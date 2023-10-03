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Неймар и Бензема - не ровня португальцу. Роналду снова лучший среди звезд Саудовской Аравии

Кто-нибудь остановит эту машину?
Неймар и Бензема - не ровня португальцу. Роналду снова лучший среди звезд Саудовской Аравии
03 октября 2023 23:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: Getty Images

Первый сезон чемпионата Саудовской Аравии продолжает радовать нас выступлением футбольных звезд. Неймар, Милинкович-Савич, Бензема… похоже, все мы уже свыклись с тем фактом, что большая часть недавно «разрывавших» Европу игроков забивает не в привычной нам Лиге Чемпионов, а азиатской. Ла Лига, АПЛ - все это сменилось на саудовскую «Про Лигу».

Очевидно, что почти каждый из вышеперечисленных отправился на Ближний Восток за большими деньгами, однако вызывает удивление тот факт, что некоторые, несмотря на свои гонорары, отрабатывают контракты «на совесть». В пример можно поставить Малкома, который тащит «Аль-Хиляль» и смотрится гораздо лучше, чем его одноклубник Неймар.

Getty Images

И к чему же все это? Резонный вопрос. А к тому, что свора звезд, «осваивающая» азиатский футбол - неровня одному 38-летнему португальцу по имени Криштиану Роналду. Молодые таланты, уехавшие за деньгами, экс-лидеры европейских топ-клубов - все они меркнут на фоне игрока «Аль-Насра», который второй раз подряд стал лучшим игроком месяца в Саудовской лиге.

Криштиану Роналду признан лучшим игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии

Getty Images

В сентябре португалец принял участие в четырех матчах Саудовской лиги - во всех играх команды. За прошедший месяц Роналду отметился пятью голами и тремя результативными передачами - потрясающая заявка на звание лучшего игрока. От голевого чутья Криштиану пострадали «Аль-Таи», «Аль-Ахли» (дубль), «Аль-Раэд» и «Аль-Хазем» - он поразил сетку ворот всех соперников, против которых выходил на поле.

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Помимо чемпионата, Роналду сыграл за сборную Португалии в матче против Словакии (1:0) и в двух играх азиатской Лиги Чемпионов. В континентальном соревновании соперником «Аль-Насра» стал иранский «Персеполис», но там португалец не забил, однако в крайней встрече (тоже Лига Чемпионов) против таджикского «Истикола» (3:1) Криштиану отметился голом. Задел на октябрь?

Getty Images

При такой форме неудивительно, что Криш с большим отрывом возглавляет бомбардирскую гонку саудовского чемпионата - 10 голов и три голевые передачи. Только вдумайтесь, у ближайших преследователей всего-лишь 6: Мусса Дембеле, Малком, Мурад Батна, Митрович, Аль-Дасвари - всем им нужно очень сильно постараться, чтобы догнать португальца, который переживает вторую молодость, хотя, судя по его игре в последние годы, третью, а то и четвёртую…

Стоит отметить, что у его одноклубника, Садио Мане, тоже шесть забитых мячей. Криштиану и сенегалец - лучшая атакующая связка чемпионата.

Видимо, Роналду снова почувствовал вкус состязательности на фоне критики из-за перформанса Месси в МЛС. Пусть эти двое находятся на совсем разных континентах, с разных уголков планеты они посылают нам ясный сигнал - противостояние не закончилось! Всё только начинается! И чтобы они делали друг без друга…

источник: «Советский спорт»
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