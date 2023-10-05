Полтора миллиона, и мы в расчёте. В «Спартаке» приняли решение касательно будущего Абаскаля

Ещё в начале нынешнего сезона Гильермо Абаскаля ставили в пример, как одного из самых передовых тренеров Российской Премьер-Лиги. Справедливости ради, в прошлом году под его руководством красно-белые превратились в интересный коллектив с увлекательным атакующим футболом. Однако в один момент что-то пошло не так и теперь специалист находится на грани увольнения.

На пике испанца даже сватали в родную для него «Севилью», с которой и начался его путь на тренерском поприще. После академии клуба Абаскаль отправился в одиночное плавание: возглавлял «Асколи» из итальянской Серии Б, греческий «Волос», а венцом его деятельности стала роль и.о. главного менеджера в швейцарском «Базеле». И тут всё-таки стоит оценить смелость Гильермо, который ради первого полноценного вызова в своей карьере не побоялся перебраться в Россию вместе со своей семьёй, ещё и сыграть в Москве свадьбу.

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Но это всё лирика, а если перейти к вещам серьёзным - в чём же был феномен Абаскаля? Во-первых, нужно понимать, в какое время пришел испанец. Его прибытие выпало на период глобальной перестройки в «Спартаке». Тогда команда находилась в эйфории от выигранного кубка, а уход Федуна и вселил болельщикам надежду на светлое будущее.

Следом произошли кадровые перестановки в руководящем составе. Под новых людей взяли нового тренера - перспективного, с опытом работы в Европе. Чем не потрясающий вариант для перестраивающейся команды с хорошей академией.

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И по началу действительно сложилось ощущение, что механизм заработал. Московский клуб выдал хороший старт, а игроки «пели дифирамбы» специалисту.

- У нас отличный тренер и прекрасная атмосфера в команде, все довольны. Мы отлично понимаем идеи главного тренера. Гильермо хочет, чтобы мы играли низом, рисковали и обостряли. То же самое происходит и на тренировках. На поле мы ведем себя более раскрепощенно, это его требование. Мне такой подход нравится. Тем более что выигрываем!, - говорил Соболев летом 2022 года

Обратимся также к словам Михаила Игнатова:

- Классный тренер, мы хорошо понимаем друг друга. У Гильермо очень качественные и продуктивные тренировки. Он привнёс свежие идеи – лично я учусь у него многим вещам. Это круто! Ещё бросается в глаза то, насколько детально мы разбираем каждого нового соперника… Базовые вещи уже закрепились в головах. С каждым днём понимаем Абаскаля всё лучше и лучше.

Источник фото: РИА Новости

Теперь же стоит выделить ключевые моменты, позволявшие Абаскалю успешно руководить командой: хорошая атмосфера в раздевалке, взаимопонимание с игроками, раскрепощенность в действиях на поле.

Это были главные факторы успеха в первом сезоне. Всё шло настолько хорошо, что Спартак впервые за несколько лет перекочевал в статус претендента на чемпионство. Закономерный итог хорошей работы - новый контракт до 2025 года и зарплата 1,5 миллиона евро в год.

И вот уже после заключения контракта начались первые проблемы в команде. Не углубляясь в детали, под конец чемпионата «красно-белые» явно расслабились откатились на 3 место, что тоже является хорошим результатом.

После ударного сезона стало очевидно, что испанец задержится минимум на год. К тому же, руководство выдало специалисту полный «карт-бланш» на формирование состава: летом игроков приобретали в соответствии с желаниями наставника. Медина, Бонгонда, Бабич и остальные - все они были куплены под Абаскаля. Суммарно было потрачено около 24 миллионов.

Источник фото: РИА Новости

Перейдём к сезону. Снова великолепное начало, рекордное: 5 побед из 5, такого еще никогда не было в истории команды. И не стоит сетовать на уровень соперников, коими были «Оренбург» (3:2 - РПЛ) «Краснодар» (2:1 - Кубок России) «Балтика» (2:1 - РПЛ) «Рубин» (4:1 - РПЛ) «Пари НН» (5:4 - Кубок России).

