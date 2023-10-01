«Спартак» деклассирован в Самаре. Команда Абаскаля наиграла на 0:4

Второе промежутчное место «Крылья Советов» — одна из самых больших неожиданностей к 10-му туру РПЛ. Неважное прошлогоднее выступление стало как будто толчком к новым свершениям в нынешнем сезоне. У наставника самарцев Игоря Осинькина много проблем с травмированными игроками. Из-за различных травм и недомоганий игру пропускали Илья Гапонов, Егор Ушаков, Владимир Писарский и голкипер Иван Ломаев. Ещё с лета от повреждений не могут восстановиться — Дмитрий Цыпченко, Денис Якуба.

У «Спартака» ситуация с основным составом и теми, кто мог выйти на замену гораздо лучше. Давно уже травмирован Томаш Тавареш, также повреждение у нападающего Павла Мелёшина и вратаря Александра Селихова (получил травму в матче с «Динамо»). С другой стороны, много нарекания у болельщиков вызывало то, что Гильермо Абаскаль не ставит в основу двух креативных и важных игроков Руслана Литвинова и Даниила Пруцева (начинал прошлый матч в основе) и уже стабильно в запасе остался капитан команды Георгий Джикия, которому испанский специалист предпочитает серба Срджана Бабича.

У ГОРШКОВА СОБСТВЕННЫЕ СЧЁТЫ

«Спартак» с первых же минут захватил преимущество, успел к пятой минуте подать два угловых, применял дикий прессинг, и тут же пропустил стремительную контратаку, в которой Салтыков и Горшков на скорости ворвались в штрафную и Горшков забил свой первый гол в сезоне. «Крылья» - короли стартовых отрезков - они чаще всех в РПЛ забивают в стартовые 15 минут.

ФК "Крылья Советов

Удивительное начало при общем течении игры, но вполне по-спартаковски - пропустить, учитывая высокую линию обороны москвичей. А уже через несколько минут Квинси Промес прицельным ударом попал в штангу ворот хозяев. Огненная игра шла с самых первых секунд. Ответил на удар лидера столичного клуба Евгеньев, но голкипер «Спартака», вытянувшись в струнку смог спасти свой клуб от ещё больших неприятностей. Ни на секунду не останаливалась обоюдная атакующая удаль. На 25-й минуте фланговый защитник Горшков вновь шарахнул от души по воротам и попал точно в правый угол ворот. Дубль игрока «Крыльев» - главное откровение 10-го тура.

А ПРЕССИНГ НЕ УТИХАЛ

После холодного душа в виде двух голов, «Спартак» к концу тайма не сбавлял давления, подав за первый тайм аж семь угловых и нанёс с десяток ударов. Бонгонда, Промес, Соболев - каждый из креативщиков москвичей имел шанс на обострение ситуации, но на последнем рубеже, когда мяч уже был в штрафной, оборона хозяев чётко нейтрализовывала угрозы.

Бесконечные навесы, прострелы в штрафную, стеночки и забегания - ничего не помогало подопечным Абаскаля хоть как-то перевернуть неудачно протекавшую игру. И вроде неплох был «Спартак», но это больше напоминало аномалию, чем логичное течение игры в Самаре. Вплоть конца тайма на поле были несколько острых вылазок хозяев, всё остальное время главенствовали красно-белые.

ПРОСТО ВЛАДЕНИЕ

Вторая половина началась с точно такого же тотального территориального преимущества «Спартака», как прошла большая часть первого тайма. Фланговые забегания в основном с левого фланга не приносили красно-белым никаких дивидендов в атаке. Впору было и затосковать от подобного течения игры. Игроки «Крыльев» не могли поднять головы, но около их ворот ровным счётом ничего не происходило из ряда вон.

ФК "Спартак"

Тройной заменой Абаскаль к середине второго тайма перенасытил левый фланг атаки, где должны были выжигать газон Зиньковский и Рябчук. Особенно удивил уход с поля Промеса, обычно играющего до последнего, особенно в моменты, когда у москвичей не складывается атакующая игра. Однако, самарцы продолжали гнуть свою линию, не давая не единого шанса сопернику.

ГОСТЕВОЕ УНЫНИЕ

Минут за двадцать до конца матча подопечные Осинькина смогли отодвинуть игру от своих ворот. Сплошное давление могло привести к нежелательным для хозяев последствиям, поэтому всё было логично. Да и без Промеса на поле, «Спартак откровенно сник. Кроме опасного удара Зиньковского чуть правее угла ворот, больше ничего гости не создали.

На 78-й минуте спокойствие на поле прервал аргентинец Гарре. Костанца выдал отличный пас Бенхамину, тот спокойно обработал мяч в штрафной, с правой ноги уложил его в угол. Максименко и здесь был бессилен. Этим мячом, по сути, легионер самарцев снял все вопросы о победителе в этом матче. А на 90-й минуте, вышедший на замену воспитанник красно-белых Шитов, добил «Спартак», забив четвёртый гол, как кол в грудь команды Абаскаля.

ФК "Крылья Советов"

В итоге, «Крылья» после разгрома «Спартака», продолжают погоню за «Краснодаром», пользуясь осечками конкурентов. И убегают в небольшой отрыв, удивляя своей невероятной прытью. Чтобы не было дальше, а самарский клуб уже является настоящим открытием нынешнего сезона.

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