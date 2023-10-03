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Вы нас неправильно поняли. УЕФА пришлось извиняться за решение о допуске сборной России

Чиновников из ассоциации вынуждают «переобуваться» на ходу.
Вы нас неправильно поняли. УЕФА пришлось извиняться за решение о допуске сборной России
03 октября 2023 13:30
автор: Сергей Чиков
автор фото: Getty Images

Не успело пройти месяца с момента допуска юношеской сборной России по футболу до международных соревнований, как решение вызвало бурную реакцию среди представителей некоторых национальных федераций. Разумеется, были те, кто не стали придавать значение возвращению российской команды и предпочли футбол, а не политические дискуссии (примечательно, что среди них почти все топовые сборные). Однако, некоторые не стали смотреть на возраст потенциальных соперников и вновь заняли антироссийскую позицию.

Давление со стороны международных федераций привело чиновников из УЕФА в замешательство. Извечные попытки прийти к компромиссу вынуждают идти на любые уступки в угоду тех, над кем ассоциация, вроде как, должна главенствовать. Усложняет процесс поиска необходимого решения тот факт, что некоторые функционеры главного (всё-ещё) европейского футбольного органа - представители тех самых национальных комитетов, которые активно сопротивляются решению о допуске российских спортсменов.

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В довольно двояком положении оказался первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон, который также является главой Шведской футбольной ассоциации (SvFF). Общественное давление вынудило крупного чиновника буквально оправдываться за поистине «ужасное преступление» против футбола - допуск детей из России. Примечательно, что шведский чиновник как-раз и проголосовал за возвращение нашей сборной на международную арену.

Источник фото: Шведская футбольная ассоциация

- Я сожалею, что моя позиция в УЕФА и принятое там решение были истолкованы как означающие, что я, как представитель Шведской спортивной конфедерации и шведского спортивного движения, не продолжаю отстаивать нашу общую позицию. Я делаю. Однако я понимаю, что УЕФА хочет проверить, правильно ли мы мыслили с точки зрения детей, чтобы исключить риск того, что дети будут наказаны, в данном случае, за жестокие войны и акты насилия, в которых виноваты взрослые, - цитирует Нильссона сайт SvFF.

В своей речи чиновник сослался на Конвенцию ООН о правах детей, но кажется, что сложившаяся тенденция отрицания всего русского в спорте уже давно встала превыше регламентирующих документов, и даже не важно, что соглашение прописано одной из наивысших международных инстанций.

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Возможно, в ассоциации не оценили масштаб последствий от допуска российских юниоров и теперь оказались в положении, при котором приходится угождать абсолютно всем, и причем в большей степени противникам их решения. Только загвоздка в том, что УЕФА - орган, который должен главенствовать над национальными федерациями, а теперь мы наблюдаем снижение авторитета европейского комитета, который нынче вынужден играть на «два фронта» путем лицемерия и оправдания своих же решений: заложниками этой ситуации оказались представители УЕФА, которых в угоду политической тенденции вынуждают отказываться от своего мнения и позиции.

Источник фото: Алексей Ерёмин / РФС

Ранее источники из УЕФА сообщали о том, что в ассоциации намерены прийти к компромиссу с негодующими федерациями, однако кажется, что свои условия будут диктовать они, а мнение главного футбольного органа… в принципе, оно утратило свою значимость.

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