ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Подать ему «Барсу»! Месси рассказал, какое обещание ему дали в США

Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас постарается сделать всё возможное для красивого прощания Лео с болельщиками в «Барселоне».
Подать ему «Барсу»! Месси рассказал, какое обещание ему дали в США
04 октября 2023 10:00
автор: Юрий Усынин
автор фото: ФК "Барселона"

«Уход Лионеля Месси из каталонского клуба случился не по его желанию. Он не мог провести прощание с клубом, который принял его в свои ряды ещё в детстве, и я убежден, что обстоятельства сложились не так, как он сам хотел. Я обещал ему, что в ближайшие годы сделаю всё возможное, чтобы у него была возможность провести прощальный матч со своими преданными болельщиками в Барселоне», — цитирует Хорхе Маса известное испанское спортивное издание.

Getty Images

Владелец «Интер Майами» рассказал о важном обещании, которое он дал Лионелю Месси

Действительно, прощание Месси со ставшим родным клубом было эмоциональным, но всё-таки вынужденным. Разумеется, точку в игровом смысле надо было поставить как-то по-другому. Наверняка об этом думал и сам футболист, раз эта тема всплыла в разговоре с владельцем «Интер Майами» ещё до подписания контракта.

Getty Images

Все мы понимаем, что в Северной Америке спорт – это шоу, а не просто состязание лучших атлетов. Поэтому такие красивые истории с возвращением Лео в Каталонию могут найти хороший отклик и в США. Так что не стоит думать, что это просто благородная затея Маса, он прекрасно понимает, что такие знаковые события отлично продаются публике.

Сложно сказать, когда получится организовать возвращение аргентинского волшебника на «Камп Ноу», учитывая, что межсезонье в МЛС и европейском футболе происходит в разное время, но при желании возможность обязательно найдётся.

Getty Images

Это действительно было бы красивой точкой в истории Месси как футболиста, и «Барселоны», которая помогла ему стать тем, кем он является сейчас. И хотя их дорожки сейчас разошлись, истории останутся неразрывно связаны общим славным прошлым. «Примазаться» к этому «Интер Майами» тоже будет полезно. В общем, это затея, по итогам которой все участвующие стороны окажутся в плюсе.

А заодно поможет всем перевернуть страницу. Ощущение смазанного ухода забудется, болельщики получат возможность ещё раз отдать должное своей легенде, да и провал предыдущего руководства «блауграны» тоже постепенно начнёт уходить в прошлое. Хотя Хосеп Бартомеу наворотил дел, конечно, просто невообразимых: вынужденный уход Лео, необходимость просить игроков сократить зарплату, вынужденное активирование различных «рычагов» – всё это неутешительное наследие прежнего бестолкового руководства клуба.

Тряс кулаками и ругался матом. Месси жёстко ответил на провокацию фанатов

источник: «Советский спорт»
Хейлунд стал Холандом для Манчестера. Но и он не спас «Юнайтед» от поражения
Хейлунд стал Холандом для Манчестера. Но и он не спас «Юнайтед» от поражения
Стамбул — ликует, Манчестер — плачет.
04.10.2023 00:19
Футбол
автор: Сергей Чиков
Кварацхелия на интерес «Реала» не наиграл. Беллингем и компания вымучили победу над «Наполи»
Кварацхелия на интерес «Реала» не наиграл. Беллингем и компания вымучили победу над «Наполи»
Федерико Вальверде забил один из самых красивых голов недели.
04.10.2023 00:09
Футбол
автор: Матвей Макаренко
Неймар и Бензема не ровня португальцу. Роналду снова лучший среди звезд Саудовской Аравии
Неймар и Бензема не ровня португальцу. Роналду снова лучший среди звезд Саудовской Аравии
Кто-нибудь остановит эту машину?
03.10.2023 23:00
Футбол
автор: Сергей Чиков
Козыри в рукаве. «Зенит» благодаря заменам Семака дожал «Балтику»
Козыри в рукаве. «Зенит» благодаря заменам Семака дожал «Балтику»
Петербуржцы обеспечили себе место в следующем раунде Пути РПЛ Кубка России.
03.10.2023 19:38
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Галактионов справился с бойким «Ростовом» Карпина. У «Локомотива» появился «заменитель» Дзюбы
Галактионов справился с бойким «Ростовом» Карпина. У «Локомотива» появился «заменитель» Дзюбы
Тандем молодёжи и лидеров москвичей ведёт команду к победам.
03.10.2023 19:28
Футбол
автор: Сергей Чиков
Вы нас неправильно поняли. УЕФА пришлось извиняться за решение о допуске сборной России
Вы нас неправильно поняли. УЕФА пришлось извиняться за решение о допуске сборной России
Чиновников из ассоциации вынуждают «переобуваться» на ходу.
03.10.2023 13:30
Футбол
автор: Сергей Чиков
72 минуты в РПЛ за сентябрь. Состав сборной России — троллинг Карпина?
72 минуты в РПЛ за сентябрь. Состав сборной России — троллинг Карпина?
Россияне сыграют два матча с африканскими командами на сборе в октябре.
03.10.2023 11:30
Футбол
автор: Матвей Макаренко
УЕФА может провести ещё одну реформу еврокубков. Призрак Суперлиги не даёт Чеферину покоя
УЕФА может провести ещё одну реформу еврокубков. Призрак Суперлиги не даёт Чеферину покоя
Главные клубные турниры Старого Света предлагают разделить на дивизионы.
02.10.2023 19:30
Футбол
автор: Владимир Лазарев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.