Подать ему «Барсу»! Месси рассказал, какое обещание ему дали в США

«Уход Лионеля Месси из каталонского клуба случился не по его желанию. Он не мог провести прощание с клубом, который принял его в свои ряды ещё в детстве, и я убежден, что обстоятельства сложились не так, как он сам хотел. Я обещал ему, что в ближайшие годы сделаю всё возможное, чтобы у него была возможность провести прощальный матч со своими преданными болельщиками в Барселоне», — цитирует Хорхе Маса известное испанское спортивное издание.

Getty Images

Владелец «Интер Майами» рассказал о важном обещании, которое он дал Лионелю Месси

Действительно, прощание Месси со ставшим родным клубом было эмоциональным, но всё-таки вынужденным. Разумеется, точку в игровом смысле надо было поставить как-то по-другому. Наверняка об этом думал и сам футболист, раз эта тема всплыла в разговоре с владельцем «Интер Майами» ещё до подписания контракта.

Getty Images

Все мы понимаем, что в Северной Америке спорт – это шоу, а не просто состязание лучших атлетов. Поэтому такие красивые истории с возвращением Лео в Каталонию могут найти хороший отклик и в США. Так что не стоит думать, что это просто благородная затея Маса, он прекрасно понимает, что такие знаковые события отлично продаются публике.

Сложно сказать, когда получится организовать возвращение аргентинского волшебника на «Камп Ноу», учитывая, что межсезонье в МЛС и европейском футболе происходит в разное время, но при желании возможность обязательно найдётся.

Getty Images

Это действительно было бы красивой точкой в истории Месси как футболиста, и «Барселоны», которая помогла ему стать тем, кем он является сейчас. И хотя их дорожки сейчас разошлись, истории останутся неразрывно связаны общим славным прошлым. «Примазаться» к этому «Интер Майами» тоже будет полезно. В общем, это затея, по итогам которой все участвующие стороны окажутся в плюсе.

А заодно поможет всем перевернуть страницу. Ощущение смазанного ухода забудется, болельщики получат возможность ещё раз отдать должное своей легенде, да и провал предыдущего руководства «блауграны» тоже постепенно начнёт уходить в прошлое. Хотя Хосеп Бартомеу наворотил дел, конечно, просто невообразимых: вынужденный уход Лео, необходимость просить игроков сократить зарплату, вынужденное активирование различных «рычагов» – всё это неутешительное наследие прежнего бестолкового руководства клуба.

Тряс кулаками и ругался матом. Месси жёстко ответил на провокацию фанатов