Ивич и «Краснодар» – идеальный союз. «Спартак» не имеет права вмешиваться

Как же не хочется, чтобы эта сказка заканчивалась! Клуб бизнесмена Сергея Галицкого как никогда стабильно выступает в чемпионате России. «Краснодар» после 11 туров единогласно возглавляет турнирную таблицу, не подпуская к себе никого. В последней игре они перевернули ход матча, совершив камбэк. Был повержен «Ростов», хотя коллектив Валерия Карпина изначально вёл в счёте 2:0. Но «быки» включили супер-скорость на последних минутах и одержали волевую победу.

У «Краснодара» чемпионский дух! «Быки» отыграли 2 мяча и забили победный гол на 95-й минуте

ФК "Краснодар"

Главный творец успеха не только этого матча, а вообще всего текущего сезона наставник команды Владимир Ивич. Грозный тренер ещё в прошлом сезоне привёл клуб к финалу Кубка России, где обидно уступил в серии послематчевых пенальти, а сейчас приближает с каждым туром команду к заветному чемпионству в национальном первенстве. Главное преимущество серба – построение игры против системы Галицкого. Владелец краснодарской команды требовал от всех бывших тренеров изящной игры в атаке, отдавая защите абсолютно второстепенную роль. Но Ивич пришёл в клуб, заявив, что будет работать по своей стратегии. И правильно сделал.

Сначала была выстроена игра в обороне. Для сербского специалиста – это ключевой фактор успеха. При этом, клуб не играет в «автобусный» футбол. Команда владеет мячом, умело использует и контроль, и контратаки, часто бьёт по воротам. Но вся игра идёт именно от защиты. И начать атаку в этой команде может любой из представителей обороны – этого и требовал Ивич. После 11 туров «Краснодар» пропустил заметно меньше других. У клуба всего пять пропущенных мячей (два из них в последнем матче). Ближайший конкурент по этому показателю – «Оренбург». Команда пропустила всего на четыре гола меньше, но при этом и забила девять голов.

«Краснодар» разучился проигрывать. «Быки» разрывают за мечту Галицкого

ФК "Краснодар"

Точечные трансферы Ивича – отдельная тема. В клуб были куплены исключительно игроки обороны. ВиторТормена и Лукас Оласа моментально стали игроками основы, заявив о себе, как одни из лучших футболистов на своей позиции в чемпионате России. Также был приобретён у «Оренбурга» Александр Эктов. Он – единственный не попал в основу до сих пор, но считается ключевым игроком ротации. Его преимущество – умение показать себя и в защите, и в обороне. Но Сергей Волков набрал такой ход, что вытеснить его будет очень тяжело.

И не только Волков из молодых раскрылся при Ивиче. Показали и уже доказали себя ряд и других футболистов. Александр Черников стал одним из лучших в лиге в центре поля. К нему уже есть интерес из Франции, а Никита Кривцов впечатлил и главного тренера сборной России Валерия Карпина, который предоставил ему шанс попасть в основу команды, но тот не поехал из-за повреждения. Эдуард Сперцян проводит свой лучший отрезок тоже именно при Ивиче. Его заберут если не ближайшей зимой, то летом. Спрос на европейском рынке на него просто невероятный. Не молодого, но проблемного когда-то форварда вернул в игру серб. Джон Кордоба, по словам Ивича, очень тонкой натуры человек. Ему никак не удавалось раскрыть свой потенциал по полной в РПЛ. Но тренер нашёл подход и к нему. Теперь Кордоба доказывает свою статусность и звание одного из лучших форвардов в чемпионате России. Именно его сольный гол с невероятным разворотом и ударом принёс победу над «Ростовом».

ФК "Краснодар"

Ивич дал команде страсть, эмоции и победный дух, а дополнительная поддержка «быков» исходит от их преданных фанатов, которые заполняют стадион на матчах с соперниками любого уровня. Дома «Краснодар» в текущем сезоне не победил лишь раз, сыграв вничью с «Локомотивом» (1:1).

Очень хочется, чтобы союз тренера и клуба, которые идеально подходят друг друга продолжал нас радовать вплоть до чемпионского титула команды. И владелец, и игроки, и тренер этого трофея заслужили.

Но столичный «Спартак» может завершить и эту историю любви. 900 тысяч евро стоит контракт серба с «Краснодаром». У команды из Москвы же результаты не радуют, и в СМИ охотно ходят слухи, что именно Ивич может сменить Абаскаля на тренерском мостике. Такое решение будет абсолютно бесчеловечным со стороны красно-белых, но ведь каждый печётся лишь о себе.