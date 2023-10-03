Козыри в рукаве. «Зенит» благодаря заменам Семака дожал «Балтику»

«Балтика», в этом сезоне вернувшаяся в элитный дивизион российского футбола после четвертьвекового отсутствия, пока выглядит как две разные команды в одной. В чемпионате калининградцы держатся скромно, как и ожидалось от новичка. И с большой вероятностью до последнего будут решать задачу сохранения места в Российской премьер-лиге.

«Зенит» позорно влетел аутсайдеру. Не спасли даже звёздные бразильцы

А вот в Кубке страны «Балтика» приятно удивляет. Выступление во втором по престижности национальном турнире команда Сергея Игнашевича начала с трёх побед кряду. Причём, в третьем туре калининградцы обыграли действующего чемпиона страны - «Зенит». И перед второй встречей с петербуржцами в рамках групповой стадии возглавляли таблицу квартета «C», находясь в шаге от завоевания путёвки в следующий раунд Пути РПЛ.

Источник фото: ФК «Зенит»

«Зенит» наверняка рассчитывал на реванш за досадную неудачу в Калининграде. Особенно с учётом того, что последний матч сине-бело-голубых в чемпионате также оставил грустный осадок у болельщиков клуба. Сергею Семаку перед игрой пришлось сделать целый ряд перестановок в составе. Но с учётом длинной скамейки петербуржцев это не должно было стать неразрешимой проблемой.

В дебюте встречи «Балтика» сумела удивить соперников высоким прессингом, из-под которого футболисты «Зенита» выбирались не без труда. Более того, первый опасный момент в матче создали калининградцы. Дебютировавший в составе сине-бело-голубых в официальных матчах голкипер Денис Адамов не без труда перевёл мяч на угловой после удара Кирилла Малярова.

Источник фото: ФК «Зенит»

После этого гости смогли перехватить инициативой и ответили атакой, которая стала голевой. Страхиня Эракович нашёл пасом Ивана Сергеева, который изящно обработал мяч, избавился от опеки защитника и переиграл Максима Бориско. Для Сергеева этот гол стал уже четвёртым в нынешнем розыгрыше Кубка России.

Тут бы «Зениту» и дожимать соперника. Но вместо этого петербуржцы на время утратили концентрацию, результатом чего стал ответный гол гостей. Тамерлан Мусаев прострелил в штрафную, Денис Адамов не смог сыграть на перехвате и отбил мяч перед собой, чем воспользовался экс-армеец Кристиян Бистрович. После этого у обеих команд были шансы отличиться — но к перерыву на табло всё-таки было равенство — 1:1.

Перед возобновлением игры оба наставника сделали перестановки в составе. У «Зенита» обращал на себя внимание выход на поле Вильмара Барриоса и Матео Кассьерры. Но ожидаемого шквала атак на ворота Бориско не последовало. Сине-бело-голубые спокойно держали мяч и терпеливо ждали своего шанса. И дождались его ближе к середине тайма. Причём в этом случае можно говорить о грамотной замене в исполнении Семака. Ду Кейроса на разящий удар вывел свежий Кассьерра.

Источник фото: ФК «Зенит»

После этого «Зенит» контролировал ход событий и не позволял калининградцам создавать остроту у ворот Адамова. В оставшееся время петербуржцы были ближе к тому, чтобы забить третий мяч, чем «Балтика» - к тому, чтобы отыграться. Финальный свисток Алексея Сухого зафиксировал победу команды Сергея Семака — 2:1. Благодаря которой сине-бело-голубые досрочно обеспечили себе место в следующей стадии Пути РПЛ Кубка России.

«Оренбург» переиграл «Зенит» во всём. У команды Семака начались проблемы