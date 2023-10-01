«Краснодар» разучился проигрывать. «Быки» разрывают за мечту Галицкого

Старт «Краснодара» в нынешнем чемпионате России удивил многих. В самом по себе промежуточном лидерстве «быков» в турнирной таблице большой сенсации нет. В последнем из своих бронзовых сезонов команда уже бывала на первой строчке и продержалась там три тура. Но сейчас южане выглядят коллективом, способным решать более серьёзные задачи, чем попадание в итоговую первую тройку.

Беспроигрышная серия «Краснодара» в Российской премьер-лиге с учётом прошлого сезона выглядит впечатляюще. В последний раз команда Владимира Ивича терпела неудачу в национальном первенстве ещё в апреле, уступив в яркой голевой перестрелке «Спартаку». А в нынешнем сезоне «быки» остаются единственной командой с цифрой «0» в графе «поражения». И заслуга главного тренера в этом успехе — одна из главных.

Источник фото: ФК «Краснодар»

Главное, что сделал Ивич после своего приезда в Краснодар — научил своих футболистов действовать, отталкиваясь от счёта на табло. Поведя 1:0 или даже 2:0 южане не летят, сломя голову, добивать соперника, что часто подводит даже хорошо обученные и мощные по составу команды. Поэтому самый «популярный» итог матчей с участием «Краснодара» начиная со старта сезона — именно 2:0. С таким результатом закончились 5 из 10 игр «быков» в нынешнем чемпионате. Забить один и методично искать второй шанс — вот рецепт успеха команды на первой трети турнирной дистанции.

В том же, что касается состава лидера, важно отметить два основных фактора. Первый — это вратарская линия. Номинально основной голкипер — конечно же, Матвей Сафонов. Но в отличие от ЦСКА и «Зенита», где Владислав Тороп и Александр Васютин получают игровую практику крайне нерегулярно, Станислав Агкацев знает, что в любой момент может оказаться в основном составе. И в Суперфинале Кубка России прошлого сезона ворота «Краснодара» защищал именно он, отыграв очень уверенно. Наличие двух почти равноценных вратарей положительно действует и на защитников, которые не начинают нервничать, увидев в створе не привычного номера один.

Источник фото: РИА Новости

Второй момент, на который нельзя не обратить внимание — это ставшая более сбалансированной линия атаки. В предыдущих сезонах игра в нападении по большей части строилась через Эдуарда Сперцяна, который и забивал, и раздавал голевые передачи, став лучшим ассистентом прошлого чемпионата. Но наличие такого явного лидера — это и хорошо, и плохо одновременно.

Порой Эдуард, что называется, перетягивал одеяло на себя — и это вредило общему результату. Да и партнёры излишне уповали на то, что в составе есть человек, который в нужный момент сделает всё сам. В нынешнем чемпионате «Краснодар» за десять туров забил шестнадцать мячей, при этом голами отметились девять футболистов. И это говорит о том, что «Краснодар» наконец-то избавился от своей главной зависимости — в команде есть, кому забивать даже когда у Эдуарда получается не всё.

Источник фото: ФК «Краснодар»

При этом короновать южан пока всё-таки немного преждевременно. Во-первых, команда без опыта турнирных побед может не выдержать бремени лидерства. Да, итоговое отставание от чемпиона может оказаться мизерным, но это только добавит поводов переживать об упущенной возможности. Из похожих примеров вспоминается великолепный «Реал Сосьедад» образца сезона-2002/2003 или «Байер», который в своё время стали в шутку называть «неверкузенским» (от английского never – никогда).

Впереди у «Краснодара» очень непростой отрезок. В конце октября-начале ноября им предстоит съездить в Москву и Санкт-Петербург — к ЦСКА и «Зениту» соответственно, а также принять дома ещё одну сенсацию первой трети сезона — «Крылья Советов». И вот если после этой серии матчей список неудачных матчей «быков» будет по-прежнему пуст, о главном претенденте на золото можно будет говорить в полный голос.