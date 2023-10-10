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Противостояние Месси и Роналду возрождается? Аргентинцем интересуются клубы Саудовской Аравии

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Противостояние Месси и Роналду возрождается? Аргентинцем интересуются клубы Саудовской Аравии
10 октября 2023 12:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: Getty Images

За соперничеством между двумя главными футболистами современности Лионелем Месси и Криштиану Роналду наблюдали не только поклонники данного вида спорта - эти имена приковывали внимание людей по всему миру. Во времена, когда игроки представляли «Барселону» и «Реал» их противостояние на поле становилось главным объектом наблюдения во время «Эль-классико», хотя впервые между собой они встретились в Лиге чемпионов-2008/09, когда португалец ещё выступал за «Манчестер Юнайтед».

Полноценная борьба продлилась целых девять лет (с момента перехода Роналду в «Реал»), пока португалец не решился бросить себе новый вызов и перебраться из Мадрида в «Ювентус». Конечно, фактор противостояния между двумя футболистами никуда не делся, однако, футбольный мир лишился самой громкой вывески в лице привычного «Эль-классико». Игроки лишь изредка пересекались в рамках ЛЧ, как например в сезоне 2020/2021. Тогда их команды попали в одну группу розыгрыша: первую встречу Криштиану пропустил, а во второй самолично «разорвал» «Барселону» (0:3), при этом оформив дубль.

— Мы с Месси соперничаем на поле уже 12 или 13 лет. Всегда приятно встречаться с ним. Люди часто говорят о нашем противостоянии, но для меня сражаться с ним - это честь, сказал Криштиану после матча.

С тех пор прошло без малого 2 года, и в жизни обоих переменилось практически всё. В 2021-м уже сам аргентинец отправился в ПСЖ, а Криштиану совершил эпический камбэк в «Манчестер». Однако, этот отрезок выдался не столь успешным: на Роналду свалилась волна критики в Англии, а аргентинец с трудом делил роль лидера с Мбаппе и решил сконцентрироваться на игре в сборной.

Sport.es: Месси может перейти в команду из чемпионата Саудовской Аравии

Шли годы, и складывалось ощущение, что футбольный век обоих плавно подходил к концу. Всё чаще казалось, что оба футболисты не способны творить ту магию, как раньше, а череда неудач в новых командах лишь укрепляла эту мысль. Однако, положение существенно переменил Чемпионат мира в Катаре. Благодаря усилиям Месси его родная Аргентина выиграла крупнейший трофей, а Лионель разбил вечное клеймо «неудачника со сборной».

Источник фото: Getty Images

Показалось, что Кубок мира — точка в противостоянии между аргентинцем и португальцем, ведь Лео превзошел португальца практически во всём: в количестве «Золотых Мячей» и крупных трофеев, ведь по сравнению с титулом Чемпиона Европы ЧМ смотрится гораздо более статусным, к тому же Месси уже выигрывал Кубок Америки.

Казалось, что оба футболиста расставили все «точки над и» в своем противостоянии и отправились доигрывать в совершенно разные части света: Роналду стал первооткрывателем Саудовского футбола, а Месси перебрался в МЛС.

Однако, в нынешнем сезоне сложилось впечатление, что соперничество вновь набирает свои обороты: Роналду не стал сдаваться и решил заявить о своём превосходстве и сейчас демонстрирует феноменальную игру в Саудовской Аравии, теперь уже в чемпионате с высоким уровнем конкуренции. Португалец - лучший бомбардир среди плеяды звёзд, а помимо этого уже успел отметиться несколькими рекордами. Неудивительно, что Лионель может не упустить возможность отреагировать на эту «брошенную перчатку».

После неудачного выступления «Интер Майами» в МЛС (невыход в плей-офф) всё чаще стали появляться разговоры об уходе Лионеля Месси. Более ожидаемым вариантом считалось долгожданное возвращение в «Барселону», но в дело вмешались боссы Саудовского футбола.

Месси близок к возвращению в «Барсу». В регламенте МЛС есть лазейки

Вместо того, чтобы «влезать в дела» перестраивающейся «Барсы», аргентинец имеет возможность перебраться в Саудовскую Аравию. Об этом сообщил инсайдер Руди Галетти:

Федерация футбола Саудовской Аравии и Фонд государственных инвестиций изучают возможность подписать Месси в СА на правах аренды на период между концом МЛС 2023 и началом следующего сезона. Внутренние оценки все еще проводятся, но в ближайшее время ожидаются изменения.

Источник фото: Getty Images

Однажды Лионель уже вышел победителем из многолетнего противостояния, но походу, эта была лишь победа в «одной из битв», а не войне. И теперь вместо возвращения в родной клуб, который лишь привыкает к существованию без аргентинца, Месси может отправиться в Саудовскую Аравию, чтобы окончательно доказать своё превосходство над португальцем, или же сыграть с ним в одной команде. Вы только представьте это…

источник: «Советский спорт»
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