После этого все пошло наперекосяк. В качестве отправной точки обозначим поражение «Уралу» - 3:2. Футболисты перестали испытывать ту страсть, что была раньше. Игра перестала быть столь яркой, а пресс-конференции Абаскаля превратились в нечто непонятное: самым значимым эпизодом стал монолог про желтую карточку Игнатова в матче против «Зенита» (1:3). Но если брать в целом, то каждый пресс-подход Гильермо сопровождается гонением на судей.

По ходу сезона все больше стали вскрываться проблемные места специалиста. В попытках всё исправить Абаскаль решил полностью переменить тактику. Яркий креатив сменился на постоянный контроль мяча, а игра высоким прессингом не оправдала себя при слабой обороне. «Спартак» стал слишком читаемой и несбалансированной командой.

Источник фото: РИА Новости

Стало отчетливо заметно, что почти все трансферные желания специалиста не пришлись на пользу команде. Появились Бонгонда и Бабич, ставшие усилением, но при этом «Спартак» практически остался без нападающих. Перед закрытием трансферного окна избавились от Шамара Николсона и Бальде и в итоге атакующая зона «оголилась». На острие остались лишь Соболев и Мелёшин.

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И суть слов о трансферной кампании заключается даже не в том, что некоторые переходы оказались провальными. Своими действиями Гильермо, по сути, вывел из себя лидеров команды. Причем, атмосфера в раздевалке была одним из главных козырей испанца, а теперь его нет. Вместо Хлусевича Абаскаль активно наигрывал Олега Рябчука, а многолетний капитан Джикия сел на лавку, потому что в защите более предпочитаемой оказалась связка Дуарте - Бабич. Венцом всего стала обида на Литвинова из-за ошибки в матче с «Уралом», которая до сих пор вызывает непонимание. В роковом матче против «Крыльев Советов» (0:4) заменили даже Квинси Промеса, которого убирают только в случае форс-мажора.

Все это сводится к тому, что твердость испанца во время вспыхнувшего конфликта с игроками вынуждает формировать состав не по принципу «кто сильнее», а исходя из того, кто лояльнее. Слухи о конфронтации между тренером и коллективом подтверждались неоднократно, что ещё больше усугубляет положение Абаскаля.

Источник фото: РИА Новости

А что в итоге? Все факторы вылились в провальные матчи против «Крыльев Советов» (0:4) и московского «Динамо» в Кубке России (0:3). Насчет последней встречи кто-то может возразить, мол значимость матча была не такой уж высокой, ведь команда итак обеспечила выход в плей-офф, но тут важно понимать фактор принципиального противостояния, а в положении испанца каждый матч сейчас таковым и является.

Обстоятельства сложились так, что московский клуб сковала полная неразбериха, что и привело коллектив к 7-му месту в РПЛ. Последним шансом Абаскаля может стать матч против ЦСКА, однако все активнее распространяются слухи о желании уволить Гильермо. Вот только мешает этому высокая зарплата специалиста, которую ему выписали во время пикового периода.

Источники из клуба сообщают, что руководство хочет уволить Абаскаля, но не желает платить 1,5 миллиона евро за расторжение контракта. Также, одной из причин является нежелание реструктуризировать весь спортивный департамент, который был заточен под специалиста. В это же время, в клубе уже подыскивают замену: среди основных кандидатов значатся Валерий Карпин и Станислав Черчесов.

Источник фото: РИА Новости

Остаётся лишь наблюдать за тем, к чему это все приведёт. Кто знает, может быть это падение - явление временное, и вскоре перед нами предстанет Гильерме Абаскаль образца прошлого сезона. Вот только времени на исправление осталось совсем мало.

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