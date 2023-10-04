Чемпионат мира стал ближе. Чиновники из ФИФА могут встать на защиту УЕФА в конфликте с федерациями

Не прошло и месяца с резонансного решения УЕФА, как тема допуска российских юниоров до международных соревнований стала наболевшей. Слишком резкое и внезапное решение вывело из себя национальные федерации, что привело к расколу в общеевропейской футбольной системе.

Велись активные споры: как допускать, при каких условиях, нужно ли допускать вообще. Пока все пытались прийти к компромиссу, национальные федерации одна за другой объявляли о бойкоте матчей с российскими командами. Явление постепенно начало принимать массовый характер.

ФИФА планирует дать допуск российским командами U17 на ЧМ, если они отберутся через Евро

Чиновники из УЕФА буквально впопыхах пытались договориться со всеми, но, судя по всему, ни к чему хорошему это не привело. Тут, конечно, можно порассуждать, кого больше обижает участие нашей сборной, но суть вовсе не в этом. Да и к тому же, украинская федерация направила письма во все 55 ассоциаций других стран с просьбой бойкотировать матчи против россиян.

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Разумеется, при таком напряжении в дело не могли не вмешаться чиновники из ФИФА. Они не стали идти по пути УЕФА и решили чётко обозначить свою позицию в разгоревшейся конфронтации. Судя по всему, Инфантино и компания поддерживают решение европейских футбольных властей.

Как информирует Sky Sports, ФИФА рассматривает возможность снятия полного запрета на участие российских команд в международных соревнованиях под своей эгидой. Спортивный корреспондент Роб Харрис отмечает, что уже в среду на исполкоме может быть принято решение, на основании которого сборная России до 17-и лет получит право квалифицироваться на Юношеский чемпионат мира в случае успешного отбора через Евро, на который нас допустили в УЕФА. Причем, это касается и женского футбола (Мировое первенство среди девушек юниорок пройдет в ноябре 2024 года в Доминиканской Республике). А затем дело может дойти и до других команд, включая взрослые сборные.

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При этом,было отмечено, что подобное решение может быть принято из-за позиции УЕФА, которые первыми объявили о смягчении своего подхода к допуску российских сборных. Тонкий, но в тоже время отчетливый намек, за кого выступают чиновники из высшего футбольного органа. В любом случае, остается лишь надеяться на лучшее, а в случае положительного результата для нашей сборной наблюдать, смогут ли национальные федерации бороться не только с УЕФА, но и с его «старшим братом».