У «Краснодара» чемпионский дух! «Быки» отыграли 2 мяча и забили победный гол на 95-й минуте

У «Краснодара» выдаётся отменный сезон. Клуб Владимира Ивича, вопреки предсезонным прогнозам, лидирует в РПЛ без единого поражения целых 10 туров подряд. Системный футбол сербского специалиста приносит оглушительный результат. А подопечные рулевого сборной России выгрызают каждое очко на зубах, часто уходя от поражений в добавленное время. Весь вопрос в том, сможет ли Валерий Карпин перегирать Ивича.

>>> https://www.sovsport.ru/football/articles/2:1086582

ПРИВОЗЫ ОТ МАТВЕЯ

Там, где тонко, там и рвалось. «Краснодар» по-старинке мощно начал игру, но «Ростов» лучше всех в российском чемпионате умеет терпеть. Пережив первый натиск хозяев, ростовчане развернулись в нескольких контратаках. Матвей Сафонов, который с самых первых минут был нервозен, допустил серьёзную ошибку. Голкипер лидера нашего первенства ошибся при выносе мяча, вовремя подсуетился Ионов, своевременно отдал в центр, где Глебов продолжил атаку и с лёта пробил низом из штрафной. Кто бы мог подумать, что именно так развернутся события в этом южном дерби.

РИА Новости "Краснодар" - "Ростов" - 3:2, Матвей Сафонов пропускает гол после ошибки

МОХЕБИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Хозяева продолжали чудить в обороне, очередные неприятности у ворот Сафонова были делом времени. Ничего не получалось впереди. Создавалось ощущение, что именно эта игра была той самой особенной, когда у подопечных Ивича закончился бензин на дистанции. Нельзя выдавать мощный спурт, не испытывая никаких физическо-моральных ям. Кстати, Сафонов, Волков, Алонсо, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи и Кордоба – та самая восьмерка «Краснодара», которая сыграла все 11 матчей чемпионата. Это самое устойчивое сочетание игроков в этом чемпионате среди всех клубов. Под конец первого тайма, к грусти местных трибун, ворота их любимцев влетел второй мяч - мягкий навес Чернова и Мохаммад Мохеби спокойно разобрался в ситуации при ударе в упор. «Краснодар» пытался как-то реабилитироваться, но не нанёс за весь первый тайм ни одного удара в створ. Где были Кордоба и Батчи, куда ушла былая удаль? Кстати, «Краснодар» впервые в этом чемпионате проиграл 1-й тайм.

>>> https://www.sovsport.ru/football/articles/2:1086434

АРМЯНСКИЙ ОТВЕТ

Начало второго тайма для подопечных Ивича, как продолжение кошмара первой половины. Упущенный быстрый прорыв ростовчан и только чудом гости не закрыли все вопросы в этой игре. Правда, боковой судья зажёг оффсайд, но всё же. И тут же, опровергая все разговоры о тщетности усилий «Краснодара», Сперцян вернул интригу этому матчу, сокращая разрыв до минимума. Пятый мяч армянского полузащитника в нынешнем сезоне. Команды, не сбавляя обороты продолжали резвые обоюдные контратаки. Лишь своевременные действия защитников спасали соперников от того, чтобы на табло появилось много фамилий авторов забитых мячей. Так продолжалось почти весь второй тайм. Неудивительно было, что «быки» хотели избежать первого поражения в игре.

РИА Новости РПЛ-2024: "Краснодар" - "Ростов" - 3:2

САМЫЙ РАСТОЧИТЕЛЬНЫЙ КЛУБ РПЛ

С 80-й минуты начался настоящий навал на ворота «Ростова». Всем составом хозяева бежали вперёд и наиграли на гол. Парагвайский бизон Алонсо переправил мяч в ворота Песьякова после подачи Сперцяна. Мяч в итоге записали, как автогол Ионова. Нет в этом сезоне ни одной команды, которая чуть ли не через тур упускает победы, имея преимущество в два мяча. За какие-то секунды до финального свистка Джон Кордоба, главный годеадор «быков», фантастически развернулся в штрафной и отправил мяч в ворота Песьякова, который стал победным. 3:2 - кто бы мог подумать после первого тайма, что именно такой сюжет будет у этого матча.