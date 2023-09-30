«Оренбург» переиграл «Зенит» во всём. У команды Семака начались проблемы

«Оренбург» – «Зенит» – всегда яркая афиша. За прошлые две их очные встречи команды наколотили 12 мячей. Сначала была невероятная победа сине-бело-голубых. Тогда петербуржцы повеселились на 8:0. А вот следующая встреча оказалась обоюдоострой – результативная ничья на табло. Обе команды забили по два мяча. От этой встречи меньшего не ждали.

Перед началом матча удивила замена вратаря у «Зенита». Вместо привычного уже для всех фанатов футбола Михаила Кержакова в старте неожиданно появился Александр Васютин.

«Зенит», как казалось, был в своей победе уверен сразу же. Этим и объясняется столь яркое начало и быстрый гол. Уже на второй минуте забил бразилец Густаво Мантуан. И это совершенно точно ошибка защиты «Оренбурга». Форварда оставили совершенно одного при входе в штрафную. А создал для латиноамериканца момент Данил Круговой. Он на скорости сначала обыграл двух на фланге, а потом сместился в центр и отдал голевую.

Источник фото: ФК «Зенит»

Ответ не заставил себя долго ждать. Одно из открытий «Оренбурга» этого сезона форвард Дмитрий Воробьёв замкнул точечную подачу с фланга от Брайана Мансильи. Вот так начало!

Сразу же после этого последовала вынужденная замена у гостей. Россиянин Алексей Сутормин вышел на поле из-за повреждения коллеги. Бразилец был очень расстроен своей травмой. Быть может, виной и новое покрытие поля стало для Фернандеса.

«О пенальти «Зениту» говорить не стоит». Арбитр Федотов — о падении футболиста «Оренбурга»

За игрой «Оренбурга» было очень приятно наблюдать. Команда не стала закрываться и садиться в оборону. Футболисты вышли биться с «Зенитом». Парни Давида Деограсии не боялись атаковать, показывали приличный темп. В игре обеих команд не было пауз. За это можно поблагодарить и арбитра матча Сергея Иванова. Приятный футбол показывали обе команды.

На 25-й минуте «Оренбург» успешно разыграл угловой. Подача, скидка, удар и гол. На этот раз отличился Матиас Перес. Этот защитник забил уже третий гол в сезоне. Так может и заинтересовать своей игрой соперника. Ещё и с учётом травмы Фернандеса. А голевую передачу отдал Воробьёв, на счету которого первый забитый мяч хозяев.

Источник фото: ФК «Оренбург»

И третий есть! Очередная быстрая атака «Оренбурга» привела к голу. Изящный удар Мансильи пришёлся на дальний угол ворот. Васютин был бессилен в данной ситуации. Но стоит признать, что не всё так отлично у «Оренбурга». Бреши в обороне присутствуют. Будь «Зенит» лучше в реализации, хозяева могли бы и пропустить кучу голов. Но а сам питерский клуб пропустил 3 гола в первом тайме матча РПЛ впервые с марта 2007 года – 472 встречи назад была похожая ситуация. В последний раз питерцы пускали 3 гола до перерыва в матче чемпионата России 16 лет назад от «Спартака» ещё при Дике Адвокате.

На второй тайм Семак решил внести два изменения. Ушли Круговой и Сутормин, а появились на поле Родригао и Изидор. Обратная замена Сутормина своих плодов не принесла. «Зенит» атаковал-атаковал, но ни один из своих опасных моментов до гола так и не довёл.

Хозяева второй тайм провели показательно – грамотно отсидели в обороне и при возможности атаковали. Деограсия построил боевитый коллектив и подарил городу праздник.

Евгений Ловчев: в первом тайме с «Оренбургом» оборона «Зенита» отыграла просто безобразно