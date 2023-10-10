От лидера европейского футбола до мема. Карьеру игрока «Реала» сгубили… бургеры

Современный футбол имеет бесчисленное количество примеров провальных трансферов, подкрепленных внушительными тратами. Филипе Коутиньо и Гризманн в «Барселоне», неудачное возвращение Поля Погба в «Манчестер Юнайтед», Ромелу Лукаку в «Челси» - лишь малая часть переходов, стоимость которых впоследствии вызвала лишь недоумение. Кому-то из них удалось обрести себя в другом месте, а кто-то и вовсе испарился с европейской футбольной сцены. Но пожалуй, самым главным провалом последних лет можно с уверенностью назвать Эдена Азара.

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Бельгийский вингер перешел в стан «сливочных» в 2019 году за баснословные 100 миллионов евро и преподносился как будущий лидер и надежда мадридского клуба. Неудивительно, ведь Азар к тому времени успел в клочья разорвать АПЛ и стать легендой лондонского «Челси», в котором он провел без малого 7 лет.

С учетом бонусов, прописанных в соглашении, сумма перехода превысила 101 миллион евро, что сделало Эдена самым дорогим новичком в истории испанского клуба. Однако вопросы к игроку возникли еще на презентации. Азар предстал перед публикой далеко не в лучшей форме, а если говорить прямо - располневшим.

Еще до перехода в Мадрид Азар обладал репутацией любителя фастфуда. Игрок нередко оказывался замеченным в поедании гамбургеров на протяжении всей карьеры. Это было и в родном для него «Лилле», и в «Челси», а однажды из-за своей страсти бельгийца и вовсе отстранили от игр за сборную. Произошло это в 2011 году, во время отборочного матча на Евро против Турции. По ходу встречи тогдашний тренер Жорж Лекенс заменил Эдена, и тот будучи недовольным решением ушел в подтрибунное помещение, переоделся и отправился в ближайшую «забегаловку».

Но тогда всё нивелировалось потрясающей игрой. Никого не тревожило увлечение фастфудом человеком, делающим разницу на поле: лишь изредка футбольное сообщество и партнёры по команде подшучивали над футболистом из-за его прожорливости. В определенный момент это даже превратилось в фишку Эдена - его замечали с бургерами практически везде, а самым ярким стал эпизод после исторической победы над сборной Англии во время Чемпионата мира-2018. Кажется, нетрудно догадаться, как решил отпраздновать достижение лидер команды.

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Отчасти снисходительно отнеслись к располневшему Эдену и в Мадриде. Конечно, определенная доля негодования присутствовала, но кондиции игрока «спихнули» на горячо проведенный отпуск, которого у Азара не было на протяжении двух лет: сезон 17/18 затянулся из-за Чемпионата мира, а в АПЛ сезон безостановочный. Из-за лишнего веса фотографии бельгийца пришлось «фотошопить», однако он всё ещё обладал кредитом доверия, обусловленным прошлыми заслугами и высокой трансферной стоимостью.

К сожалению, выданный аванс с самого начала оправдать не удалось. Лишний вес значительно сказался на выступлении игрока, как минимум, повысился риск получения травмы - что и произошло на предсезонке. После восстановления Азар попал в стартовый состав на матчи Ла Лиги и начал очень даже неплохо: разделался с «Эйбаром» и «Реал Сосьедадом». Тогда, в ноябре 2019 года, могло показаться, что магия Эдена всё-таки озарила «Сантьяго Бернабеу», но бенефис бельгийца продлился недолго. В том же месяце состоялся матч, который навсегда изменил его карьеру.

Ожидаемо Эден вышел в старте на матч против ПСЖ. Будничная встреча в рамках Лиги чемпионов не предвещала чего-либо серьезного, даже наоборот - Азар демонстрировал все те качества, за которые Флорентино Перес отдал огромные деньги. Фирменный дриблинг, техника - бельгиец по настоящему «зажигал». Благодаря его действиям Бензема вывел команду вперед уже в начале игры. Все складывалось хорошо вплость до 68-й минуты, пока в попытках обвести Тома Менье последний не решился на грубый подкат. Вингер не успел увернуться от столкновения и его правая нога угодила прямо в ногу защитнику. Как итог - вывих лодыжки, которая уже была поломана двумя годами ранее.

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На первый взгляд травма не показалась настолько серьёзной. Медштаб предполагал, что бельгиец восстановиться быстро, однако, лечение сильно затянулось. Новая травма усугубила последствия прошлого повреждения: как только Азару становилось лучше, боль снова возникала на тренировках. Врачам пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству и вставить металлическую пластину, что привело к проблемам с мышцами.

Источник: Азар получил серьезную травму в матче с «ПСЖ»

Из-за повреждения у футболиста, с детства мечтавшего примерить футболку мадридской команды, развились ментальные проблемы. Все это приводило к новым повреждениям, а на просьбы об операции по удалению пластины руководство «Реала» отвечало отказом. На фоне свалившихся проблем бельгийцу не осталось ничего, кроме как заедать стресс фастфудом. За это время Азар окончательно растерял форму и превратился в мем, в особенности после появления в рекламе «Макдональдс» в 2021 году.

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К тому же, яркий взлёт Винисиуса и Родриго побуждали сначала Зидана, а потом Анчелотти предпочитать молодых бразильцев вместо Эдена, потерявшего всякий стимул играть в футбол.

Злосчастную пластину сняли лишь в марте 2022 года, но исправить положение было уже невозможно. За всё время в Мадриде Азар принял участие в 71 одном матче, большая часть из которых - выходы со скамейки запасных. Если суммировать время, проведенное на поле, то оно составляет 2529 минут за четыре года. Для наглядности, в последнем сезоне за «Челси» бельгиец и то провел 2926. За это время Эден отметился 6 голами и 11 голевыми передачами. И именно статистика отражает всю горечь от нереализованных мечт простого парня из города Ла-Лувьер. В июне игрок по обоюдному согласию расторг контракт, а уже 10 октября объявил о завершении карьеры в 32 года.

Эден Азар заявил о завершении профессиональной карьеры