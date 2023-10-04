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Чемпионат мира стал ближе. Чиновники из ФИФА могут встать на защиту УЕФА в конфликте с федерациями

Россия получила неожиданного союзника в виде главной организации в мировом футболе.
Чемпионат мира стал ближе. Чиновники из ФИФА могут встать на защиту УЕФА в конфликте с федерациями
04 октября 2023 17:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: Михаил Шапаев / РФС / Getty

Не прошло и месяца с резонансного решения УЕФА, как тема допуска российских юниоров до международных соревнований стала наболевшей. Слишком резкое и внезапное решение вывело из себя национальные федерации, что привело к расколу в общеевропейской футбольной системе.

Велись активные споры: как допускать, при каких условиях, нужно ли допускать вообще. Пока все пытались прийти к компромиссу, национальные федерации одна за другой объявляли о бойкоте матчей с российскими командами. Явление постепенно начало принимать массовый характер.

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Чиновники из УЕФА буквально впопыхах пытались договориться со всеми, но, судя по всему, ни к чему хорошему это не привело. Тут, конечно, можно порассуждать, кого больше обижает участие нашей сборной, но суть вовсе не в этом. Да и к тому же, украинская федерация направила письма во все 55 ассоциаций других стран с просьбой бойкотировать матчи против россиян.

Источник фото: Getty Images

Разумеется, при таком напряжении в дело не могли не вмешаться чиновники из ФИФА. Они не стали идти по пути УЕФА и решили чётко обозначить свою позицию в разгоревшейся конфронтации. Судя по всему, Инфантино и компания поддерживают решение европейских футбольных властей.

Как информирует Sky Sports, ФИФА рассматривает возможность снятия полного запрета на участие российских команд в международных соревнованиях под своей эгидой. Спортивный корреспондент Роб Харрис отмечает, что уже в среду на исполкоме может быть принято решение, на основании которого сборная России до 17-и лет получит право квалифицироваться на Юношеский чемпионат мира в случае успешного отбора через Евро, на который нас допустили в УЕФА. Причем, это касается и женского футбола (Мировое первенство среди девушек юниорок пройдет в ноябре 2024 года в Доминиканской Республике). А затем дело может дойти и до других команд, включая взрослые сборные.

Источник фото: Getty Images

При этом,было отмечено, что подобное решение может быть принято из-за позиции УЕФА, которые первыми объявили о смягчении своего подхода к допуску российских сборных. Тонкий, но в тоже время отчетливый намек, за кого выступают чиновники из высшего футбольного органа. В любом случае, остается лишь надеяться на лучшее, а в случае положительного результата для нашей сборной наблюдать, смогут ли национальные федерации бороться не только с УЕФА, но и с его «старшим братом».

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