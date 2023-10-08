«Это кампания против «Спартака». Главное дерби России завершилось огненным скандалом

Противостояния «Спартака» и ЦСКА всегда были напряженными и бескомпромиссными. Уже в это воскресенье давние соперники вновь сойдутся в очной схватке в рамках 11-го тура МИР РПЛ. Нет сомнений, что игра получится такой же богатой на события, как и все предыдущие дерби.

Один из самых ярких матчей между командами в истории состоялся в 2003 году. Тогда армейцы победили благодаря спорному судейскому решению.

А президент «Спартака» устроил дикий скандал на послематчевой пресс-конференции.

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«Спартак» - аутсайдер

Весной 2003 года «Спартак» был явно на спаде. Еврокубковая осень 2002 года была откровенно провалена: команда Олега Романцева завершила групповой этап Лиги чемпионов со знаменитыми 1:18 в графе «разница мячей». Новый сезон в чемпионате России, который тогда еще проводился по системе »весна-осень» также начался для «красно-белых» весьма печально. В первом туре была нулевая ничья с «Торпедо-Металлург», во втором — поражение от «Алании» (1:2).

Ситуация усугублялась и разладом внутри команды. Напряженные отношения Романцева с президентом клуба Андреем Червиченко не могли не сказываться на результатах. Летом того же года главный тренер соберет пресс-конференцию, на которой впрямую обвинит высшее руководство во вредительстве и, выиграв напоследок Кубок России, покинет красно-белых.

Источник фото: РИА Новости

Весной об увольнении Романцева речи еще не шло, хотя к матчу с ЦСКА в третьем туре чемпионата команда подходила точно не в статусе фаворита. Не могли быть болельщики довольны и трансферной кампанией клуба. «Спартак» купил нескольких сомнительных легионеров, на фоне которых выделялся лишь пришедший из «Ротора» Роман Павлюченко.

ЦСКА же на тот момент был в очень хорошем состоянии. Упустив чемпионство в предыдущем сезоне в «золотом матче» с «Локомотивом», армейцы мечтали реабилитироваться и взять золото. Тем более, у команды Валерия Газзаева появилось серьезное усиление в лице чеха Иржи Ярошика, за которого заплатили астрономическую по тем временам сумму — почти 4 млн долларов. Неудивительно, что именно ЦСКА считался фаворитом грядущего дерби на стадионе «Динамо» в Петровском парке.

Толчок Семака

Игра, тем не менее, началась под диктовку спартаковцев. Забить первыми также удалось именно «красно-белым» — отличился Егор Титов, добивший мяч в ворота после сейва Вениамина Мандрыкина. К слову, 9-й номер отметился еще в одном эпизоде: после розыгрыша углового у ворот своей команды Титов буквально вытащил мяч из пустых ворот.

Вторая половина встречи началась для «Спартака» неудачно. Практически сразу команда пропустила: счет сравнял Сергей Семак. Вообще ЦСКА несколько оживился после перерыва. Во многом это произошло благодаря замене Газзаева, который вместо Алана Кусова выпустил с первых минут второго тайма Спартака Гогниева.

Источник фото: РИА Новости

Однако спартаковцам удалось вновь завладеть инициативой. После прострела Романа Павлюченко Василий Березуцкий срезал мяч прямо в собственные ворота. Разочарованию Мандрыкина, который перед этим несколько раз здорово выручал армейцев, не было предела.

Далее на первый план начал выходить арбитр встречи Вячеслав Иванов. В одном из эпизодов Титов упал после контакта с Элвиром Рахимичем, но арбитр отказался назначать пенальти. Как показал повтор, решение было верным: босниец сначала сыграл в мяч и уж потом сшиб спартаковца.

А вот одиннадцатиметровый в ворота «красно-белых», который Иванов поставил на 76-й минуте, уже вполне можно было назвать спорным моментом, если не ошибкой. В борьбе с Валери Абрамидзе в штрафной «Спартака» рухнул Семак. Как стало видно на повторе, игрок ЦСКА сам подталкивал грузина, из-за чего тот и упал, потянув за собой Сергея. Однако Иванов расценил эпизод иначе. А Ролан Гусев с точки легко переиграл марокканца Баги.

Источник фото: архив «Совспорта»

У «Спартака» был еще момент, чтобы выйти вперед, но Титову, находившемуся перед воротами, помешал газон: удар получился слабеньким и прилетел прямо в руки Мандрыкину. А вот армейцы свой шанс на последних минутах реализовали. Уже в компенсированное время Ярошик подключился к атаке и пробил примерно от линии штрафной. Мяч после рикошета от защитника «Спартака» полетел по непредсказуемой траектории и опустился за шиворот Баги. Вся скамейка ЦСКА плясала от счастья, а Романцев раздосадованно качал головой.

Червиченко против РФС

После матча представители «Спартака» были крайне возмущены судейством.

«Мне как тренеру говорить особо нечего. Мы с ЦСКА играем по разным правилам. Они играют не только ногами, но и руками, и последние минуты судья просто издевался. Пенальти в наши ворота — его просто близко не было», — сказал на пресс-конференции Романцев.

Червиченко здесь проявил единодушие с тренером. Обличительная речь президента «Спартака» навсегда вошла в историю российского футбола. Досталось даже не столько судье, сколько высшему руководству РФС!

«Против «Спартака» существует заговор. Президент Российского футбольного союза Вячеслав Иванович Колосков не желает, чтобы «Спартак» был на ведущих ролях. Сегодня он лично приехал на матч, чтобы убедиться, что судья Валентин Иванов исполнил все его директивы. Это кампания, организованная против «Спартака», — заявил на пресс-конференции Червиченко.

Источник фото: архив «Совспорта»

Возмущались после матча и футболисты. Абрамидзе рассказал, что отчетливо ощущал на себе толчок Семака, Титов заявил, что «Спартак» попросту «обокрали». Колосков же на обвинения со стороны Червиченко ответил спокойно: мол, за всё время работы ничего подобного в свой адрес не слышал, а «плохому танцору всегда что-нибудь мешает». Также глава РФС заявил, что в суд подавать не намерен.

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Для «Спартака» тот сезон в итоге стал одним из худших в истории. Команда заняла 10-е место в чемпионате, потеряв по ходу сезона главного тренера. Уже через год клуб со всеми своими долгами отойдет к Леониду Федуну, и для клуба начнется новая эра - с огромными деньгами и полным отсутствием результатов. ЦСКА же в 2003-м стал чемпионом. После этого команда еще много лет будет в топе российского футбола, регулярно соревнуясь за золото с самыми разными соперниками: «Локомотивом», «Рубином», «Зенитом»...