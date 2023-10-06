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Месси близок к возвращению в «Барсу». В регламенте МЛС есть лазейки

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Месси близок к возвращению в «Барсу». В регламенте МЛС есть лазейки
06 октября 2023 15:30
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

Лионель Месси, который из-за травмы, возможно, не доиграет полный сезон за свой клуб «Интер Майами», номинируют на приз самому ценному игроку МЛС. На этом фоне появилась новость о том, что все звёзды американской лиги, которые не попадут в плей-офф со своими клубами, имеют право уехать на краткосрочные контракты в европейские клубы.

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Для футбольной лиги Америки не впервой делать подобные шаги в отношении футболистов из их лиги. Когда-то и совладелец нынешнего клуба Месси Дэвид Бекхэм проделывать этот трюк, играя на «Лос-Анджелес Гэлакси». Два года подряд в 2009 и в 2010 году англичанин благополучно перемещался в Италию, чтобы поиграть за «Милан», а в следующем сезоне вновь возвращался в американский клуб. Регламент МЛС не запрещает футболистам заключать кратковременные контракты с другими командами в случае непопадания клуба в плей-офф.

Источник фото: Getty Images

А нужно ли аргентинцу вообще далее в нынешнем розыгрыше МЛС рваться на поле, когда есть сумасшедшая возможность поиграть за «Барселону». Вряд ли Лео хоть кто-то в этом мире видит в другом клубе. Сказочная возможность, по сути, сыграть свои прощальные матчи за родной клуб, а потом уже, засучив рукава, вплотную взяться за США и «Интер Майами». Да и борьбу за «Золотой Мяч» никто не отменял.

На данный момент Лео пытается оправиться от полученной травмы. Пока чемпион мира на бюллетене, его клуб сильно проваливается в регулярном чемпионате, чередуя победы с поражениями. На данный момент «Интер Майами» с 33 очками занимает 14-е место в Восточной конференции МЛС. Месси провел за американскую команду 12 матчей, в которых отметился 11 голами и 5 результативными передачами.

Источник фото: Getty Images

Врачи планируют, что Месси сможет появиться на поле уже в ближайшее время, однако перспектива сильно надрываться за практически утонувший клуб - так себе. Более того, несмотря на травму и непонятную форму форварда, его ещё и в сборную вызвали. Вероятно, даже не для игры, а для создания правильного, победного фона в раздевалке чемпионов мира.

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