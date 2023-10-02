ВАР – не бойня для рефери. Дайте ему микрофон, пусть обоснует

ГОЛ, КОТОРЫЙ УКРАЛ ВАР

Матч седьмого тура английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (1:2) ознаменовался судейским скандалом. После консультаций с арбитрами системы видеоассистента рефери (ВАР) главный судья Саймон Хупер отменил гол мерсисайдцев.

Затем последовал ещё целый ряд неоднозначных решений, в том числе и удаление игрока «Ливерпуля», и отмена ещё одного гола в матче. После финального свистка организация, отвечающая за судейство в английском футболе (PGMOL) официально признала ошибку арбитров, назвав случившееся серьёзной человеческой ошибкой.

Спорные эпизоды, связанные с работой ВАР, знакомы и российским болельщикам. Как тут не вспомнить матч в Грозном между «Ахматом» и ЦСКА, в котором судья Владислав Безбородов назначил сразу пять пенальти.

ВАР, который был призван облегчить работу судей, часто становится причиной ещё большего замешательства на поле, арбитры стараются поменьше обращаться к монитору, предчувствуя волну критики в свой адрес, а когда их зовут к нему, то идут как на бойню.

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«Делать этого не нужно», – считает бывший арбитр из Испании Антонио Лаос.

ЗА КАРТОЧКОЙ В КАРМАН НЕ ЛЕЗЕТ

Лаос – фигура неоднозначная в мире футбольных рефери. На его счету и решающий матч Кубка Испании в 2014 году, и работа на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016, и судейство на чемпионате мира в России в 2018, и финал Лиги чемпионов в 2021 году.

Самой известной работой Лаоса можно смело назвать четвертьфинал чемпионата мира в Катаре 2022 года между сборными Нидерландов и Аргентины. Матч стал самым ярким и скандальным в его карьере. Испанский арбитр «раскрасил» его в желто-красные цвета, показав 16 жёлтых карточек, одна из которых автоматически стала красной для одного из игроков. Ещё по одной жёлтой достались главному тренеру аргентинцев Лионелю Скалоне и его помощнику Вальтеру Самуэлю.

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После матча на Лаоса обрушился шквал критики, в том числе и от Лионеля Месси. Больше игр на международных турнирах Лаос не судил.

Да и в самом чемпионате Испании Лаос отметился тоже. Например, в прошлом сезоне, в матче 15‑го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Эспаньолом» (1:1) он показал 15 желтых карточек, две из которых обернулись удалениями.

Впрочем, игроки могут вздохнуть спокойнее – испанский арбитр завершил карьеру на поле и теперь передаёт свой судейский опыт.

ПРОЗРАЧНОСТЬ В РЕШЕНИЯХ

А передать, конечно же, есть что. Тем более, что проблемы с ВАР похожи вне зависимости от стран. В интервью испанскому изданию Marca, Лаос сделал несколько предложений по улучшению работы.

Арбитр отметил, демонстрируя причёску имени Пьерлуиджи Коллины, что если бы ВАР был у него раньше, то он бы подольше сохранил свои волосы. Это всего лишь шутка, но за ней рефери скрыл серьёзный аспект. По его мнению, ВАР не призван казнить арбитров за неверные решения, он лишь представляет материал, чтобы судья посмотрел его и принял решение. Поэтому и относится к ВАР надо не как к походу на бойню, а как к инструменту помощи, тем более, что человеческий фактор никто не отменял.

Но судья, принимающий решения, должен не просто посмотреть картинку. Ему надо объяснить своё решение.

Стоит отметить, что подобная инициатива о послематчевых интервью арбитров озвучивалась по отношению к Российской премьер-лиге, но предложение принято не было.

Лаос также предложил опубликовывать переговоры арбитра в поле с судьями ВАР, что сделает процесс принятия решений более прозрачным и объяснит разное видение футбола. И повысит ответственность арбитра. При этом он отметил, что иногда не понимал того, что хотели сказать судьи ВАР. А значит, судьям придётся ещё лучше вникать в суть дела. Футболисты с зрителями также получат определённые ответы, что называется, в мотивационной части, а это в свою очередь существенно уменьшит поле для возникновения слухов. Судьи станут ближе к зрителям. Подобный опыт уже практикуется в АПЛ, Бундеслиге и даже консервативной Серии А в Италии.

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И третье предложение, о котором говорил Лаос, также не ново в европейском футболе. Испанский рефери предложил, чтобы комната для арбитров ВАР располагалась на стадионе, а не где-то отдельно. Это облегчит связь между всеми судьями.

Как тут не вспомнить историю с пропавшей связью между ВАР-центром и Безбородовым в Грозном.

ВАР активно начали применяться в чемпионатах европейских стран чуть более пяти лет назад. Поэтому «болезни роста» ещё не раз встретятся в развитии этих технологий. Задача же РФС, ЭСК и других футбольных структур, не отвернуться от передового мирового опыта, а использовать конструктивные предложения, которые послужат развитию футбола. А опыт, как известно, «сын ошибок трудных». Без них никуда, но хотелось бы их поменьше.