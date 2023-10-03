ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Козыри в рукаве. «Зенит» благодаря заменам Семака дожал «Балтику»

Петербуржцы обеспечили себе место в следующем раунде Пути РПЛ Кубка России.
Козыри в рукаве. «Зенит» благодаря заменам Семака дожал «Балтику»
03 октября 2023 19:38
автор: Владимир Лазарев
автор фото: ФК «Зенит»

«Балтика», в этом сезоне вернувшаяся в элитный дивизион российского футбола после четвертьвекового отсутствия, пока выглядит как две разные команды в одной. В чемпионате калининградцы держатся скромно, как и ожидалось от новичка. И с большой вероятностью до последнего будут решать задачу сохранения места в Российской премьер-лиге.

«Зенит» позорно влетел аутсайдеру. Не спасли даже звёздные бразильцы

А вот в Кубке страны «Балтика» приятно удивляет. Выступление во втором по престижности национальном турнире команда Сергея Игнашевича начала с трёх побед кряду. Причём, в третьем туре калининградцы обыграли действующего чемпиона страны - «Зенит». И перед второй встречей с петербуржцами в рамках групповой стадии возглавляли таблицу квартета «C», находясь в шаге от завоевания путёвки в следующий раунд Пути РПЛ.

Источник фото: ФК «Зенит»

«Зенит» наверняка рассчитывал на реванш за досадную неудачу в Калининграде. Особенно с учётом того, что последний матч сине-бело-голубых в чемпионате также оставил грустный осадок у болельщиков клуба. Сергею Семаку перед игрой пришлось сделать целый ряд перестановок в составе. Но с учётом длинной скамейки петербуржцев это не должно было стать неразрешимой проблемой.

В дебюте встречи «Балтика» сумела удивить соперников высоким прессингом, из-под которого футболисты «Зенита» выбирались не без труда. Более того, первый опасный момент в матче создали калининградцы. Дебютировавший в составе сине-бело-голубых в официальных матчах голкипер Денис Адамов не без труда перевёл мяч на угловой после удара Кирилла Малярова.

Источник фото: ФК «Зенит»

После этого гости смогли перехватить инициативой и ответили атакой, которая стала голевой. Страхиня Эракович нашёл пасом Ивана Сергеева, который изящно обработал мяч, избавился от опеки защитника и переиграл Максима Бориско. Для Сергеева этот гол стал уже четвёртым в нынешнем розыгрыше Кубка России.

Тут бы «Зениту» и дожимать соперника. Но вместо этого петербуржцы на время утратили концентрацию, результатом чего стал ответный гол гостей. Тамерлан Мусаев прострелил в штрафную, Денис Адамов не смог сыграть на перехвате и отбил мяч перед собой, чем воспользовался экс-армеец Кристиян Бистрович. После этого у обеих команд были шансы отличиться — но к перерыву на табло всё-таки было равенство — 1:1.

Перед возобновлением игры оба наставника сделали перестановки в составе. У «Зенита» обращал на себя внимание выход на поле Вильмара Барриоса и Матео Кассьерры. Но ожидаемого шквала атак на ворота Бориско не последовало. Сине-бело-голубые спокойно держали мяч и терпеливо ждали своего шанса. И дождались его ближе к середине тайма. Причём в этом случае можно говорить о грамотной замене в исполнении Семака. Ду Кейроса на разящий удар вывел свежий Кассьерра.

Источник фото: ФК «Зенит»

После этого «Зенит» контролировал ход событий и не позволял калининградцам создавать остроту у ворот Адамова. В оставшееся время петербуржцы были ближе к тому, чтобы забить третий мяч, чем «Балтика» - к тому, чтобы отыграться. Финальный свисток Алексея Сухого зафиксировал победу команды Сергея Семака — 2:1. Благодаря которой сине-бело-голубые досрочно обеспечили себе место в следующей стадии Пути РПЛ Кубка России.

«Оренбург» переиграл «Зенит» во всём. У команды Семака начались проблемы

Галактионов справился с бойким «Ростовом» Карпина. У «Локомотива» появился «заменитель» Дзюбы
Галактионов справился с бойким «Ростовом» Карпина. У «Локомотива» появился «заменитель» Дзюбы
Тандем молодёжи и лидеров москвичей ведёт команду к победам.
03.10.2023 19:28
Футбол
автор: Сергей Чиков
Вы нас неправильно поняли. УЕФА пришлось извиняться за решение о допуске сборной России
Вы нас неправильно поняли. УЕФА пришлось извиняться за решение о допуске сборной России
Чиновников из ассоциации вынуждают «переобуваться» на ходу.
03.10.2023 13:30
Футбол
автор: Сергей Чиков
72 минуты в РПЛ за сентябрь. Состав сборной России — троллинг Карпина?
72 минуты в РПЛ за сентябрь. Состав сборной России — троллинг Карпина?
Россияне сыграют два матча с африканскими командами на сборе в октябре.
03.10.2023 11:30
Футбол
автор: Матвей Макаренко
УЕФА может провести ещё одну реформу еврокубков. Призрак Суперлиги не даёт Чеферину покоя
УЕФА может провести ещё одну реформу еврокубков. Призрак Суперлиги не даёт Чеферину покоя
Главные клубные турниры Старого Света предлагают разделить на дивизионы.
02.10.2023 19:30
Футбол
автор: Владимир Лазарев
ВАР — не бойня для рефери. Дайте ему микрофон, пусть обоснует
ВАР — не бойня для рефери. Дайте ему микрофон, пусть обоснует
Самый скандальный судья чемпионата мира в Катаре озвучил предложения по улучшению работы системы ВАР.
02.10.2023 15:00
Футбол
автор: Александр Евграфов
Соболев рушит коллектив своим поведением. Его выходки просто достали болельщиков «Спартака»
Соболев рушит коллектив своим поведением. Его выходки просто достали болельщиков «Спартака»
Форвард получил жёлтую карточку и теперь пропустит дерби с ЦСКА.
02.10.2023 13:30
Футбол
автор: Матвей Макаренко
Ликуют «Крылья» и «Оренбург». Сборная 10-го тура РПЛ
Ликуют «Крылья» и «Оренбург». Сборная 10-го тура РПЛ
«Советский Спорт» и «Рустат» составили список очередных 11 лучших футболистов уик-энда.
02.10.2023 09:15
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Спартаковцы, хватит паниковать. Всё хорошее слишком быстро забывается
Спартаковцы, хватит паниковать. Всё хорошее слишком быстро забывается
«Спартак» хоть и был разгромлен «Крыльями Советов», но до этого выиграл три матча подряд с сухим счётом.
01.10.2023 22:00
Футбол
автор: Юрий Усынин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.