо и косвенно связано с российским хоккеем: от осуждения выступления иностранцев в КХЛ (по его словам, за выступление в лиге нужно сажать в тюрьму на 15 лет) до непринятия участия сборной на каких-либо турнирах.

РИА Новости

Теперь, когда на европейском континенте все получили свою порцию осуждения со стороны чеха, он принялся рассказывать о правильном отношении к россиянам чиновникам из НХЛ. Началось все с того, что в прошлом году перед проведением в Праге выставочного матча регулярного чемпионата между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом» он потребовал не пускать российских хоккеистов.

Тогда его требование проигнорировали, и вскоре он принялся за более активные действия: подготовил целое письмо в НХЛ с просьбой приостановить действие контрактов с россиянами. Как мы можем наблюдать, никто всерьез потуги чеха не воспринял, как и в ассоциации тенниса - он добрался даже до нее.

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Вскоре со стороны Гашека последовал очередной выкрик о том, что чиновники из американской лиги должны разорвать контракты с российскими хоккеистами. Изрядно вымотавший всех чех не получил какой-либо реакции, однако поставить на место ветерана решился главный посол русского хоккея в США Александр Овечкин:

- Меня не сильно интересуют его заявления. Клубы НХЛ выбирают игроков по навыкам и способностям, а не по национальности, - высказался Овечкин в интервью «Известиям».

НХЛ

Борец со всем российским не смог пройти мимо слов Александра и в ответ выдал целую тираду, причем, в эфире российского телеканала:

- Александр Овечкин в НХЛ представляет свою страну, является рекламой России. Ну а НХЛ, позволяя Овечкину и другим российским хоккеистам выступать, делает рекламу этой страны. За каждый сезон такой российской рекламы НХЛ обязана платить по $2–4 млрд Украине, - заявил Доминик в эфире «Матч ТВ».

Не имеет какого-либо смысла рассуждать, прислушаются ли боссы лиги к его словам. А пока легенда чешского хоккея продолжает играть в «войнушку», российские хоккеисты продолжают успешно «штурмовать» Североамериканскую лигу, демонстрируя высокий уровень мастерства. В НХЛ, вроде как, все этому рады…