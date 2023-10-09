Испанский бездельник. Абаскаля спасло экс-армейское чудо

Пока создаётся впечатление, что новое руководство «Спартака» действует более осторожно и не торопится рубить с плеча, как это любил делать Леонид Федун. Это играет на руку Гильермо Абаскалю, а ничья в прошедшем дерби так вообще поможет ему чуть ли не гарантировать наличие работы минимум до зимней паузы в чемпионате России.
Вот только неправильно думать, что чудесное спасение в прошедшем матче как-то радикально меняет впечатление об игре спартаковцев. Из пяти замен Абаскаля более-менее сработала только одна – Леон Классен стал автором спасительной результативной передачи. С точки зрения тактики испанец тоже не особенно гибкий: от любимой 4-3-3 в последний раз он отходил ещё в августе в кубковой игре с «Динамо». Но если сейчас есть очевидные проблемы, то почему бы не попробовать что-то ещё?
Абаскаль считает, что «Спартак» уступил ЦСКА в скорости
Впечатление от игры конкретно с ЦСКА тоже осталось довольно печальное. «Армейцы» создали гораздо больше опасных моментов и действовали на чужой трети поля куда креативнее, чем футболисты «Спартака». Кроме двух голов красно-белые создали буквально один по-настоящему опасный шанс: в начале встречи Хесус Медина опасно пробил, но Игорь Акинфеев в прыжке потащил мяч.
Даже если отвлечься от общего впечатления от игры, то цифры только подтверждают эту мысль: статистика по ожидаемым голам (xG) очевидно говорит в пользу ЦСКА, причём вне зависимости от того, кто считал эти данные: 0,98 – 0,52 (Understat), 1,33 – 0,73 («Рустат»). Собственно, что о чём мы и говорили чуть выше. И это не какие-то субъективные впечатления, а самые что ни на есть сухие данные.
Из положительного можно отметить Медину, пожалуй, лучшего в составе красно-белых. Вот только будет ли у него такая же мотивация в играх против других команд, кроме ЦСКА? В последний раз он так здорово сыграл только в начале августа с «Рубином». И раз парагвайцу так удачно подошла роль центрального нападающего, которую он исполнял впервые в сезоне, то, быть может, Абаскаль воспользуется этим неожиданным открытием в следующем матче? Вот так вынужденный ход из-за травмы Александра Соболева оказался ключевым положительным решением в дерби.
Да, «Спартак» больше владел мячом, но какой от этого толк, если по большей части оно получается «стерильным»? Было бы странным, если при 25 тысячах болельщиков на трибунах, что удивительно в эпоху Fan ID, в таком важном матче команда на эмоциях не старалась бы бежать вперёд, а флегматично уступила инициативу и мяч сопернику.
Стало известно, сколько человек посетили дерби между «Спартаком» и ЦСКА
Красноречивым моментом стала ошибка Кристофера Мартинса в ситуации со вторым голом «армейцев», когда полузащитник красно-белые максимально неуклюже пытался обработать мяч, что тот рикошетом от обеих ног отлетел к сопернику. В этом весь «Спартак» первой половины сезона – с виду неплохой, а на деле слишком часто какой-то корявый.
С другой стороны, команда смогла вырвать одно очко, проявила характер. И пятое место в турнирной таблице вроде как не располагает к излишне сильной критике. Плюс многих болельщиков наверняка беспокоит имя потенциального сменщика – Станислав Черчесов. Репутация в фанатской среде у него не самая удачная, да и не похож этот наставник на того, кто сможет сделать из нынешнего «Спартака» конфетку.
До зимней паузы осталось сыграть ещё восемь матчей. Давайте попробуем представить, в какой момент у «Спартака» будут хорошие шансы снова оступиться и усилить разговоры о необходимости искать нового главного тренера.
В октябре больших сложностей не ожидается. «Пари НН» в последнее время если где неплохо и играет, то только дома. К тому же менее месяца назад «Спартак» уже разгромил нижегородцев. А вот выезд в Воронеж выглядит потенциально опасным. «Факел» не пропустил в двух последних матчах РПЛ, а в Кубке России обыграл ЦСКА. Но всё ж разница в классе слишком существенная.
В первый день ноября москвичей ждёт испытание великолепным «Краснодаром» в кубковой игре. Дальше крепкие, но проблемные «Локомотив» и «Ростов», особенно сложностей сейчас много у южан. А закрывать футбольный год «Спартаку» придётся против очень бодрых «Крыльев Советов», которые в последних встречах тоже что-то начали сыпаться.
В общем, получается, что расписание у красно-белых вполне нормальное, поэтому Абаскаль вполне может доработать до зимы даже с текущим качеством игры. Индивидуального мастерства у его подопечных достаточно, чтобы более-менее стабильно набирать очки. Посмотрите хотя бы на то, какие удары штампует Квинси Промес. А там уже и до весны досидеть вполне можно, ведь какой резон что-либо менять, когда матчей нет, а есть только план подготовки ко второй части сезона?
Но даже в случае неожиданно скорого увольнения у Абаскаля всё будет хорошо: солидная компенсация позволит сильно не унывать, а заработанный опыт вполне может помочь в работе с каким-нибудь неплохим середнячком в Европе.