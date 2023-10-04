«Краснодар» на классе убрал «Пари НН». Клуб Юрана вылетел из Кубка

В отличие от РПЛ в Кубке России у «Краснодара» дела идут не так гладко и есть все шансы вылететь не только из Пути РПЛ, но даже не попасть в Путь Регионов. Правда, пока больше шансов оказаться не удел именно у соперника южан - клуба из Нижнего Новгорода, который набрал лишь два очка за четыре игры. Очный матч для этих команд был крайне важен.

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Уже на первых минутах матча Илья Жигулёв явно наиграл на удаление, а иначе нет вариантов понять, как можно в падении въехать со всего размаха в голеностоп оппоненту. Но «известный» своими странными решениями арбитр Василий Казарцев даже жёлтую карточку решил не предъявлять нарушителю. Ограничился словесным предупреждением. Видимо, люди, сидящие на ВАР, что-то там нашепнули судье. Что-то, что не видно болельщикам.

Всё-таки в Кубке отдача у команд ниже. То ли цели менее серьёзные и все силы брошены на чемпионат, то ли соперники разгоняются дольше, понимая, что никуда от них этот второй по значимости турнир не уйдёт. Подопечные Владимира Ивича старались владеть территорией, нижегородцы вылавливали возможность для контратак, но получалось как-то вяло и небрежно. Зато наставник волжан словесно пикировался с главным арбитром, разряжая довольно скучное течение матча.

Источник фото: РИА Новости

Под редкие заряды трибун в Краснодаре, футбольную тишину нарушил Ильзат Ахметов. Александр Эктов зарядил из-за штрафной, вратарь гостей отбил перед собой, а оказавшийся рядом полузащитник “быков” спокойно добил мяч в ворота. Игроки «Краснодара» играли так, как будто знали, что в любой момент они возьмут «Пари НН» тепленьким. Напоследок, в конце первого тайма, бахнул по воротам Агкацева Кухарчук, но для вратаря хозяев - это лёгкая прогулка.

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Бойкое начало второго тайма немного компенсировали скучное течение первого. «Пари НН» мчался в атаку, вновь проверяли дальними ударами Акгацева, а хозяева проявляли активность в чужой штрафной на угловых. Всё было лучше, нежели вялое нежелание играть в футбол. Соперники раскрылись и получилось симпатичное зрелище в виде открытой игры. Подопечным Юрана не впервые так играть, особенно в Кубке, а для хозяев в этом сезоне такие проявления - редкость. У Ивича более строгие правила. А увеличил счёт «Краснодар» - навес и первый мяч после серии рикошетов за южан забил Георгий Арутюнян.

Источник фото: ФК «Краснодар»

В концовке команды ожидаемо успокоились. «Быки» все вопросы решили в начале второго тайма, а «Пари НН» особо не сопротивлялся. В итоге, Кордоба на последних секундах матча добавил третий мяч. «Краснодар» продолжает бодаться с «Динамо» за вторую строчку в группе D (первую досрочно занял «Спартак»), а нижегородская команда покидает турнир, заняв последнее место.