«Мы этого так не оставим». Сборную России обворовали прямо перед финалом чемпионата мира

В конце 2000-х годов сборная России по хоккею вновь стала грозной силой на международной арене. В 2008-м впервые за 15 лет удалось выиграть чемпионат мира. На следующий год наших спортсменов вновь ожидал триумф. Однако не обошлось без странностей.

Прямо перед финалом в раздевалку российской команды проникли грабители.

Уверенной поступью

До финала сборная России под руководством Вячеслава Быкова добиралась играючи. На групповом этапе побеждали практически везде с крупными счетами. Лишь в квалификационном этапе против шведов пришлось попотеть: дело дошло до овертайма. Затем были разгромлены США и Латвия — и вот уже четвертьфинал.

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В финальной стадии турнира лёгких матчей уже не было. Упирались даже белорусы, которых российские хоккеисты одолели лишь со счётом 4:3. Американцы в полуфинале уже не были мальчиками для битья и проиграли нашим 2:3. В финале и вовсе ждали традиционные фавориты любых соревнований по хоккею — канадцы.

РИА Новости

Состав нашей команды нельзя было назвать полностью основным: многие представители НХЛ продолжали биться за Кубок Стэнли и не могли приехать на чемпионат мира. Впрочем, кое-кто из российских «американцев» всё-таки доехал до Швейцарии. Например, Илья Ковальчук, ставший в итоге одним из лучших бомбардиров турнира с пятью шайбами и набравший 14 результативных очков (второй результат). Также по итогам соревнований представителя »Атланты» признали самым ценным игроком и самым ценным нападающим турнира.

Годом ранее в финале сборная России тоже встречалась с канадцами. Тогда удалось победить со счетом 5:4 в овертайме. Героем той встречи тоже стал Ковальчук, который реализовал большинство.

«Совсем беспредел»

Финал 2009 года также получился для сборной России удачным. На этот раз для победы над Канадой не потребовалось даже дополнительного времени. Однако назвать игру простой не повернулся бы язык. Нашим хоккеистам пришлось отыгрываться. Счёт сравнял во втором периоде Олег Сапрыкин, а затем вывел нашу команду вперед уже Александр Радулов. Весь третий период соперники отчаянно боролись, но счёт так и остался прежним. Россияне праздновали победу.

Радость от золота усиливалась ещё и оттого, что прямо перед финалом нашей сборной пришлось столкнуться с неприятностями. Зайдя в день игры в раздевалку, российские хоккеисты обнаружили, что она взломана. Грабители похитили наручные часы Сергея Зиновьева и Антона Курьянова. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк тогда заявил, что произошедшее — «совсем беспредел», и «мы этого так не оставим».

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Похоже, у функционера и легендарного вратаря накипело. Организация турнира в Швейцарии вообще была, мягко говоря, не лучшей. Плохой лёд, тесные номера в отеле… Иногда спортсменам из разных команд даже приходилось делить душевые! А тут ещё и ограбление.

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Впрочем, после победы сборной в финале история как-то отошла на второй план. Увы, сделать хет-трик не удалось. На следующий год сборная России, даже с такими звёздами, как Дацюк, Овечкин и Малкин, не сумела защитить чемпионский титул. Зато все часы остались на месте!