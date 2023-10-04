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Хейлунд стал Холандом для Манчестера. Но и он не спас «Юнайтед» от поражения

Стамбул - ликует, Манчестер - плачет.
Хейлунд стал Холандом для Манчестера. Но и он не спас «Юнайтед» от поражения
04 октября 2023 00:19
автор: Сергей Чиков
автор фото: Getty Images

«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Галатасараю» в матче 2-го тура Лиги чемпионов

В современный футбол необходимо ввести понятие «Севильский синдром». Выражается он в том, что даже когда в национальном чемпионате дела команды плохи, она волшебным образом демонстрирует совершенно иную игру в еврокубках.

В таком же положении оказался и «Манчестер Юнайтед», точнее, мог бы… на данный момент команда занимает 10-е место в Английской Премьер-Лиге и усложняет себе жизнь внутренними скандалами с потерявшим раздевалку Тен Хаагом, для которого Лига Чемпионов могла стать фактором спасения теплого места в удобном кресле на бровке «Олд Траффорда».

Getty Images

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И если поражение от «баварской машины» с «голодной» молодежью в основе не стало сенсацией, то даже ничейный результат с «Галатасараем» мог бы расцениваться как некий нонсенс, даже для такого «МЮ». Турецкий клуб претерпел серьезную перестройку и обзавелся неплохими исполнителями в лице Икарди и парочки неплохих футболистов, но все же - это не ровня «манкунианцам».

Getty Images

Для специалистов, которые оказываются в шаге от увольнения и коллапса, вроде Тен Хаага, подобные «проходные» матчи могут стать незаметным на первый взгляд, но большим шагом для спасения. Это понял и голландец: если обратиться к составу, то тут присутствует самая что ни на есть «боевая обойма»: Рэшфорд, Фернандеш, Маунт, в обороне Варан и Линделёф вместо излюбленного Магуайра. Настолько тренер решил обезопаситься от вероятного конфуза.

Начали игроки Манчестера довольно неплохо. Как и подобается команде-фавориту, взяли игру под свой контроль и стали навязывать туркам свой темп. Удалось даже выйти вперед: на 17-й минуте Холланд… то есть Хейлунд, забил свой первый мяч в футболке «красных дьяволов». Но вскоре начало проявляться то, против чего всегда настаивал легендарный Сэр Алекс Фергюсон. Избалованные манчестерские парни в момент поверили в своё превосходство и не заметили, как спустя 6 минут Вильфрид Заа сделал счет ничейным - нелепый рикошет от защитника.

Getty Images

Остаток первого тайма проходил под диктовку «манкунианцев», были и опасные моменты в исполнении Рэшфорда, отметился неплохими подходами и Бруну Фернандеш, но в каждом моменте им постоянно чего-то не хватало. Где-то везения, а где-то и желания. При всем давлении со стороны «МЮ», команды ушли на перерыв, а над «Олд Траффордом» нависла атмосфера неопределенности - большое количество атак и ударов не внушали уверенности в то, что англичане отыграются во втором тайме.

Стартовали игроки «Манчестера» также бойко, как и в первой половине: обостряли и заставили соперников понервничать. Особо опасным выдался период с 50-й по 60-ю минуту. Вышедший во второй половине Эриксен стал главным творцом в команде и создал пару острых моментов. На 52-й минуте с передачи датчанина Маркус Рэшфорд получил возможность выйти один на один с вратарем, но британец решил отдать передачу на Бруну Фернандеша… и сделал это слишком поздно. Защитник соперников спас команду от неминуемого гола.

Getty Images

Заведенные футболисты манчестерской команды усилили давление и устроили настоящий штурм ворот «Галатасарая». На помощь снова пришел Хейлунд - забил гол, но судья отменил его из-за офсайда. Нападающего не устроило такое положение дел, и спустя 12 минут он все-таки поразил створ ворот. 2:1 - комфортное преимущество в финальной трети игры, но нынешний «Манчестер» - настоящий магнит для неприятностей. Спустя четыре минуты снова пропустили ответный гол, а до кучи Онана «привез» пенальти, отдав нелепый пас на Линделёфа

Отдуваться за голкипера пришлось Каземиро, ценой второй желтой и пенальти он оттянул момент гола: помог и Икарди, который не попал по воротам. Однако после исправился: игроки «Галатасарая» не стали жалеть оставшихся вдесятером футболистов «Манчестера». Потрясающая контратака и красивое завершение от Мауро, перехитрившего Онану.

Getty Images

«Галатасараю» удалось «обнажить» проблемы своего соперника, а Тен Хааг, и без того потерявший контроль над происходящим, не смог справиться с нервами: не помог и выход Марсьяля, который имел отличный шанс спасти команду в дополнительное время. Как итог: настоящий триллер на «Олд Траффорде» и сенсация в духе Лиги Чемпионов. В Стамбуле - праздничное настроение, а в Манчестере придётся в очередной раз задуматься: было ли разумным прогонять Роналду ради голландского тренера?

источник: «Советский спорт»
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