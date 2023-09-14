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«НХЛ обязана платить миллиарды Украине». Гашек «отчитал» американскую лигу за российских игроков

По мнению чеха, руководство не должно игнорировать политику.
«НХЛ обязана платить миллиарды Украине». Гашек «отчитал» американскую лигу за российских игроков
14 сентября 2023 21:03
автор: Сергей Чиков
автор фото: Getty Images

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в последнее время превратился в одного из самых ярых ораторов в международном хоккее. Практически ни одно событие не проходит мимо чеха… если оно касается России. В очередной раз ветеран не прошел мимо возможности не только высказать свою позицию касательно российский хоккеистов, но и зайти гораздо дальше.

В ответ на слова Овечкина он обязал НХЛ платить Украине.

ГЭРИ БЭТТМЕН, ТЫ ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ!

История взаимоотношений Доминика Гашека и российского хоккея уже давно свернула в сторону обоюдной ненависти. Все началось с острых комментариев чеха касательно России: в своих заявлениях экс-вратарь «Спартака» (в контексте истории стоит уточнить) регулярно критикует все, что прямо и косвенно связано с российским хоккеем: от осуждения выступления иностранцев в КХЛ (по его словам, за выступление в лиге нужно сажать в тюрьму на 15 лет) до непринятия участия сборной на каких-либо турнирах.

РИА Новости

Теперь, когда на европейском континенте все получили свою порцию осуждения со стороны чеха, он принялся рассказывать о правильном отношении к россиянам чиновникам из НХЛ. Началось все с того, что в прошлом году перед проведением в Праге выставочного матча регулярного чемпионата между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом» он потребовал не пускать российских хоккеистов.

Тогда его требование проигнорировали, и вскоре он принялся за более активные действия: подготовил целое письмо в НХЛ с просьбой приостановить действие контрактов с россиянами. Как мы можем наблюдать, никто всерьез потуги чеха не воспринял, как и в ассоциации тенниса - он добрался даже до нее.

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Вскоре со стороны Гашека последовал очередной выкрик о том, что чиновники из американской лиги должны разорвать контракты с российскими хоккеистами. Изрядно вымотавший всех чех не получил какой-либо реакции, однако поставить на место ветерана решился главный посол русского хоккея в США Александр Овечкин:

- Меня не сильно интересуют его заявления. Клубы НХЛ выбирают игроков по навыкам и способностям, а не по национальности, - высказался Овечкин в интервью «Известиям».

НХЛ

Борец со всем российским не смог пройти мимо слов Александра и в ответ выдал целую тираду, причем, в эфире российского телеканала:

- Александр Овечкин в НХЛ представляет свою страну, является рекламой России. Ну а НХЛ, позволяя Овечкину и другим российским хоккеистам выступать, делает рекламу этой страны. За каждый сезон такой российской рекламы НХЛ обязана платить по $2–4 млрд Украине, - заявил Доминик в эфире «Матч ТВ».

Не имеет какого-либо смысла рассуждать, прислушаются ли боссы лиги к его словам. А пока легенда чешского хоккея продолжает играть в «войнушку», российские хоккеисты продолжают успешно «штурмовать» Североамериканскую лигу, демонстрируя высокий уровень мастерства. В НХЛ, вроде как, все этому рады…

источник: «Советский спорт»
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