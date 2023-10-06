«Спартаку» дадут по рукам. Красно-белые не смогут забрать Ивича из «Краснодара»

Позади уже треть чемпионата России, а «Краснодар» до сих пор не проиграл ни одного матча – семь побед и три ничейных результата. Команда не феерит в атаке, деля 5-6 места по количеству забитых мячей, зато потрясающе обороняется – три пропущенных гола, тогда как у ближайшего конкурента по этому показателю (неожиданно «Пари НН»), девять. И хотя в последних турах «быки» немного притормозили, ни у кого нет сомнений, что именно южане являются самой симпатичной и интересной командой страны прямо сейчас.

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Разумеется, это привлекает внимание и других топ-клубов, особенно тех, у кого есть проблемы. «Спартак» не так уж и плохо выступает в чемпионате, занимая пятую строчку, но с ним регулярно случаются провалы, после которых болельщики и эксперты выливают ушат помоев на главного тренера, призывая к его отставке. Общие 0:7 в двух последних играх с «Крыльями Советов» и «Динамо» запустили маховик этих разговоров по новой.

И в качестве одного из главных кандидатов называется главный тренер великолепного «Краснодара» Владимир Ивич. Действительно, есть представление, что российские топ-клубы, вроде того же «Спартака», запросто могут насыпать наставнику побольше денег, предложить жизнь в Москве, работу в самой популярной команде страны, и тогда специалист не устоит. Но в данном случае это может не сработать.

ФК "Краснодар"

Судя по сообщениям в медиа, у серба и так прекрасный контракт – более двух миллионов евро. Предложить радикально больше даже красно-белые вряд ли решатся. Конечно, жизнь в столице более разнообразная и весёлая, но зато с точки зрения погоды любители солнца определённо получают удовольствие от жизни на юге.

При этом надо понимать, что в такой команде, как «Спартак», и ответственности гораздо больше. Как перед руководством, так и болельщиками. А они у красно-белых куда более резкие и требовательные. Соответственно, для работы в столице с «народной командой» нужно запастись нечеловеческим терпением и очень толстой кожей, чтобы невозмутимо реагировать на потоки критики.

При этом в футболе, который ставит Гильермо Абаскаль, не так много похожего на игровую философию Ивича, поэтому так просто перейти от руководства одной команды к другой в любом случае не получится.

Из общего можно выделить стремление к контролю ситуации на поле (оба клуба в топ-3 РПЛ по проценту владения мячом), но он разный: краснодарцы играют несколько более вертикально, в том числе при помощи контратак. Это видно хотя бы по точности передач, которые говорят о том, что москвичи чаще совершают «безопасные» пасы, но которые при этом не дают ощутимого продвижения вперёд. Также заметен у обоих коллективов чуть больший акцент на игру слева, где у одних бегают Виктор Мозес и Квинси Промес, а у других Лукас Оласа и Эдуард Сперцян.

РИА Новости

Далее переходим к отличиям. «Спартак» впереди слишком полагается на индивидуальное мастерство футболистов, тогда как атакующие порывы «Краснодара» выглядит более «командными». Также «быки» классно бьют штрафные удары и в целом часто создают опасные моменты со стандартных положений – в РПЛ никто не забил больше после стандартов. К другим отличительным чертам южан отнесём и их любовь к дальним ударам: краснодарцы вместе с «Рубином» лидируют по проценту ударов из-за пределов штрафной площадки от общего их количества – по 44%.

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Плюс легко заметить, что Ивич довольно мало ротирует стартовый состав, в отличие от Абаскаля, который всё ещё находится в поиске оптимальных сочетаний и вариантов. Вот только этот процесс, кажется, пока ничуть не помогает, а скорее даже вредит команде.

Подытоживая вышесказанное, легко заметить, что сербский специалист построил в «Краснодаре» игру, которая подходит тому подбору исполнителей, которые у него имеются под рукой. Футболисты знают свои сильные стороны и играют на них. А вот «Спартак» всё ещё в поиске себя. Нужно ли тренеру срываться из прекрасных условий в полную неопределённость? Вряд ли.

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