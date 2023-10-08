Грандиозный провал Месси. Лео не смог спасти худший клуб США

Да придёт Спаситель?

На протяжении последних двух месяцев весь футбольный мир с воодушевлением следил за новым приключением маленького аргентинского волшебника. Лео Месси, неожиданно для многих, принял решение продолжить карьеру в Северной Америке, а не в Саудовской Аравии. Тем самым, завершилось прямое соперничество с Роналду. Зато в США ему пришлось конкурировать с самой судьбой.

Лео оказался в худшем (по спортивным показателям) клубе МЛС (главной футбольной лиги США и Канады) – «Интер» из солнечного Майами. Для тех, кто по какой-то причине не следил за событиями, сообщим, что Месси в полной мере олицетворял собой мессию. В каждом своём матче аргентинец либо забивал голы, либо отдавал голевые передачи. Но что гораздо важнее, его команда побеждала.

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Стадионы лиги ломились от фанатов. ВИП-ложи ломились от звёзд первой величины. Для всей светской Америки стало хорошим тоном засветиться на матче флоридского клуба. Владельцы «Интера», как старый-добрый Скрудж Макдак, готовы были буквально купаться в деньгах. Переход Лео принёс боссам невероятные деньги. Фанаты футбола со всего мира бросились покупать абонементы на просмотр матчей своего кумира. За 2 недели клубная касса пополнилась почти на миллиард долларов.

Загнали Месси, как валовую лошадь

А команда продолжала побеждать. И Лео принимал в этом самое непосредственное участие. И трибуны ломились от поклонников таланта аргентинской звезды. И результаты радовали всех, кто был заинтересован в успехе команды. Но был во всём этом великолепии один нюанс. Победы эти добывались в кубковом турнире, который, по сути, был предсезонным. В турнирной таблице «Интер» прозябал на унылом последнем месте.

Но вся эта безумная карусель отрицательно сказалась на здоровье нашего героя. Месси получил травму. Представители клуба заверили, что повреждение незначительное, покупайте билеты и продолжайте ходить на праздник жизни. Но уже следующий матч Лео не доиграл до конца. Ситуация со здоровьем усугубилась. Аргентинца можно было поберечь, давая отдохнуть. Но фишка в том, что как только Лео уходил с поля, стадион… пустел.

Источник фото: Getty Images

Нет Месси, нет праздника. Без своего лидера команда начала проигрывать. Причём, уже в регулярном чемпионате. А плей-офф близок, соперники всё сильнее. И пришёл тот день, когда «Интер» встретился с лучшей командой лиги – «Цинцинати». К этому моменту «Интер» сумел подняться со дна, но для продолжения борьбы за выход в плей-офф необходимо было побеждать. До конца регулярного чемпионата оставалось 3 матча, от зоны плей-офф банду Лео отделяло 5 очков.

Миссия провалена, впереди… «Барселона»?

Ради такого случая в заявку на матч попал и аргентинский инопланетянин. Антураж был невероятный, стадион забит до отказа, напряжение в воздухе можно было потрогать руками. Месси вышел на поле на 55-й минуте. К тому моменту счёт на табло был ничейным – 0:0. Но преимущество по количеству опасных моментов было на стороне хозяев. Появление Лео было встречено натуральной истерикой. И спустя 4 минуты уже пробивал штрафной с перспективной позиции, но в створ не попал.

А на 78-й минуте всё закончилось. Атака гостей завершилась ударом по воротам, который отразил вратарь, и успешным добиванием. Вдохновить команду на какой-то вменяемый штурм ворот «Цинцинати» Месси не сумел. Выглядел он очевидно несвежим, действия его на спасителя не тянули. За два тура до окончания регулярки, «Интер» лишился шансов на продолжение борьбы за главную награду МЛС.

Источник фото: Getty Images

Что дальше? А дальше аргентинец планирует отправиться в расположение национальной сборной, в составе которой проведёт два отборочных матча к чемпионату мира-2026, а затем – два последних матча регулярного чемпионата. И отправится… в Европу! Боссы клуба дали ему счастливую возможность проститься с европейским футболом. Лео сыграет два месяца за один из клубов Старого Света. Какой? Остаётся только гадать. Ждём маленького волшебника в «Барселоне»?