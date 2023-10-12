«У них было три пистолета». Звезду «Спартака» дерзко ограбили в собственной квартире

1990-е годы в России считаются разгулом криминала. Футболисты в те времена не жили за высокими заборами в спокойных пригородах, поэтому тоже периодически попадались в руки бандитам. Звезду «Спартака» и сборной России Владимира Бесчастных однажды застали врасплох в собственной квартире.

«Вживую иначе»

В начале 90-х карьера российского нападающего только начиналась. В 1992-м Бесчастных дебютировал за основу «Спартака». В те времена команда Олега Романцева периодически выезжала на турне в Германию, и в одну из таких поездок отправился и тогда ещё совсем юный форвард. А вернувшись в Москву после командировки, Владимир тут же подвергся дерзкому нападению грабителей.

РИА Новости

В первый же день после возвращения в дверь квартиры Бесчастных позвонили. Футболист проявил неосторожность и открыл, не спросив, кто пришёл. На пороге стоял незнакомец, затем появились ещё двое. Дело пахло керосином…

«Глупо вышло. Застали врасплох. Я в этот день прилетел из Германии. Только по фильмам знал, как грабят. Вживую, ребята, иначе воспринимается. У них было три пистолета, один из которых — газовый», — признавался Бесчастных в интервью «Спорт-Экспрессу».

Из газового пистолета бандиты сразу же выстрелили — видимо, чтобы припугнуть футболиста. Из-за этого в квартире стало нечем дышать. В итоге и грабителям, и самому Бесчастных пришлось два часа просидеть на балконе, пока помещение проветривалось. Параллельно незваные гости обыскивали квартиру. Хотели забрать телевизор, но он был слишком тяжёлым. В итоге Владимир лишился лишь двух телефонов и сумки с одеждой.

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При этом деньги (около полутора тысяч немецких марок), которые футболист хранил в кармане куртки, так и не нашли. После этого инцидента Бесчастных сам приобрёл себе газовый пистолет и каждый раз, заходя в подъезд, держал его наготове.

Угон с третьей попытки

Однако с появлением оружия проблемы у Бесчастных не закончились. На квартире его больше не грабили, зато угнали машину. За победу в Кубке России всем игрокам «Спартака» подарили автомобили марки «Мицубиси». В криминальных кругах об этой щедрой акции клуба прознали и устроили самый настоящий рейд по гаражам игроков красно-белых. По словам Бесчастных, лишь у Дмитрия Хлестова никто не пытался угнать новенькую машину: он предусмотрительно поставил её на платную стоянку, где была очень надёжная охрана.

РИА Новости

Бесчастных же на тот момент уже уехал играть в бременский «Вердер». Узнав, что за подарочными «Мицубиси» началась охота, Владимир позвонил отцу и попросил поставить машину в гараж. Однако бандитам это нисколько не помешало. Гараж они вскрыли, только вот сразу уехать никуда не смогли. Оказалось, что отец футболиста догадался снять аккумулятор!

Угонщикам пришлось вскрывать соседний гараж, чтобы переставить аккумулятор от другой машины. И здесь провал — он оказался разряжен. Лишь с третьей попытки горе-бандитам удалось уехать на автомобиле Бесчастных.

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Разумеется, Владимир был не единственным футболистом, кому пришлось столкнуться с жестокими реалиями 90-х. Егора Титова, например, вообще однажды жестоко избили на улице, а в квартире Сергея Юрана учинили дикий беспорядок. Последний, к слову, в милицию обращаться не стал, а попросил помощи у криминальных авторитетов, с которыми водил знакомство. Грабителям в итоге пришлось извиняться перед футболистом!