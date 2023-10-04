Кварацхелия на интерес «Реала» не наиграл. Беллингем и компания вымучили победу над «Наполи»

Главная вывеска второго тура Лиги чемпионов – определённо игра «Наполи» и мадридского «Реала». Сама по себе, наиболее громкая афиша. А тут ещё и бывший игрок РПЛ, который стал одним из главных открытий в Европе в прошлом сезоне Хвича Кварацхелия. И для него эта встреча особенная. Он обожает команду соперников. Об этом и сам Кварацхелия, и его отец говорили.

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После первого тура обе команды подходили к этой игре в рамках лидеров группы. И это было вполне ожидаемо. «Наполи» и «Реал» – объективные фавориты квартета C. Кроме них, в этой группе есть ещё новичок ЛЧ берлинский «Юнион» и португальская «Брага». И даже по бюджету они не ровни испанскому и итальянскому грандам.

Первый момент в матче у «Реала» был уже на шестой минуте. Бразилец Родриго вышел один на один, но поспешил и пробил прямо во вратаря. Но начало матча всё равно явно было за неаполитанцами. Вперёд команду несли болельщики, которые оказали невероятную поддержку. Ещё бы, такой гранд приехал в гости!

Вот и к первому голу привели «Наполи» фанаты клуба. А забил его 23-летний норвежский защитник Лео Остигард. Ему удалось успешно реализовать ошибку голкипера «Реала» Кепы Аррисабалаги. Кстати, у этого парня день рождения. Так себе подарок вышел. А для Остигарда этот гол стал вторым за карьеру в Лиге чемпионов. При этом, у центрбэка всего пять игр в турнире.

Ошибку Кепы стоило ожидать. Не в этом, так в другом матче. Вратарь так и не обрёл стабильность, а травма одного из лучших голкиперов мира не могла не остаться незамеченной. Да и вообще у «Реала» сейчас много игроков в лазарете: Алаба, Гюлер, Куртуа и Милитао. Особенно пострадала центральная зона защиты.

Но зато клуб летом пополнил один из главных талантов мира Джуд Беллингем. Он же и отдал голевую передачу, которую реализовал вингер из Бразилии Винисиус Джуниор. Форварду оставалось лишь уверенно пробить в дальний угол. Да и второй гол не заставил себя долго ждать. Спустя семь минут Беллингем забивает уже сам. Обыграл троих и уверенно забил ударом в дальний. Какой же невероятный сезон проводит англичанин. А ведь ему всего 20 лет. Но концовка первого отрезка игры прошла под диктовку итальянской команды. Тем не менее, к голу это не привело.

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Зато уже спустя восемь минут «Наполи» заработал пенальти. Но тут просто повезло Виктору Осимхену. Он вслепую делал прострел, а мяч попал в руку капитану «Реала» Начо Фернандесу. Как итог – стопроцентный одиннадцатиметровый удар в ворота гостей. Хотя судьи на ВАР такое решение сами почему-то не приняли, и главному арбитру пришлось идти к монитору. Удар с точки реализовал Пётр Зелински. Сначала после его выстрела мяч попал в штангу, а потом уже и предательски для именинника Кепы отскочил в ворота.

«Наполи» после этого почувствовал себя ещё комфортнее и даже был близок к забитому третьему мячу. Кварацхелия наконец-то проснулся и несколько раз совершил множество качественных обводок, а затем раз ударил опасно сам, а потом и Зелински чуть ли не позволил оформить дубль.

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На большее итальянцев не хватило. А вот «Реал» сделал гол буквально из ничего. Страшный пушечный выстрел в ворота хозяев отправил Федерико Вальверде. Итальянцам, конечно же, не повезло с двойным рикошетом. Сначала снаряд отскочил от защитника в перекладину, а от каркаса в спину голкиперу. Тем не менее, гол явно станет одним из претендентов на главную красоту недели в Лиге чемпионов.

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И как не старался «Наполи» после пропущенного мяча, ни к чему это не привело. «Реал» вырвал на зубах с затяжками времени данную победу. Хвича же был замечен лишь минут семь в матче – набрать столь нужные очки клубу он так и не помог. Да и на предметный интерес со стороны«Реала» не наиграл.

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