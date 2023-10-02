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Колосков считает оптимальным состав сборной России на матч с Камеруном

Тренерский штаб российской команды вызвал почти всех сильнейших.
02 октября 2023 20:51
автор: Денис Владимиров

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил состав сборной России по футболу на товарищеский матч со сборной Камеруна.

Ранее тренерский штаб национальной команды объявил имена футболистов, вызванных на сбор и контрольную встречу с африканской командой.

«Если говорить о составе в целом, то он близок к тому, который и должен быть. Мы ничем не хуже Камеруна, я думаю, что у нас ребята все на ходу, играют в европейский футбол. Нет сомнений, что мы одолеем сборную Камеруна», – приводит слова Колоскова ТАСС.

Сборная России сыграет с командой Камеруна 12 октября в Москве.

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