ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Кварацхелия на интерес «Реала» не наиграл. Беллингем и компания вымучили победу над «Наполи»

Федерико Вальверде забил один из самых красивых голов недели.
Кварацхелия на интерес «Реала» не наиграл. Беллингем и компания вымучили победу над «Наполи»
04 октября 2023 00:09
автор: Матвей Макаренко
автор фото: Getty Images

Главная вывеска второго тура Лиги чемпионов – определённо игра «Наполи» и мадридского «Реала». Сама по себе, наиболее громкая афиша. А тут ещё и бывший игрок РПЛ, который стал одним из главных открытий в Европе в прошлом сезоне Хвича Кварацхелия. И для него эта встреча особенная. Он обожает команду соперников. Об этом и сам Кварацхелия, и его отец говорили.

Getty Images

После первого тура обе команды подходили к этой игре в рамках лидеров группы. И это было вполне ожидаемо. «Наполи» и «Реал» – объективные фавориты квартета C. Кроме них, в этой группе есть ещё новичок ЛЧ берлинский «Юнион» и португальская «Брага». И даже по бюджету они не ровни испанскому и итальянскому грандам.

Первый момент в матче у «Реала» был уже на шестой минуте. Бразилец Родриго вышел один на один, но поспешил и пробил прямо во вратаря. Но начало матча всё равно явно было за неаполитанцами. Вперёд команду несли болельщики, которые оказали невероятную поддержку. Ещё бы, такой гранд приехал в гости!

Вот и к первому голу привели «Наполи» фанаты клуба. А забил его 23-летний норвежский защитник Лео Остигард. Ему удалось успешно реализовать ошибку голкипера «Реала» Кепы Аррисабалаги. Кстати, у этого парня день рождения. Так себе подарок вышел. А для Остигарда этот гол стал вторым за карьеру в Лиге чемпионов. При этом, у центрбэка всего пять игр в турнире.

Ошибку Кепы стоило ожидать. Не в этом, так в другом матче. Вратарь так и не обрёл стабильность, а травма одного из лучших голкиперов мира не могла не остаться незамеченной. Да и вообще у «Реала» сейчас много игроков в лазарете: Алаба, Гюлер, Куртуа и Милитао. Особенно пострадала центральная зона защиты.

Но зато клуб летом пополнил один из главных талантов мира Джуд Беллингем. Он же и отдал голевую передачу, которую реализовал вингер из Бразилии Винисиус Джуниор. Форварду оставалось лишь уверенно пробить в дальний угол. Да и второй гол не заставил себя долго ждать. Спустя семь минут Беллингем забивает уже сам. Обыграл троих и уверенно забил ударом в дальний. Какой же невероятный сезон проводит англичанин. А ведь ему всего 20 лет. Но концовка первого отрезка игры прошла под диктовку итальянской команды. Тем не менее, к голу это не привело.

Getty Images

Зато уже спустя восемь минут «Наполи» заработал пенальти. Но тут просто повезло Виктору Осимхену. Он вслепую делал прострел, а мяч попал в руку капитану «Реала» Начо Фернандесу. Как итог – стопроцентный одиннадцатиметровый удар в ворота гостей. Хотя судьи на ВАР такое решение сами почему-то не приняли, и главному арбитру пришлось идти к монитору. Удар с точки реализовал Пётр Зелински. Сначала после его выстрела мяч попал в штангу, а потом уже и предательски для именинника Кепы отскочил в ворота.

«Наполи» после этого почувствовал себя ещё комфортнее и даже был близок к забитому третьему мячу. Кварацхелия наконец-то проснулся и несколько раз совершил множество качественных обводок, а затем раз ударил опасно сам, а потом и Зелински чуть ли не позволил оформить дубль.

Хвича Кварацхелия: я вырос, наблюдая игру «Реала» по телевизору, но теперь хочу победить их

На большее итальянцев не хватило. А вот «Реал» сделал гол буквально из ничего. Страшный пушечный выстрел в ворота хозяев отправил Федерико Вальверде. Итальянцам, конечно же, не повезло с двойным рикошетом. Сначала снаряд отскочил от защитника в перекладину, а от каркаса в спину голкиперу. Тем не менее, гол явно станет одним из претендентов на главную красоту недели в Лиге чемпионов.

Getty Images

И как не старался «Наполи» после пропущенного мяча, ни к чему это не привело. «Реал» вырвал на зубах с затяжками времени данную победу. Хвича же был замечен лишь минут семь в матче – набрать столь нужные очки клубу он так и не помог. Да и на предметный интерес со стороны«Реала» не наиграл.

Кварацхелия стал лучшим молодым футболистом Лиги чемпионов по итогам сезона-2022/2023

источник: «Советский спорт»
Хейлунд стал Холандом для Манчестера. Но и он не спас «Юнайтед» от поражения
Хейлунд стал Холандом для Манчестера. Но и он не спас «Юнайтед» от поражения
Стамбул - ликует, Манчестер - плачет.
04.10.2023 00:19
Футбол
автор: Сергей Чиков
Неймар и Бензема - не ровня португальцу. Роналду снова лучший среди звезд Саудовской Аравии
Неймар и Бензема - не ровня португальцу. Роналду снова лучший среди звезд Саудовской Аравии
Кто-нибудь остановит эту машину?
03.10.2023 23:00
Футбол
автор: Сергей Чиков
Козыри в рукаве. «Зенит» благодаря заменам Семака дожал «Балтику»
Козыри в рукаве. «Зенит» благодаря заменам Семака дожал «Балтику»
Петербуржцы обеспечили себе место в следующем раунде Пути РПЛ Кубка России.
03.10.2023 19:38
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Галактионов справился с бойким «Ростовом» Карпина. У «Локомотива» появился «заменитель» Дзюбы
Галактионов справился с бойким «Ростовом» Карпина. У «Локомотива» появился «заменитель» Дзюбы
Тандем молодёжи и лидеров москвичей ведёт команду к победам.
03.10.2023 19:28
Футбол
автор: Сергей Чиков
Вы нас неправильно поняли. УЕФА пришлось извиняться за решение о допуске сборной России
Вы нас неправильно поняли. УЕФА пришлось извиняться за решение о допуске сборной России
Чиновников из ассоциации вынуждают «переобуваться» на ходу.
03.10.2023 13:30
Футбол
автор: Сергей Чиков
72 минуты в РПЛ за сентябрь. Состав сборной России — троллинг Карпина?
72 минуты в РПЛ за сентябрь. Состав сборной России — троллинг Карпина?
Россияне сыграют два матча с африканскими командами на сборе в октябре.
03.10.2023 11:30
Футбол
автор: Матвей Макаренко
УЕФА может провести ещё одну реформу еврокубков. Призрак Суперлиги не даёт Чеферину покоя
УЕФА может провести ещё одну реформу еврокубков. Призрак Суперлиги не даёт Чеферину покоя
Главные клубные турниры Старого Света предлагают разделить на дивизионы.
02.10.2023 19:30
Футбол
автор: Владимир Лазарев
ВАР — не бойня для рефери. Дайте ему микрофон, пусть обоснует
ВАР — не бойня для рефери. Дайте ему микрофон, пусть обоснует
Самый скандальный судья чемпионата мира в Катаре озвучил предложения по улучшению работы системы ВАР.
02.10.2023 15:00
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.