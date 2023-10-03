Галактионов справился с бойким «Ростовом» Карпина. У «Локомотива» появился «заменитель» Дзюбы

В свете последних событий, происходящих в стане российской сборной, как основной, так и юношеской, вполне уместно было бы охарактеризовать это противостояние, как битву тренеров сборной. Экс-наставник молодежной команды Михаил Галактионов столкнулся с Валерием Карпиным - коучем главной национальной команды.

На данный момент «железнодорожники» находятся буквально «на ходу». Долгие терзания и нестабильность привели коллектив к красивому и результативному футболу, жертвами которого уже стали «зенитовцы». Но вот в кубке пока что найти свою игру не удается. Да, был хороший старт с «Уралом» (2:1) и «Рубином» (1:0), однако шествие в групповом этапе оказалось омрачено поражением от «Ростова» (1:2) и поражением от екатеринбуржцев в серии пенальти.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Большим претендентом на победу считался «Локомотив», и с первых же минут «железнодорожники» стали оправдывать статус фаворитов. На 7-й минуте представилась отличная возможность выйти вперед: сыграли рукой игроки гостевой команды, что привело к быстрому пенальти. Однако, в дело вмешался Никита Медведев и потащил 11-метровый удар.

Казалось бы, опасность миновала, но уже спустя несколько минут ростовчан ошарашил мощный удар головой в исполнении Баринова, но на помощь пришла фортуна: арбитр зафиксировал положение «вне игры».

Галактионов довольно серьезно относится к матчам кубка, что и отразилось на составе, который вовсе не выглядел ротационным. Но все же стоит отметить перемены на позиции нападающего: вместо «буксующего» Дзюбы в старте вышел Сулейманов, воспитанник «железнодорожников». В своё время Тимуру не удалось впечатлить Юрия Павловича Семина, но мощный отрезок в «Пари НН» убедил руководство москвичей вернуть страйкера.

За доверие Сулейманов отплатил сполна - открыл счет в матче и забил свой первый гол в составе «Локо»: с подачи Антона Миранчука «вколотил» мяч в сетку ворот. Позиционными контратаками пытались отвечать подопечные Валерия Карпина, но чаще «обжигались», чем доводили свои подходы до опасных моментов, но стоит отметить бойкий характер игроков «Ростова», которые не сдавались до последнего.

Источник фото: РИА Новости

Довольно рискованно было «лететь стремглав» к воротам соперника, на что вскоре последовал ответ от Антона Миранчука, а если быть точнее - мощный удар в самую «девятку» под занавес первого тайма. Тут стоит отметить и потрясающую передачу в исполнении Тикнизяна. Если суммировать вышесказанное, то первая половина встречи прошла под диктовку трио «Тикнизян-Сулейманов-Миранчук».

Нападающий «Пари НН» Сулейманов перешёл в «Локомотив на правах аренды

В таком же стиле началась и вторая половина встречи. Для закрепления результата Галактионов выпустил на поле главную ударную силу - Артема Дзюбу. Нападающий получил шикарную возможность забить на 57-й минуте, но предпочел отдать потрясающую передачу пяткой на Максима Глушенкова, ну а тот великолепным «парашютом» довел счет до разгромного. Не помешали и судьи на ВАР, не увидевшие положение «вне игры», а за несколько минут до феерии Глушенкова отметился голевым действием Тикнизян… практически. Вот его гол не засчитали из-за офсайда.

Но череда спорных эпизодов на этом не закончилась: на 65-й минуте в штрафной упал игрок «Ростова» Голенков. Он раскинул руки и начал сетовать на пенальти: защищать игрока вызвался Карпин, но из этой перепалки специалист ушел только с «горчичником».

Остаток встречи выдался более прагматичным в исполнении обеих команд: Галактионов убрал с поля одних главных творцов победы, дав «побегать» Пиняеву. Футболиста «Ростова», да и сам Карпин уже смирился с поражением. Оба коллектива доигрывали встречу «в удовольствие», изредка обмениваясь опасными подходами и дальними ударами для «проверки» реакции голкиперов. Лишь гол Осипенко в концовке немного скрасил горечь от поражения в пятом туре группового этапа Кубка России.

Источник фото: РИА Новости

Как итог: «Локомотив» в фееричном стиле одержал разгромную победу над «Ростовом» и подтвердил свои амбиции на высокие результаты, заочно обеспечив выход в плей-офф Кубка России. Но главное даже не это, теперь у «железнодорожников» появилась интересная опция в атаке - уж очень хорошо смотрелся Тимур Сулейманов. Ну а подопечным Валерия Карпина остается посоветовать собраться и поскорее найти свою игру.