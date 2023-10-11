Россия рискует нарваться на разгром в игре с Камеруном. Соперники привезут сильнейший состав

На 12 октября намечен первый товарищеский матч сборной России. Команда под руководством Валерия Карпина сыграет со сборной Камеруна. Этот матч ждёт вся страна.

Предвкушается игра российскими фанатами, потому что встреча станет домашней. Это всего второй матч в 2023 году, который состоится на территории нашего государства. До этого в Россию приезжал лишь Ирак. А в самой столице россияне не играли чуть ли не два года. Последний матч – со скромной Мальтой. Тогда мы ещё даже не были отстранены. Сейчас в соперниках будет грозный Камерун. И слово «грозный» – не дополнительный эпитет. Это команда высоких, накаченных и техничных бойцов действительно представляет собой большую опасность. И даже Карпин говорит о том, что это – один из самых сильных соперников за последнее время для национальной команды.

Источник фото: Федерация футбола Камеруна

«Камерун – одна из самых сильных сборных, с которыми мы играли последнее время. Не то чтобы важности нам придает этот матч. Скорее, больше интереса вызывает играть против команд такого уровня», – сказал Карпин на пресс-подходе журналистам после открытой тренировки.

Но говорили и о серьёзности Ирана. Но даже с этим азиатским грандом Камерун в один ряд не встанет. Африканская команда на голову сейчас сильнее и азиатов, и сборную России. На чемпионате мира команде совсем чуть-чуть не хватило для выхода из группы. Они минимально уступили швейцарцам в равной игре (1:0), устроили матч-перфоманс со сборной Сербии (3:3) и сыграли вничью с Бразилией (1:1). В последних двух играх команда набрала оптимальную форму и сначала не выявила победителя в товарищеской встрече с сильнейшей Мексикой (2:2), а потом разгромила Бурунди (3:0). Сейчас камерунцы с неменьшим настроем едут и в Россию.

А сколько звёзд в этом составе, вы знаете? На воротах стоит Андре Онана, который считается одним из лучших голкиперов мира. Сейчас он защищает цвета «Манчестер Юнайтед», а в прошлом сезоне был незаменимым в «Интере». Вторым лидером команды, которого Transfermarkt оценивает в 40 миллионов евро, смело можно назвать Андре Замбо Ангисса. В прошлом сезоне он привёл «Наполи» к титулу чемпионов Италии. Именно он снабжал Хвичу Кварацхелию столь важными голевыми передачами. И нельзя никак забыть про Эрика Шупо-Мотинга. Данный страйкер играет в «Баварии». Имя и команда говорят тут сами за себя.

Источник фото: Getty Images

Но и прекрасно знакомые российской публике игроки в сборной Камеруна присутствуют. Полузащитник «Динамо» Муми Нгамалё будет противостоять России. Сейчас его называют одним из самых ярких вингеров лиги, а в центре поля наверняка появится полузащитник швейцарского «Серверта» Гаэль Однуа. Именно этот парень выходил на чемпионат мира 2022 года в бутсах с флагом России, знает он язык нашей страны безупречно. Здесь он провёл своё детство.

Назвал половину состава, а страшно стало уже. С такой обоймой Камерун спокойно может разгромить национальную команду России. Есть кому забивать, кому отдавать пасы и кто ворота в сохранности оставит. И камерунцы уже заявили, что привезут в гости всех сильнейших футболистов. Россия же свой последний матч сыграла вничью с Катаром (1:1). И не сказать, что наша команда была сильнее соперника. Уровень состава падает в связи изоляцией. Но пока данный факт не все осознают и принимают. Матч со сборной Камеруна может расставить всё на места. Разгром – не станет неожиданностью.