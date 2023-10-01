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Принципиальная дуэль бывших. Горшков и Шитов раскатали «Спартак»

Красно-белые больше владели мячом, «Крылья» были лучше в микродуэлях.
Принципиальная дуэль бывших. Горшков и Шитов раскатали «Спартак»
01 октября 2023 21:03
автор: Андрей Тупиков
автор фото: ФК «Крылья Советов»

Крупная победа самарских «Крыльев» над столичным «Спартаком» только на первый взгляд выглядит удивительной, в реальности же Игорю Осинькину не привыкать прикладывать красно-белых. В нынешнем календарном году - это уже вторая оплеуха московскому клубу от резвых волжан. Первая случилась в полностью противоположной ситуации в турнирной таблице.

Весной самарцы боролись за выживание, и сухая победа над фаворитом была манной небесной. Киношность ситуации была в том, что это был матч последнего тура и виктория спасла волжан от участия в переходных матчах с командами из ФНЛ.

А нынче, ну кто сказал, что «Спартак» хоть в чём-то кроме финансирования клуба превосходит «Крылья Советов»? На каждого техничного латераля у идущих вторыми подопечных Осинькина есть свой ответ. На московского Хлусевича у Самары проявился в самое нужное время их быстроногий и хорошо бьющий Горшков. А в ответ на того же гиганта Соболева у «Крыльев» есть молоденький Салтыков, которого хорошо помнят многие игроки «Спартака» по памятному кубковому матчу с «Акроном». Что тогда Салтыков выгрызал, убегал и раздавал, что сейчас он не стал изменять себе и продолжил мучить гостей.

«Крылья» были подготовлены к любой ситуации в этом матче, кроме того, что в какой-то момент им придётся отыгрываться. Выигрывающий «Спартак» - это совсем иной расклад сил и эмоций на всю игру. Осинькин знал, что, например, тот же аргентинец Гарре - открытие нынешнего сезона, совершенно не уступит по позиции набегавшемуся Бонгонде и еле передвигающему ноги Мозесу.

ФК «Крылья Советов»

Спартаковские джокеры лишь в начале матча излучали спокойствие, когда Бенхамин раз за разом ошибался в передачах, во втором тайме наступило прозрение, и уже техничных легионеров красно-белых вовсе не было видно. Куда-то ушла страсть и прыть. А Гарре зажёгся и нашёл лазейку для своего мяча в этом матче, причём, в полном одиночестве в штрафной соперника.

Или ещё один легионер Рахманович. Ему сегодня были нипочём любые выкрутасы Мартинса. Уроженец Люксембурга откровенно не попал в игру, и часто проигрывал дуэли на поле боснийскому футболисту. А если середина, а с ней, можно сказать, и полузащита, просели под серьёзным напором самарских оппонентов, то о каком конструктиве можно вообще говорить. Вот и забрал всю верховую и низовую борьбу Амар у Кристофера.

Не стоит проходить и мимо принципиальности этого поединка, ведь, что в составе самарского клуба, что в составе столичных гостей очень много переплетений. Начиная от отчисленного когда-то из спартаковской школы Горшкова и воспитанника «Спартака» Шитова (в совокупности забили три мяча в ворота Максименко!) заканчивая тем, что некоторое время назад славу волжского футбола ковали сегодняшние спартаковцы Зиньковский и Соболев. И это ещё в лазарете у хозяев обитает Гапонов, на счету которого есть несколько матчей в основе красно-белых.

Из таких, на первый взгляд, невидимых страстному фанату мелочей и складывается итоговое преимущество одной из команд. И хоть «Крылья» предсказуемо и заметно уступили по владению и совсем не много по xG 0,25, в общей канве действий на футбольном поле команда абсолютно по делу наказала подопечных Абаскаля за расточительную игру в обороне и за частые проигрыши микродуэлей. Именно на этом зиждется современный футбол.

«Спартак» деклассирован в Самаре. Команда Абаскаля наиграла на 0:4

источник: «Советский спорт»
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